الإمارات: سامسونج تطلق مجموعة هواتف غالكسي S21 الجيل الخامس

وأشار متحدث من سامسونغ لاريبيان بزنس إن الشركة حققت زيادة بلغت 56% في مبيعاتها في الإمارات وبلغت حصتها أكثر من 29% من السوق الإماراتية للهواتف الذكية. وعن أجهزة العلامات الذكية أضاف أن الشركة تعقد اتفاقيات مع شركات السيارات لدمج هذه التقنية في أنظمتها وستقوم الشركة بإضافة قدرات جديدة للعلامات الذكية مثل توسيع نطاقها بنظام تحديد المواقع – جي بي إس.

وأضاف أن الشركة تصدرت سوق هواتف الجيل الخامس في الإمارات بنسبة 45.2% بنهاية 2020، فيما بلغت حصتها السوقية إلى 39.2% من إجمالي سوق الهواتف الذكية في الامارات (4G+5G)، بنمو 3.2% بنهاية العام الماضي.

وأعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات عن إطلاق مجموعة هواتف Galaxy S21 5G الجديدة كلياً في الإمارات العربية المتحدة التي تضم أحدث ابتكارات الشركة في عالم الهواتف الذكية، مما يوفر للمستخدمين القدرة على التفاعل مع العالم المحيط بهم ومشاركة أجمل لحظات حياتهم والتواصل مع الأشياء والأشخاص والتعبير عن أنفسهم وإبداعاتهم بشكل لم يسبق له مثيل. وبلغت حصة سامسونج السوقية للأجهزة المتحركة المزودة بتقنية شبكة الجيل الخامس في دولة الامارات مع نهاية عام ٢٠٢٠ نسبة 45.2%، فيما بلغت الحصة السوقية لشركة سامسونج للأجهزة المتحركة الذكية في دولة الامارات مع نهاية عام ٢٠٢٠ نسبة 39.2%.

واستحوذ طراز”جالاكسي S21 ألترا 5G” – أكثر الهواتف ميزات في هذه السلسلة – حصة 65% من إجمالي الطلب المسبق على هذه السلسلة.

وتم تصميم أجهزة Galaxy S215G و Galaxy S21+ 5G و Galaxy S21 Ultra 5G مع تقنيات وميزات فريدة لتغيير مفهوم تجارب الهاتف الذكي وتمكين المستهلكين من خوض غمار لحظاتهم اليومية بكل شغف، وذلك بفضل التصميم الجديد والجريء الذي يتضمن سمات إبداعية وعصرية، إضافة إلى قدرات وإمكانيات الكاميرا والفيديو الاحترافية، وتجارب المشاهدة والاتصال المتميزة. ومع إنتهاء مرحلة خدمة الطلب المسبق التي شهدت طلباً ونجاحاً استثنائياً، يمكن للمستهلكين زيارة متاجر سامسونج أو معظم متاجر التجزئة الكبرى لشراء الهواتف الذكية الجديدة.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف المتحركة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: “يسعدنا الإعلان عن توفر مجموعة هواتف Galaxy S21 5G في الإمارات العربية المتحدة، ونحن متحمسون للغاية لجعل هواتفنا الجديدة التي طال انتظارها متاحة لعشاق ومحبي ابتكارات سامسونج. ونتطلع خلال الأيام والأشهر المقبلة للتعرف على آراء عملائنا في المنطقة بعد تجربتهم واستكشافهم للميزات الجديدة التي توفرها أحدث هواتفنا والتي جرى تصميمها بدقة وعناية للارتقاء بالتجارب واللحظات اليومية للمستخدمين. وقد تم تصميم هواتف Galaxy S21 5G لتتناسب مع أنماط الحياة الحالية، مدعومة بأحدث الميزات والتقنيات المبتكرة على مستوى الكاميرا وقدرات الاتصال. ونحن على ثقة بأنها ستنال إعجاب ورضا المستخدمين كونها تضع معايير جديدة لشكل ومضمون تجارب استخدام الهواتف الذكية”.

تتميز هواتف Galaxy S21 و Galaxy S21+ و Galaxy S21 Ultra بمجموعة من المزايا الدقيقة المستلهمة من إرث مجموعة Galaxy، التي تميز مجموعة Galaxy S21 5G على نحو استثنائي. فهي تتألق بتصاميمها المذهلة الجديدة كلياً، لتبدو متميزة بأناقتها وتطورها، حيث تم دمج تصميم كاميرا Contour Cut الجديدة والأنيقة بسلاسة في إطار الجهاز لمنحه مظهراً جريئاً ومتألقاً.

ويُعد أمن المعلومات أمراً هاماً وحساساً بالنسبة لسامسونج، الأمر الذي ألهمها لتزويد أجهزة Galaxy S21 و Galaxy S21+ و Galaxy S21 Ultra بنظام Samsung Knox Vault، وهو عبارة عن منصة أمان خاصة بالعلامة بتقنية النظام على شريحة (SoC)، التي تتيح للمستخدمين ميزة جديدة من الحماية بفضل إضافة ذاكرة آمنة صعبة الاختراق إلى معالج الهاتف الآمن. ومع اهتمام المستهلكين أكثر من أي وقت مضى بتصوير العالم من حولهم على نحو مباشر، تم تصميم هواتف المجموعة الجديدة مع ميزة تسجيل فيديوهات مميزة من أي مسافة ومن أي زاوية بدقة 8K المذهلة، مع التقاط صور بدقة عالية تبلغ 33 ميجابكسل من مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى الاحتفاظ باللحظات الهامة، عبر ميزة التقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام ميزة اللقطة الواحدة، المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ما يرتقي بتفاعلات الهاتف الذكي إلى مستويات جديدة. ولتقليل إجهاد العين، تقوم ميزة Eye Comfort Shied الجديدة بضبط مرشح الضوء الأزرق تلقائياً، بناءً على الوقت والمحتوى الذي يشاهده المستخدم ووقت نومه.