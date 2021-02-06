سامسونغ» تطلق علامات ذكية لتعقب الأشياء المفقودة

وستطرح الشركة اصدار سمارت تاغ بلاس لاحقا بتقنية لاسلكية أخرى تؤمن تحديدا أكثر دقة للمواقع وهي Ultra Wideband (UWB) والتي تؤمن خارطة فراغية بعدة أبعاد .

تقول الشركة إنه يمكن دمج العلامة الذكية المزودة بتقنية «البلوتوث» بسهولة بالأشياء المطلوب تعقبها، مشيرة إلى أنه تتم مزامنة العلامة الذكية، مع تطبيق الهاتف الذكي «سامسونغ SmartThings» عن طريق تقنية البلوتوث وعند ضياع الشيء المثبتة به العلامة الذكية، يقوم التطبيق بعرض آخر مكان معروف له سواء كان سلسلة مفاتيح أو حقيبة بحسب موقع ذا فييرج.

وحين يصبح المستخدم ضمن نطاق تغطية «البلوتوث»، يعرض تطبيق الهاتف الذكي المسافة، كما يمكن تشغيل الصوت بضغطة زر لتشغيل الصوت لتسهيل العثور على الشيء المفقود.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استعمال العلامات الذكية الجديدة كجهاز ريموت كنترول لتجهيزات المنزل الذكي، حيث يتم تخصيص وظيفة للزر، عن طريق تطبيق الهاتف الذكي، وتمتد فترة تشغيل البطاريات (CR2032) حتى 6 أشهر.

وعلى غرار معظم الموديلات المنافسة، لا تشتمل العلامات الذكية الجديدة من «سامسونغ» على مودم مدمج، ولا يمكن العثور على العلامات المسروقة، إلا عندما تكون هناك علامة ذكية أخرى، أو هاتف «سامسونغ Galaxy» مزود بتطبيق SmartThings في النطاق القريب، حتى يمكن إعادة توجيه الموقع إلى السيرفر. وأعلنت «سامسونغ» عن أنها ستطرح العلامات الذكية (غالاكسي SmartTag وSmartTag+) الجديدة في الأسواق، في وقت لاحق من العام الجاري.

وأشار متحدث من سامسونغ لاريبيان بزنس إن الشركة تعقد اتفاقيات مع شركات السيارات لدمج هذه التقنية في أنظمتها وستقوم الشركة بإضافة قدرات جديدة للعلامات الذكية مثل توسيع نطاقها بنظام تحديد المواقع – جي بي إس.