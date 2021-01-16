الإمارات : سامسونغ تطلق خدمة الطلب المسبق على هواتف غلاكسي إس 21

يعد هذا الطراز أحدث إضافات سامسونغ إلى عائلة غالكسي إس، ويمكن للمستهلكين على امتداد دولة الإمارات التسجيل في خدمة الطلب المسبق من خلال زيارة متاجر سامسونغ أو عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة. وتضم مجموعة الهواتف الجديدة ثلاثة أجهزة وهي 5G Galaxy S21 وGalaxy S21+ 5G و Galaxy S21 Ultra 5G

وقال عثمان البورا ، رئيس قسم الهواتف المتحركة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: “يشكل إطلاق خدمة الطلب المسبق على مجموعة هواتف5G Galaxy S21 أولى مبادراتنا لاستقبال العام 2021 بكل حماس، ونتطلع من خلال ذلك إلى منح عملائنا فرصة امتلاك هواتفهم سريعاً واستكشاف الميزات والتقنيات الجديدة التي توفرها. وكما نعلم جميعاً، شهد هذا العام العديد من التحولات التي غيرت شكل حياتنا وتفاعلاتنا مع محيطنا – وقد ساعدتنا التكنولوجيا على ضمان استمرارية أنشطتنا وأعمالنا. ومع عمل الكثير منا عن بُعد والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في المنزل، فقد قمنا بتطوير هواتف ذكية قادرة على تلبية متطلبات واحتياجات الجميع خلال هذه الفترة ومستقبلاً. وقد شهدت الابتكارات التي أطلقناها سابقاً مستويات غير مسبوقة من الطلب، ونأمل بأن تتجاوز هواتفنا الجديدة حجم التوقعات وتساهم في إثراء حياة جميع المستخدمين”.

5G Galaxy S21 وGalaxy S21+ 5G

تم تصميم هاتفي5G Galaxy S21 وGalaxy S21+ 5G بشكل يجعلها تتكامل على نحو مميز مع أنماط حياة المستخدمين واحتياجاتهم المستقبلية على نحو سلس ودون عناء وذلك من خلال توفيرهما تجارب استخدام فريدة من نوعها. وتم تزويد كلا الطرازين بنظام كاميرا احترافي ثلاثي العدسات لتمكين المستخدم من التقاط صور عالية الجودة ومحتوى مذهل ومميز. ويمكن للمستخدمين تسجيل والتقاط مقاطع فيديو وصور بجودة استثنائية وتحريرها ومشاركتها بسهولة بغض النظر عن ظروف الإضاءة. ويمكن للمستخدمين تسجيل فيديوهات مميزة للأشياء الأكثر أهمية في حياتهم اليومية من أي مسافة ومن أي زاوية بدقة 8K المذهلة. ويمكن للمستخدمين أيضاً التقاط الصور بدقة عالية تبلغ 33 ميجابكسل وذلك من الفيديوهات التي يلتقطونها بدقة 8K. كما يتميز كل جهاز بشاشة عرض ديناميكية قابلة للتكيف من نوع Dynamic AMOLED 2X والتي تمتد من من الحافة إلى الحافة وبمعدل تحديث 120 هرتز. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المعالج الأكثر تقدماً حتى الآن في منظومة أجهزة Galaxy إمكانية تنزيل المحتوى واللعب والبث بسلاسة، بينما تضمن شاشة العرض المحسنة وفائقة الاتساع والبطارية الكبيرة مشاهدة المحتوى والاستمتاع باللعب دون انقطاع. ومن حيث التصميم، تم دمج تصميم كاميرا Contour Cut الجديدة والأنيقة بسلاسة في إطار الجهاز؛ كما يأتي الهاتفان بألوان عديدة رائعة تتناسب مع ذوق وتفضيلات كل مستخدمـ، في حين تتوفر في متجر سامسونج الإلكتروني أيضاً ألوان حصرية لهاتف Galaxy S21+ 5G وهي فانتوم أحمر وفانتوم ذهبي.

Galaxy S21 Ultra 5G

تم تصميم هاتف Galaxy S21 Ultra 5G لدفع حدود ما يمكن للهاتف الذكي أن يقدمه للمستخدمين، حيث يأتي الهاتف مزوداً بمجموعة من الميزات المستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى نظام كاميرا احترافي وهو الأكثر تقدماً على مستوى هواتف سامسونج، كما تم تزويد الهاتف بشاشة عرض هي الأكثر سطوعاً والتي تتميز بقابليتها للتكيف مع معدل تحديث من 10 هرتز إلى 120 هرتز بجودة Quad HD+ . ويمكن للمستخدمين بنقرة واحدة التقاط صور مذهلة بجودة الاستوديو بدقة عالية تبلغ 33 ميجابكسل وذلك بفضل مستشعر الصور المحسّن بدقة 108 ميجابكسل، فضلاً عن تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K وتحريرها تماماً كالمحترفين باستخدام كاميرا رباعية تتضمن عدسات واسعة وفائقة الاتساع بالإضافة إلى عدسات زووم مزدوجة. علاوة على ذلك، يأتي هاتف Galaxy S21 Ultra 5G مع تصميم كاميرا Contour Cut ذاته ويوفر مستوى عالٍ من الوضوح والاستقرار للصور من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً على الإطلاق. ويُعد هاتف Galaxy S21 Ultra 5G من بين الهواتف الذكية الأولى التي تدعم معيار الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E. كما يوفر هاتف Galaxy S21 Ultra 5G تجربة قلم S Pen الشهيرة في منتجات أخرى ضمن منظومة Galaxy، ما يمنح المستخدمين القدرة ليكونوا أكثر استباقية وإنتاجية مع هاتفهم الذكي الجديد. وتتوفر في متجر سامسونج الإلكتروني ألوان حصرية لجهاز Galaxy S21 Ultra 5G وهي فانتوم بني، وفانتوم أزرق بحري، و فانتوم تيتانيوم.

يمكن لعشاق Galaxy في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة الآن التسجيل في خدمة الطلب المسبق على هواتف Galaxy S21 5G وذلك حتى يوم الخميس 4 فبراير من خلال زيارة متاجر سامسونغ أو عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة. ويبلغ سعر هاتف Galaxy S21 5G (طراز 128 جيجابايت) 3199 درهماً و3399 درهماً (لطراز 256 جيجابايت). ويتوفر Galaxy S21+ 5G بسعر 3799 درهماً (طراز 128 جيجابايت) و3999 درهماً (لطراز 256 جيجابايت)، في حين يمكن طلب هاتف Galaxy S21 5G Ultra مسبقاً مقابل 4899 درهماً (طراز 256 جيجابايت) و5399 درهماً (لطراز 512 جيجابايت).

وسيحصل المستهلكون الذين يتقدمون بطلب مسبق لشراء أحد هاتفي Galaxy S21 5G وGalaxy S21+ 5G على سماعة Buds Live اللاسلكية وجهاز التعقب Smart Tag واشتراك لمدة عام في خدمة الصيانة Samsung Care+ ، بينما سيحصل العملاء الذين يتقدمون بطلب مسبق للحصول على هاتف Galaxy S21 Ultra 5G على سماعات Buds Pro اللاسلكية وجهاز التعقب Smart Tag واشتراك لمدة عام في خدمة الصيانةSamsung Care+ .