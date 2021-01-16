محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inإلكترونيات

السعودية: هواوي تفتتح أكبر متجر لها خارج الصين في المملكة

أعلنت شركة هواوي عن افتتاح أكبر متجر رئيس لها، خارج الصين، في مدينة الرياض

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: هواوي تفتتح أكبر متجر لها خارج الصين في المملكة

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، الاتفاقية مع شركة هواوي، جاءت ثمرة لتسهيلات قدمتها وزارة الاستثمار، وبتعاون مستمر مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات  وتعد تتويجا لعلاقة عريقة مع شركة هواوي منذ عام 2002، حيث كانت من أوائل الشركات التي استفادت من جاذبية فرص سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار, ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، الرامي إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

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