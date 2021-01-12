منتجات مبتكرة من سامسونغ في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية

استعرضت شركة سامسونغ للإلكترونيات، خلال مؤتمرها الصحفي الافتراضي الذي عقدته على هامش فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021، رؤيتها للمستقبل من خلال تسليط الضوء على مجموعة من أحدث منتجاتها. وجددت الشركة التزامها بمواصلة مسيرة الابتكار لتطوير حلول وتقنيات متقدمة تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة متطلبات المستهلكين حول العالم، فضلاً عن تصميم منظومة متصلة من الأجهزة الذكية والاعتماد بشكل أكبر على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لفهم أنماط الحياة المتنوعة، وجعل المهام اليومية أكثر سهولة وبساطة.

وقال سيباستيان سونغ، رئيس قسم أبحاث سامسونغ، وهو مركز البحث والتطوير المتقدم للشركة الذي يقود عمليات تطوير التقنيات المستقبلية لمحفظة منتجات الشركة ، وتعزيز جهود الشركة الهادفة للإرتقاء بالتجارب التكنولوجية في المنازل: ” شهد العالم خلال الأشهر الماضية ظروفاً استثنائية، جعلته يبدو مختلفاً على نحو غير مسبوق، وواجه العديد منا واقعاً جديداً تميّز بقضائنا القسم الأكبر من أوقاتنا في منازلنا. وقد ألهمتنا هذه التحولات لتصميم ابتكارات جديدة توفر تجارب مخصصة وسلسة تتناسب مع متطلبات المستهلكين وتساعدهم على التعبير عن شخصياتهم بطرق جديدة تماماً وذلك بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باعتبارها واحدة من التقنيات الأكثر تطوراً والتي ستسهم في ضمان غد أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية”.

وأدت سياسات التباعد العالمية خلال العام الماضي، إلى دفع الناس لقضاء وقت أطول في المنازل، الأمر الذي أدى إلى تعاظم أهمية التكنولوجيا، بحيث باتت ضرورة حيوية لا غنى عنها. وقد أدى نمط العيش الجديد المرتبط بالتكنولوجيا، إلى تعزيز ثقافة المستخدمين، عبر التعرف على مجموعة من الطرق التي تساهم في جعل الحياة أكثر سهولة، بفضل الحلول المتصلة. وباتت أجهزة التلفاز المصدر الحيوي للترفيه والحفاظ على اللياقة البدنية في بعض الحالات، كما أصبحت أجهزة Chromebook من الأجهزة الأساسية الداعمة لعمليات التعلم عن بعد، فيما سهل توفر الثلاجات الذكية عمليات التسوق عن بعد والقدرة على إعداد الوجبات اللذيذة، وبالطبع أثبتت الهواتف الذكية أنه لا غنى عنها.

وقد ساهمت استثمارات سامسونغ المستمرة في توفير الابتكارات التي تتكيف مع أنماط الحياة المتطورة، وتعزيز قدرة العلامة على مواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها العالم.

وتشمل الابتكارات الرئيسية التي تم الكشف عنها إدراج مزايا الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الحياة اليومية للمستخدمين بما فيها المهام المنزلية

لطالما تميزت سامسونج بريادتها في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بفضل جهود فرق العمل في سبعة مراكز أبحاث عالمية للذكاء الاصطناعي والهادفة لتطوير التكنولوجيا. وقد استطاعت سامسونج عبر إدراج تقنية الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، ابتكار تجارب منزلية جديدة – بدءاً من الغسالات التي تعمل على تحسين استخدامات المياه والمنظفات ودورات الغسيل، إلى أجهزة التلفزيون باستخدام معالج Quantum AI الذي يمكنه الارتقاء بجودة المحتوى HD عالي الدقة إلى دقة 8K الأصلية.