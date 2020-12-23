منصة ألعاب جديدة من دجاج كنتاكي كي إف سي

أعلنت كي اف سي عن اطلاق منصة ألعاب كي اف سي كونسول وذلك عبر تغريدة على تويتر نجحت في الحصول على أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

وكانت الشركة قد نشرت لقطات للمنصة في شهر يونيو اعتبرها كثيرون مزحة تواكب اطلاق بلايستيشن 5 وقتها، لكن الشركة تقولعلى موقعها الخاص إن المنصة تأتي بمواصفات عالية منها دقة 4 كي و240 لقطة بالثانية مع ألعاب شهيرة مثل جي تي أو GTO

وتعاونت الشركة مع مولر ماستر لمكونات الألعاب ولم تحدد سعر المنصة ولا تاريخ طرحها، وتقول إنها تعتمد على معالج رسوميات من انتل وهو

Intel Nuc 9 Extreme Compute Element

The console wars are . Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

دجاج كنتاكي او كي إف سي ستستفيد من قدراتها على توزيع المنصة حول العالم فسلسلة مطاعم الوجبات السريعة، التي يقع مقرها في مدينة لو يفيل بولاية كنتاكي . تعد ثان اكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة في العالم من ناحية المبيعات بعد ماكدونالدز ، حيث تملك عشرين الف فرع تتوزع على 123بلدا حول العالم.