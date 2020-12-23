محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inإلكترونيات

منصة ألعاب جديدة من دجاج كنتاكي كي إف سي

فيما اعتقد كثيرون إن تدوينة الشركة على تويتر مجرد مزحة يبدو أن شركة كي إف سي ستطرح فعلا منصة العاب بمواصفات عالية مع ميزة تسخين الوجبات

محرر في الموقع by محرر في الموقع
منصة ألعاب جديدة من دجاج كنتاكي كي إف سي

أعلنت كي اف سي عن اطلاق منصة ألعاب كي اف سي كونسول وذلك عبر تغريدة على تويتر نجحت في الحصول على أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

وكانت الشركة قد نشرت لقطات للمنصة في شهر يونيو اعتبرها كثيرون مزحة تواكب اطلاق بلايستيشن 5 وقتها، لكن الشركة تقولعلى موقعها الخاص إن المنصة تأتي بمواصفات عالية منها دقة 4 كي و240 لقطة بالثانية مع ألعاب شهيرة مثل جي تي أو GTO

وتعاونت الشركة مع مولر ماستر لمكونات الألعاب ولم تحدد سعر المنصة ولا تاريخ طرحها، وتقول إنها تعتمد على معالج رسوميات من انتل وهو

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دجاج كنتاكي او كي إف سي ستستفيد من قدراتها على توزيع المنصة حول العالم فسلسلة مطاعم الوجبات السريعة، التي يقع مقرها في مدينة لو يفيل بولاية كنتاكي . تعد ثان اكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة في العالم من ناحية المبيعات بعد ماكدونالدز ، حيث تملك عشرين الف فرع تتوزع على 123بلدا حول العالم.

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