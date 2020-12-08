السعر يتصدر عوامل اتخاذ قرار شراء التلفاز إلى جانب جودة الصورة

حل السعر وجودة الصورة في طليعة العوامل المؤثرة على قرارات شراء أجهزة التلفاز حسب استبيان أجرته يوجوف YouGov مؤخراً وشمل 270 مستهلكاً في الشرق الأوسط وتلت ذلك مزايا التلفاز الذكية.

ولكن مع وجود عددٍ كبير من الطرز والمزايا للاختيار من بينها، يمكن أن يكون قرار شراء التلفاز مُربكاً. يساعدك شوتشي موغيتاني، رئيس قسم التسويق في سوني الشرق الأوسط وأفريقيا على تخطي الحيرة من خلال توصيات الخبراء فيما يتعلق بشراء تلفازٍ يناسب متطلباتك.

جودة الصورة

تمثَّل أكبر العوامل المؤثرة في قرار شراء التلفاز حسب 67% من المستهلكين الذين شملهم الاستبيان في جودة الصورة. تحلل معالجات X1 من سوني باتحديد البيانات وتعالج المعلومات، وتقلل من تشويش وضبابية المَشاهد بينما تزيد جودة الصورة إلى أقصى حد من خلال تحسين اللون والتباين. لتكون النتيجة صوراً واقعية للغاية من أجل تقديم تجربة مشاهدة غامرة ومذهلة.

تتمتع أجهزة تلفاز سوني برافيا بتقنية LED ذات مصفوفة كاملة. يمكن ضبط كثافة وحدات LED حسب المشهد – بجعله مضيئاً أو داكناً حسب الحاجة إلى ذلك. تضم شاشات OLED من سوني أكثر من 8 مليون وحدة بكسل ذاتية الإضاءة، لتعزز التباينات إلى حدٍ كبير مع ألوانٍ سوداء عميقة بشكل مذهل وألوانٍ بيضاء مبهرة.

سيستمتع عشاق الرياضة بالحماس أكثر على الشاشة بفضل تقنية انسياب الحركة Motionflow، وهي التقنية التي تقدمها سوني لتقليل ضبابية الصورة من خلال إدخال صورٍ سوداء بين صور العرض. تستخدم أجهزة تلفاز LCD تقنية وضوح X-Motion Clarity لوحة تحكم مستقلة لتحسين انبعاث الضوء والحفاظ على وضوح المشاهد دون فقدان سطوعها.

للحصول على شاشة ذات دقة أكثر حدة (عدد أكبر من وحدات البكسل)، اختر موديلات 4K أو 8K التي تضم أربعة أضعاف وحدات البكسل الموجودة في شاشات HDTV. 4K هي صيغة صورة فائقة الدقة (Ultra HD) ذات دقة أفقية تبلغ حوالي 4000 وحدة بكسل. بينما تضم شاشات 8K حوالي 8000 وحدة بكسل. يتناغم الصوت مع الصورة في أجهزة تلفاز سوني 8K برافيا. حيث يمكنك سماع الصوت من مصدره الصحيح في المشهد نظراً لاندماج مكبرات الصوت ضمن الإطار.

حجم الشاشة

ثاني أكبر العوامل المؤثرة في قرار شراء التلفاز هو حجم الشاشة. بالنظر إلى السعر، والأداء وحجم غرفة المعيشة، سيكون حجم الشاشة المتراوح بين 55 و 65 بوصة ملائماً لأغلب العائلات. الشاشات الأكبر حجماً تعني صوراً أكبر لتجربةٍ غامرة بحق يمكن أن يستمتع بها أشخاصٌ أكثر في جميع أرجاء الغرفة. فمع حجمٍ أكبر للصور والترجمة، يمكنك حتى أن تحظى بمشاهدة أروع من مكانٍ أبعد في الخلف.

حسّنت أجهزة تلفاز 4K اليوم من الدقة لتحافظ على حدة الصورة، حتى عند الجلوس قريباً من الشاشة أو المشاهدة عبر شاشاتٍ أكبر. كقاعدة، نوصي أن يكون ارتفاع التلفاز بمقدار ثلثي المسافة بين التلفاز وموضع المشاهدة. ضع في اعتبارك كذلك موضع التلفاز في منزلك. تحتاج غرف المعيشة إلى شاشاتٍ أكبر حجماً ولكن في غرف النوم أو المطبخ فيُفضّل وضع تلفاز ذو حجمٍ أصغر.

الاعتبارات المتعلقة بالمحتوى

أبرز الاستطلاع كذلك الشعبية المتزايدة لميزة الفيديو حسب الطلب. ومع تواجد نتفلكس كإحدى المنصات الثلاث الأكثر مشاهدة في المنطقة، لم لا تختار تلفازاً توصي به الشركة العملاقة في عالم البث.

توصي نتفلكس بأجهزة سلسلة سوني برافيا. توفر أجهزة التلفاز الذكية هذه أداءاً أفضل، وتنقُّلاً أسهل في القائمة، ومزايا جديدة تُحسِّن تجربة مشاهدة نتفلكس، واستقبال البث بشكلٍ عام. إضافةً إلى ذلك، يمكن لجميع أجهزة سوني التي تحمل نظام أندرويد منذ منتصف شهر مارس 2020 تحميل تطبيق شاهد الشائع من متجر Google Play، والذي يوفر محتوى عربي متميز.

يمكن للمستخدمين على أجهزة سلسلة برافيا التحدث بالعربية عند استخدام ميزة البحث الصوتي للعثور على المحتوى الذي يريدونه، مسلسلات البث على نتفلكس، وتشغيل الأغاني على يوتيوب والتحقق من أحوال الطقس. تعمل أجهزة التلفاز ذات ميزة التنشيط الصوتي من سوني إلى جانب مساعد Google Assistant لتوفير تجربة مشاهدة أغنى. كما يمكن باستخدام ميزة التنشيط الصوتي في التلفاز تخفيف الأضواء عند وصله بأجهزة المنزل الذكية، وإدارة المهام وسجلات التقويم الشخصية.

يمكن فقط لتلفازٍ ذو شاشةٍ كبيرة وصورٍ مذهلة وصوتٍ غامر أن يوفر حماس تجربة السينما أو الملعب الرياضي. ولكن مع ازدياد حجم الشاشةـ تظهر مشاكل التشويش والضبابية والتباين في الصورة. ومع تباعد مكبرات الصوت الجانبية عن بعضهما، يمكنك أن تسمع صوت الإثارة على الشاشة عن بُعد. تصحح تقنية الصورة والصوت الفريدة من سوني هذه المشاكل لتقديم واقعيةٍ حقيقية.