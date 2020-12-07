مجموعة مراكز البيانات من لينوفو” تطلق حلول الجيل التالي في أسبوع جيتكس للتقنية 2020

وتشمل الحلول المعروضة تقنيات حوسبة الأداء العالي/ الذكاء الاصطناعي HPC/AI على منصة Lenovo، وحلول شبكات الجيل الخامس/ وأنظمة الحواف الحوسبية (5G/Edge) لتعزيز الأمان والأداء، و ThinkAgile MX بالشراكة مع “مايكروسوفت أزور” لتمكين المؤسسات من الحصول على المتطلبات الأساسية للتحول الرقمي، وتحقيق التناغم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم “مجموعة مراكز البيانات من لينوفو” (DCG) حلولًا تساعد المؤسسات على الانطلاق في رحلات التحول الرقمي وتسريع وتيرتها باستخدام الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تضمن السلامة في أثناء انتشار الوباء، إضافة إلى حلول شبكات الجيل الخامس/ وأنظمة الحواف الحوسبية (5G/Edge) التي تساعد على الاستفادة من البيانات من خلال أعمال التحليل، بما يضمن في نهاية المطاف توفير مستوى أعلى من الأمان والقدرة على الإدارة السلسة.

وتسلط مشاركة مجموعة Lenovo DCG في جيتكس 2020 الضوء على عدد من الحلول المهمة، بما فيها حل “المنصة المعززة بتقنيات حوسبة الأداء العالي/ الذكاء الاصطناعي” (HPC/AI)، والذي يتضمن مجموعة من الخصائص، بما في ذلك تعزيز التباعد الجسدي عن طريق حساب المسافة تلقائيًا بين الأفراد، والتنبيه حال حدوث أي انتهاكات، وخاصية “حارس الرؤية” التي تقوم بتحليل ملفات الفيديو الواردة من الطائرات المسيّرة، وخاصية “مكان العمل الآمن” التي تستخدم للتحقق التلقائي من ارتداء الأشخاص لمعدات الحماية. كما تعرض حلول “الحوسبة المتطورة المصممة خصيصًا لشبكات الجيل الخامس/ وأنظمة الحواف الحوسبية” (5G/Edge)، والتي توفر أداءً حوسبيًا رائداً في الصناعة، فضلاً عن ضمان الأمان وتعزيز القدرات الإدارية التي يحتاج إليها العملاء لإجراء التحليلات الفورية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتشارك المجموعة تحت عنوان “البيانات المركزة”، ويعني ذلك توفير البنية التحتية الأذكى لقادة التغيير. ويشير المصطلح ذاته من مجموعة Lenovo DCG إلى استخدام البيانات من أجل تسريع أداء المؤسسات بمستوى عالٍ، وتحسين عمليات القطاعات، والسعي المتواصل لحل أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات باستخدام التكنولوجيا لتحقيق المصالح العامة.

يذكر أن شركة لينوفو قد كشفت مؤخرا عن جهاز يعد أول كمبيوتر بشاشة قابلة للطي وهو Lenovo X1 Fold .