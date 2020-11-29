12مليون دولار غرامة ضد أبل بسبب التضليل في مزاعم مقاومة أجهزة آيفون للماء

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية AGCM -غرامة مالية على شركة آبل، بلغت 10 مليون يورو، بسبب ادعاءات مضللة حول مقاومة بعض أجهزة آيفون للماء.

ووجدت الهيئة أن إعلانات ومواد التسويق لهواتف أيفون 8 وأيفون 11، زعمت أنها مقاومة للماء على عمق يتراوح بين متر وأربعة أمتار لمدة 30 دقيقة حسب الطراز. وبعد تعطل الآلاف من الهواتف بسبب مزاعم مقاومة الماء على عمق 4 أمتار لمدة 30 دقيقة، كانت الشركة ترفض استبدالها، وتبين أن أبل لم توضح أن اختباراتها كانت لقياس مقاومة الماء في الأجهزة في الماء النقي فقط خلال تجارب في المختبرات.

وحين يطالب المستهلك بإصلاح الهاتف كانت ردود الشركة مختلفة وهي أن البلل يبطل الضمان ووقالت الهيئة إن شركة آبل لا تغطي الأضرار الناجمة عن المياه في ضمان أجهزتها. واعتبرت الهيئة أن عدم تغطية الضمان لأضرار المياه، خالف المادتين 24 و25 من قانون المستهلك، وقضت بتغريم الشركة لأن الإعلان، الذي أظهر ملامسة أجهزة آيفون للماء، كان مضللا.

وليست هذه المرة الأولى التي تغرم إيطاليا شركة أبل ففي عام 2018 جرى تغريم الشركة بـ 10 ملايين يورو لتعمد أبل إبطاء أداء البطارية فيما يسمى التقادم المخطط له planned obsolescence في هواتف الشركة.

أما في فرنسا فقد فرضت غرامة بقيمة 1.23 مليار دولار في شهر مارس الماضي حين قامت خدمة مكافحة الاحتكار الفرنسية بإقرار الغرامة ضد أبل بسبب تقويضها المنافسة في السوق.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية وافقت أبل مؤخرًا على دفع 113 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية مقامة ضدها فيما يخص إبطاءها هواتف “أيفون” القديمة في عام 2016، بحجة الحفاظ على عمر البطارية، دون علم المستخدمين.

وتوصلت 33 ولاية أمريكية إلى أن الشركة أبطأت هواتف المستخدمين عمداً، وتحديداً مستخدمي هواتف “أيفون 6″ و”أيفون 7” و”أيفون SE”، فيما عُرف إعلامياً باسم Batterygate.

وتعتبر هذه الغرامة، الثانية من نوعها التي تفرض على أبل بشأن المشكلة ذاتها، ففي مارس الماضي، توصلت الشركة الأميركية إلى تسوية لتعويض مستخدمي هواتفها المتضررين بمبلغ إجمالي 500 مليون دولار، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.