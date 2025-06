هواوي تنجز طلبات بقيمة 1,050,000 درهم إماراتي خلال حدثها التفاعلي لتخفيضات البيع عبر الإنترنت

أنجزت هواوي طلبات بقيمة 1,050,000 درهم إماراتي خلال الحدث الرقمي HUAWEI MEGA LIVE SALE في أول 30 دقيقة فقط من أول أيام الحدث

وأعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن نجاح اليوم الأول من حدثها التفاعلي لتخفيضات البيع عبر الإنترنت الذي حقق إجمالي مبيعات بقيمة 1,050,000 خلال أول 30 دقيقة فقط. شهد الحدث عروضًا هائلة على مجموعة منتجات هواوي الواسعة بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية وأجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها.

وشهد أول أيام الحدث الرقمي HUAWEI MEGA LIVE SALE الذي أقيم يوم 25 نوفمبر على قناة Huawei Arabia YouTube وصفحة HUAWEI Mobile AE Facebook، آلاف المشاهدين عبر الإنترنت مع تجاوز عدد التعليقات. شهد الحدث عبر الإنترنت أيضًا بدء الطلب المسبق الأحدث الهواتف الرائدة من العلامة التجارية، هاتف HUAWEI Mate 40 Pro، والذي سيتم بيعه بالتجزئة بسعر 3999 درهمًا إماراتيًا. واستمر الحدث الرقمي التفاعلي HUAWEI MEGA LIVE SALE يوم الخميس 26 نوفمبر.

وأوضح كيث لي مدير – مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين – الإمارات العربية المتحدة، بالقول:”أصبحت أحداث البيع المباشر اليوم شائعة بشكل متزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة نظرًا للوضع الحالي حيث يميل المستهلكون أكثر نحو التجارة الإلكترونية واستخدام المنصات الرقمية. يُظهر نجاح HUAWEI MEGA LIVE SALE وتكراراته السابقة التزام هواوي بتقديم الأفضل لمستخدمينا بأكثر الطرق ابتكارًا. لم نقم بتوسيع نطاق أحداثنا فحسب، بل استخدمنا أيضًا هذه المنصة لتوسيع مجموعة منتجاتنا وعروضنا، وقمنا بإضافة المزيد من المنتجات خلال هذا الإصدار للحصول على تجربة مستخدم متصلة سلسة. “

شهد الحدث عروضاً هائلة على مجموعة منتجات هواوي الواسعة من المنتجات الرئيسية. تضمنت العروض خصومات وصفقات حزم مثيرة بالإضافة إلى تخفيضات خاطفة ضخمة وفرص للفوز بمنتجات هواوي المختلفة من خلال سحوبات الحظ. وشمل ذلك منتجات رائدة مثل هاتف HUAWEI Mate 40 Pro، مع أداء مطلق للجيل الخامس 5G وإمكانات استثنائية لتصوير الفيديو، وساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر بتصميمها الأنيق وبطارية تدوم لمدة أسبوعين بالإضافة إلى سماعة HUAWEI FreeBuds Pro مع تصميمها الاستثنائي وميزات إلغاء الضوضاء النشطة الذكية والديناميكية. امتدت العروض لتشمل أيضًا حاسوب HUAWEI MateBook X النحيف والخفيف جداً والمصمم بأناقة والذي يتميز أيضًا بشاشة عرض كاملة لامتناهية Infinite FullView بدقة 3K جنبًا إلى جنب مع الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro 5G الذي يتميز بإطارات نحيفة جداً لتحقيق أعلى نسبة شاشة إلى الجسم لجهاز لوحي في العالم بنسبة 90بالمائة بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الميزات الذكية والتفاعلية مثل نوافذ متعددة -Multi-Window وميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration ومضاعف تطبيقات – HUAWEI App Multiplier.

