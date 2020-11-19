رئيس سوني يشيد بالحماس غير المسبوق لمحبي الألعاب مع إطلاق بلايستيشن 5 اليوم

سكوت أرمسترونغ- أريبيان بزنس: عام 2019 ، حظيت هوليوود بسنة لافتة مع إصدارات مثل Avengers Endgame و Frozen II و Star Wars ، The Rise of Skywalker ، مما دفع أعمال السينما إلى إيرادات تصل إلى 41 مليار دولار. ومع ذلك ، فإن كل هذا يتضاءل ليكون بمثابة مقطع دعائي لفيلم بسيط بالمقارنة مع قطاع ألعاب الفيديو.

عام 2020 ، وسط الجائحة، يمكن لممثل بنجومية براد بيت وأصدقاؤه توقع رواتب أقل بكثير في عالم أفلام السينما مقابل قطاع الألعاب إذ تشير تقارير هذا العام إلى توقعات بأن تصل عائدات الألعاب إلى 175 مليار دولار.

واعتبارًا من 19 نوفمبر ، من المتوقع أن يرتفع ذلك إلى مستوى أعلى بكثير حيث تطرح سوني منصة بلايستيشن (PS5) التي طال انتظارها.

بفضل المواصفات المذهلة للمنصة الجديدة وأجواء الانغماس الأعمق مع مزايا مثل دعم ردود الفعل اللمسية مع أداة التحكم DualSense، والصوت ثلاثي الأبعاد ، وجيل جديد من ألعاب بلايستيشن، يتسابق محبي الألعاب إلى الحصول على الجديدة.

قبيل طرح بلايستيشن 5 تحدث جيم رايان مع أريبيان بزنس عن حجم الطلب والاهتمام بمنصة الألعاب الجديدة لعل الجائحة لعبت دورا في ذلك. وبسؤاله عن مستوى الاهتمام هذا العام يجيب بالقول:” نعم بالاستناد إلى الأحوال في الولايات المتحدة ولكنها تنسحب تمامًا على كل مكان، فكمية الوحدات التي تم طلبها مسبقا من بلايستيشن 5 خلال أول 12 ساعة يعادل ما تم طلبه خلال 12 أسبوع عند طرح بلايستيشن 4.

بالنسبة لجائحة كوفيد، نعم نشهد طفرة في الطلب على الألعاب كفئة من الترفيه ، تمامًا كما حدث مع الأفلام والتلفزيون والموسيقى، لذلك لا يمكن إنكار دور الجائحة وأعتقد أنه كان عاملاً مهما بالتأكيد.

ولكن هل هو العامل الأساسي، لا اعتقد ذلك لأننا لاحظنا هذا الزخم قبل الجائحة وسنتمكن من الحديث بتيقن حين تعود الأمور لمجاريها لكنني أعتقد أننا نرى حماسا كبيرا يتجاوز عامل الجائحة.

وبسؤاله عن الطلب المسبق بأعداد كبيرة ومساعي الشركة لتلبية تلك الطلبات يجيب القول:” من الواضح أنه يضع ضغطًا على سلسلة التوريد ويتفاقم هذا الضغط من خلال حقيقة أن انتشارنا عالميا يتوسع بشكل كبير مع كل جيل. لذلك ستكون أسواق الشرق الأوسط مثالًا رائعًا على ذلك ، حيث نفخر دائمًا بأنفسنا لأننا بنينا مجتمع ألعاب شديد التفاعل والشغف في الشرق الأوسط. وشهدنا مع بلايستيش 4 مستويات هائلة لم نراها من قبل، ونشعر بالتواضع والامتنان لحدوث ذلك ، ولكن عندما تأتي مع المرحلة التالية ، فإن ذلك يرفع مستوى التوقعات أعلى بكثير هنا.