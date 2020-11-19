جهاز منزلي لفحص الإصابة بسرطان الثدي ومادة لتوليد الكهرباء يفوزان بجائزة عالمية

وعلى الرغم من انتشار الوباء هذا العام، حققت الجائزة أكبر عدد من المشاركات ذات الجودة الاستثنائية، مما يبرز براعة المخترعين الشباب. ويحل الاختراعان الفائزان، اللذان حصل كل منهما على 30 ألف جنيه إسترليني، مشاكل كبيرة وذات أهمية عالمية هي: عدم إجراء النساء لفحص سرطان الثدي والطرق المستدامة لتوليد الطاقة المتجددة بشكل فعال.

الفائزين:

The Blue Box هو الفائز العالمي بجائزة جيمس دايسون 2020، والذي اخترعته جوديت جيرو بينيت البالغة من العمر 23 عاماً، ويوفر الصندوق طريقة جديدة للكشف عن سرطان الثدي في المنزل باستخدام عينة بول.

مادة AuREUS System هي أول اختراع فائز على الإطلاق بجائزة الاستدامة ضمن جائزة جيمس دايسون لعام 2020. اخترعها كارفي إهرين ميغ البالغ من العمر 27 عاماً. وهي مادة جديدة مصنوعة من محصول النفايات والتي تحول ضوء الأشعة فوق البنفسجية إلى طاقة متجددة.

الوصيفين:

The Tyre Collective هو جهاز يلتقط جزيئات تآكل الإطارات في عجلة السيارة، ليتم إعادة تدويرها للاستخدامات المستقبلية. واخترع هذا الجهاز فريق من طلاب جامعة إمبريال والكلية الملكية للفنون بالمملكة المتحدة.

Scope، صممت هذه العدسة مجموعة طلاب من جامعة واترلو في كندا، وهي عدسة جديدة تستخدم بلورات سائلة تتيح تكبير الصور في الكاميرا بدون فقدان التفاصيل.

وتعليقاً على جائزة جيمس دايسون لعام 2020، قال جيمس دايسون:

“يرغب الشباب بتغيير العالم، ويثبت المهندسون والعلماء والمصممون الذين شاركوا في جائزة جيمس دايسون قدرتهم على ذلك. وقد لاحظنا هذا العام عدداً متزايداً من الأفكار المتعلقة بالرعاية الصحية وتحسين الاستدامة، وكان من الصعب الاختيار بين هذه الأفكار النبيلة، لذلك أنشأنا جائزتين هذا العام لدعم اختراعين متساويين في الجدارة. وكان كل من جوديت وكارفي شخصان مثيران للإعجاب قدما اختراقات مهمة، وآمل أن يتمكنوا من استخدام جائزة جيمس دايسون كنقطة انطلاق للنجاح في المستقبل”.

الابتكار الفائز عالمياً – The Blue Box، اخترعته جوديت جيرو بينيت

المشكلة

استوحي الابتكار الفائز عالمياً هذا العام بجائزة جيمس دايسون من تشخيص والدة المخترعة بمرض سرطان الثدي. فأدركت جوديت أن هناك حاجة عالمية لعملية فحص للإصابة بسرطان الثدي تكون أقل توغلاً ويسهل الوصول إليها. ويتطلب الفحص حالياً من النساء الذهاب إلى المستشفيات أو المرافق الطبية والخضوع لعملية تكون أحياناً مؤلمة وغالباً ما تكون مكلفة. ونتيجةً لذلك، تشير التقديرات إلى أن 40% من النساء يتخطين تصوير الثدي بالأشعة السينية لفحص سرطان الثدي، مما يؤدي إلى اكتشاف حالة واحدة من كل 3 حالات متأخرة وانخفاض فرصة النجاة.

الحل

The Blue Box الذي ابتكرته جوديت جيرو بينيت من تاراغونا بإسبانيا، هو جهاز طبي حيوي منزلي لفحص الإصابة بسرطان الثدي يستخدم عينة بول وخوارزمية الذكاء الاصطناعي للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان الثدي. ويمكّن النساء من مراقبة صحتهن باستخدام بديل غير جراحي وخالٍ من الألم وغير مشع ومنخفض التكلفة يمكن استخدامه بانتظام في المنزل.

يجري الجهاز تحليل كيميائي لعينات البول ويرسل النتائج إلى السحابة. وهنا، تتفاعل الخوارزمية القائمة على الذكاء الاصطناعي مع مستقلبات محددة في البول وتزود المستخدم بتشخيص سريع. والجهاز موصول بتطبيق يتحكم بجميع الاتصالات مع المستخدم، ويقوم على الفور بمنحهم معلومات الاتصال بأخصائي طبي إذا كانت نتيجة العينة إيجابية.

وتعتبر السنوات القادمة حاسمة بالنسبة لجوديت حيث تعمل هي وفريقها في المراحل النهائية من توفير النماذج الأولية وتحليل البيانات في جامعة كاليفورنيا في إيرفين، ليكون جاهز لإجراء الدراسات والأبحاث البشرية والتجارب السريرية إلى جانب تسجيل براءات الاختراع المهمة.

عند فوزها بالجائزة العالمية، قالت جوديت: ” The Blue Boxلديه القدرة على جعل فحص السرطان جزءاً من الحياة اليومية. ويمكن أن يساعد في تغيير الطريقة التي يحارب بها المجتمع سرطان الثدي لضمان تجنب المزيد من النساء التشخيص المتأخر. وكان اليوم الذي أخبرني فيه جيمس دايسون أنني فزت بالجائزة العالمية نقطة تحول حقيقية بالنسبة لي لأن أموال الجائزة ستتيح لي الحصول على براءة اختراع على نطاق أوسع وتسريع البحث وتطوير البرنامج الذي أعمل عليه في جامعة كاليفورنيا في إيرفين. ولكن، الأهم من ذلك كله، أن سماع السيد دايسون وهو يعبّر عن إيمانه بفكرتي قد منحني الثقة التي أحتاجها في هذه المرحلة الهامة”.

قال جيمس دايسون، المؤسس وكبير المهندسين في دايسون: “شهدت للأسف بنفسي الآثار المروعة للسرطان، وكعلماء ومهندسين يجب أن نفعل كل ما بوسعنا للتغلب على هذا المرض الخطير. وتستخدم جوديت الجهاز والبرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي معاً بطريقة رائعة لابتكار منتج جيد التصميم ويمكن أن يجعل فحص السرطان جزءاً من الحياة اليومية. وستوفر البيانات التي يجمعها The Blue Box ويخزنها في السحابة نظرة ثاقبة يمكن أن تتيح توفير معالجة أكثر دقة وأن توسع المعرفة العالمية بمرض السرطان. وإنها تستحق كل الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه وهي تشق طريق الموافقات الطبية المعقد للغاية”.