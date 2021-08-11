سامسونج تكشف عن هاتفين قابلين للطي

ويجمع الهاتفان الفاخران بين الابتكارات الهادفة وروعة التصميم التي اعتاد عليها مستخدمو أجهزة سامسونج. ويأتي الجيل الثالث من هواتف فئة الأجهزة القابلة للطي، مع العديد من التحسينات على صعيد التقنيات والقدرات والتصميم وذلك بما يتناسب مع تطلعات المستهلكين وتوقعاتهم حيث تتميز الهواتف الجديدة بكونها أكثر متانة وقوة مقارنة مع الأجيال السابقة من هواتف هذه الفئة. وسيكون مستخدمو هاتفي Galaxy Z Fold3 5G وGalaxy Z Flip3 5G على موعد مع تجربة استخدام غير مسبوقة سواء عند إنجاز المهام أو مشاهدة المحتوى أو ممارسة الألعاب وذلك بفضل التصميم المذهل والتجارب الغامرة.

ويعتبر هاتف Z Fold3 وGalaxy مثالياً للأشخاص الذين يتطلعون لاقتناء هاتف ذكي ومتطور، يساهم في تعزيز إنتاجيتهم مع توفير تجارب ترفيهية غامرة، حيث يتميز الجهاز بإمكانات لا حدود لها من تعددية المهام مع مستوى فائق التطور من الأداء والقدرات الهائلة. وسيستمتع المستخدمون بالمزايا التي توفرها لهم شاشة Infinity Flex Display الضخمة مقاس 7.6 بوصة مع أول قلم S Pen متوافق مع الأجهزة القابلة للطي على الإطلاق، لإضفاء مستوى جديد من الابتكار على تجارب الاستخدام. بينما يوفر هاتفZ Flip3 Galaxy تصميم أنيق ومناسب للجيب مع مجموعة من الوظائف المتطورة، ومزايا الكاميرا المتقدمة، مع شاشة رئيسية أكبر للارتقاء بتجارب الاستخدام عند التنقل، ما يجعله الهاتف المثالي لعشاق الأناقة الذين يبحثون عن الأجهزة التي تتميز بخصائص فريدة.

وقال الدكتور تيم روه، رئيس ومدير وحدة الاتصالات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: “تواصل سامسونج من خلال إطلاق هاتفي Galaxy Z Fold3 5G وGalaxy Z Flip3 5G، تعزيز ريادتها في فئة الهواتف القابلة للطي، وإعادة تعريف حجم الإمكانات والفرص التي تنطوي عليها هذه الفئة من الأجهزة لا سيما وأن المرونة وتعددية الاستخدام باتت تشكل أولويات رئيسية في وقتنا الحالي. وقد حرصنا خلال كافة مراحل تصميم الهاتفين الجديدين على الالتزام بنهج الابتكار وتطوير معايير ومفاهيم تقنية جديدة ترتقي بإمكانات وقدرات الأجهزة المحمولة، لتحسين أداء المستخدمين وتمكينهم من الاستمتاع بكل لحظة في حياتهم اليومية وتزويدهم بمنظومة متكاملة من الفرص والابتكارات”.

تصميم متين وبراعة احترافية

تمت هندسة وتطوير الهواتف الجديدة من فئة Galaxy Z القابلة للطي على نحو يتوافق مع توقعات المستهلكين وتطلعاتهم بالحصول على أجهزة قوية ومتطورة ذات قدرات احترافية، ما ألهم سامسونج تزويد جهازي Z Flod3 Galaxy و Flip3 Z Galaxy بمعيار IPX8 لمقاومة المياه ، ليكونا أولى الهواتف القابلة للطي التي توفر هذه الميزة على مستوى القطاع، وبالتالي تعزيز راحة بال المستهلكين عند التعرض للمطر أو الرذاذ المتطاير. كما حرصت العلامة على تصميم الهاتفين باستخدام الألومنيوم من نوع Armor Aluminum، الذي يعتبر أفضل أنواع المواد التي تم استخدامها في تصنيع الهواتف الذكية من فئة Galaxy حتى الآن، بالإضافة إلى طبقة زجاجية من نوع Corning® Gorilla® Glass Victus™ لحمايتهما من الخدوش والإصابات الناجمة عن حوادث السقوط. كما تم تزويد الشاشات بطبقة حماية مرنة من نوع PET، بالإضافة إلى لوحة عرض متطورة متعددة الطبقات على شاشة الغطاء، لتعزيز متانتها بنسبة 80٪ مقارنة بالأجهزة السابقة .