إطلاق هاتف بوكو الجديد في الإمارات

سيكون الهاتف الجديد متوفرا في المتاجر في جميع أنحاء دولة الإمارات بسعر يبدأ من 1249 درهم إماراتي، بشريحة ميدياتك ديمانسيتي 1100 التي تدعم تقنية الجيل الخامس بشريحة مزدوجة و120 هرتز DynamicSwitch DotDisplay وكاميرا ثلاثية العدسات عالية الضبط بدقة 64 ميجابكسل، ولأول مرة على الإطلاق على هواتف بوكو الذكية، توفر تقنية الشحن توربو بقوة 67 وات لشحن البطارية بسرعة عالية باستطاعة 5000 مللي أمبير.

وبهذه المناسبة صرّح كيفن كيو، رئيس بوكو العالمية: “تعتبر سلسلة X واحدة من تشكيلة المنتجات الثلاثة المتاحة من شركو بوكو العالمية، وهي تكتسب شعبية كبيرة بين الناس. وحالياً، قمنا بشحن أكثر من 20 مليون هاتف من سلسلة بوكو X على مستوى العالم وهذه السلسلة تحوي طرازي X: وهي “بوكو X3 برو” و”بوكو X3 إن إف سي”. وكلنا شغف لمواصلة جهودنا لتلاءم توقعات عملائنا مع هاتف «بوكو X3 GT»، الجهاز ذو الاداء الفائق لتحقيق تجربة سلسة لتشغيل ألعاب الهاتف المحمول ونظم الترفيه على الشبكة.” أداء فائق مدعوم بشريحة ميدياتكDimensity 1100 يقدم هاتف «بوكو X3 GT» عدة إصدارات من سلسلة بوكو X. تحت الغطاء، يعد «بوكو X3 GT» جهازاً جباراً مجهزًا بشريحة ميدياتك فائقة الاداء مدعماً بشريحة ديمانسيتي 1100 5G. تتميز شريحة ديمانسيتي 1100 بالقدرة على معالجة البيانات بشكل أسرع واتصال أفضل.

لقطات تسجل بالانكليزية الانطباعات الأولية للجهاز