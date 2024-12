سامسونج تطلق الجيل الأحدث من تلفاز ذا فريم في الإمارات العربية المتحدة

يمكن للمستهلكين الحصول على التلفاز الجديد من متاجر سامسونج الرئيسة أو متجرها الإلكتروني أو عبر مجموعة من المتاجر المعتمدة في جميع أنحاء الإمارات.

ويشكل التلفزيون الجديد أحدث إضافات سامسونج إلى فئة تلفزيوناتها العصرية، حيث جرى تصميمه بدقة ليتناسب مع تطلعات المستهلكين الذين يبحثون عن تجارب مصممة خصيصاً بما يتماشى مع احتياجاتهم وأذواقهم الشخصية وأسلوب حياتهم. وتوفر فئة التلفزيونات العصرية من سامسونج شاشات مصممة بما يتناسب مع متطلبات كل مستهلك وأي مساحة منزلية. ويُعد تلفاز The Frame، على وجه الخصوص، بمثابة تحفة فنية أنيقة تمنح أي مساحة الإلهام الذي تستحقه.

وقال مصطفى صادق، المدير الإقليمي لمجموعة العرض المرئي في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات: “يشكل إطلاق تلفاز The Frame رسمياً في سوق الإمارات العربية المتحدة بداية مرحلة جديدة من التجارب المثيرة والمتميزة لأولئك الذين يقدرون الفن والترفيه، حيث يتميز تلفازنا الجديد بكونه ابتكاراً قابلاً للتخصيص عبر جميع عناصره وخصائصه. ويتمثل هدفنا الرئيسي من وراء تصميم هذا الجهاز المبتكر في تزويد المستهلكين بلوحة فنية تعكس نمط حياة الفرد والأشياء التي يحبها ويفضلها في حياته. ونحن فخورون للغاية بتقديم تلفزيون يلبي تطلعات المستهلكين سواءً على مستوى الأداء أو التصميم أو التقنيات والوظائف التي يوفرها بما يضمن تقديم جهاز متكامل ينسجم تماماً مع متطلبات كل فرد من أفراد الأسرة”.

يتحول تلفزيون The Frame من جهاز تلفاز إلى عمل فني متكامل يمكن تخصيصه ليعزز العناصر الجمالية للديكور الداخلي لأي مساحة في المنزل. ومن خلال الشراكات الجديدة في متجر الفن Art Store، يضم تلفاز The Frame للعام 2021 مزيداً من الأعمال الفنية الأصلية التي تتناسب مع مختلف الأذواق الفردية. علاوة على ذلك، تساعد تقنية المعاينة التلقائية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي توصي بتحديد العمل الفني الذي يُعرض على الشاشة استناداً إلى اختيارات المستخدمين، على إنشاء واختيار تشكيلة خاصة من الأعمال الفنية المفضلة من بين مكتبة متنامية تضم أكثر من 1400 قطعة فنية من مؤسسات مشهورة عالمياً. كما يتميز The Frame للعام 2021 أيضاً باحتوائه على مساحة أكبر لتخزين الصور تبلغ 6 جيجابايت مقارنة بـ 500 ميجابايت في طراز 2020، بحيث يمكن للمستهلكين تخزين ما يصل إلى 1200 صورة بجودة UHD. ويوفر متجر الفن في التلفاز لأفراد الأسرة وصولاً إلى محتوى متنوع من الصور واللوحات التي يمكن تخصيصها بما يتناسب مع تفضيلاتهم في المنزل بدايةً من اللوحات الكلاسيكية المحبوبة وصولاً إلى الصور الفوتوغرافية الفريدة. وسعياً منها للاحتفاء بالفنون وإلهام المستهلكين، تقدم سامسونج أيضاً مع أي عملية شراء لتلفزيون The Frame اشتراكاً مجانياً لمدة 4 أشهر في متجر الفن. ويوفر طراز 2021 طرقاً جديدة لتخصيص تلفاز The Frame نفسه – مثل خيارات التركيب الجديدة منها Slim Fit Wall Mount والخيارات المتعددة للإطار الخاص بالتلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، يتميز إطار تلفاز The Frame للعام 2021 بكونه أنحف من الإصدارات السابقة، حيث تبلغ سماكته 24.9 ملم فقط، مع عمق مشابه تقريباً لعمق إطار الصور الحقيقة، مما يزيد من جاذبية التلفاز وجماليته سواءً كان في وضع التشغيل أو الإيقاف.

وفضلاً عن كونه يشكل إضافة رائعة مع لمسة جمالية لأي غرفة معيشة، يأتي تلفزيون The Frame المذهل مزوداً بتقنية العرض فائق الجودة QLED والعديد من الميزات غير المسبوقة التي تعزز جودة الصورة والصوت معاً. وبفضل حجم ألوان بنسبة 100٪ وتقنية العرض بالنقاط الكمية Quantum Dot، ينشئ The Frame أكثر من مليار درجة من الألوان الدقيقة لتقديم أفضل جودة صورة من سامسونج حتى الآن، حيث يتيح التلفاز للمستخدمين رؤية كل لون وظل أو درجة لونية تماماً كما كان من المفترض أن ترى. وسيستمتع المستهلكون أيضاً مع التلفزيون الجديد بمجموعة من الميزات المتقدمة الأخرى، بما في ذلك أضواء LED المزدوجة Dual LED، والصوت المحيطي الغامر SpaceFit Sound وميزات الاتصال المتوافقة مع الأجهزة المحمولة، مثل ميزة النافذة المتعددة MultiView وميزة عرض شاشة الهاتف على التلفاز TapView. كما سيكتشف المستخدمون أيضاً طرقاً جديدة للاستمتاع بتلفازهم على النحو الذي يفضلون، إما كجهاز تلفزيون بدقة 4K QLED فائقة الجودة أو كجهاز مبتكر لعرض أعمالك الفنية المفضلة.

