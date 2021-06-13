مايكروسوفت ستقدم أجهزة لخدمة بمثابة “نتفليكس للألعاب” لأجهزة التلفزيون

أعلنت مايكروسوفت يوم الخميس عن رغبتها في توسيع خدمة الألعاب إكس بوكس كلاود جيمينغ لتشمل أجهزة التلفاز أيضًا. وتراهن الشركة على أن مستقبل ألعاب الفيديو سيكون نموذجًا قائمًا على الاشتراك حيث يدفع الناس مبلغًا معينًا من المال كل شهر للوصول إلى عدد كبير من الألعاب.

وتسعى مايكروسوفت لطرح ألعاب إكس بوكس كلاود جيمينغ لبعض المستخدمين عبر متصفح الويب على أجهزة أي فون ,أي باد والكمبيوتر بحسب سي ان بي سي.

وتشارك مايكروسوفت في معرض ألعاب الفيديو السنوي «إي 3» (أي «إلكترونيك إنترتينمنت إكسبو») الذي انطلق أمس السبت ويقام عبر الإنترنت بسبب الجائحة. ونقل بيان عن رئيس المجموعة ساتيا ناديلا قوله إن «مايكروسوفت كشركة، منخرطة بشكل كامل في مجال الألعاب».

وإذ لاحظ أن «ثلاثة مليارات مستهلك يهوون اللعب من أجل الترفيه وروح الجماعة والإبداع، فضلاً عن متعة الإنجاز»، شدد على أن «مايكروسوفت» تطمح إلى «مرافقتهم أينما كانوا يلعبون».

وكانت سوق ألعاب الفيديو التي أعطتها الأزمة الصحية وعمليات الإغلاق دفعاُ قوياً، شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة بفعل انتشار الهواتف المحمولة وظهور الخدمات السحابية ومنها «لونا Luna» (من «أمازون»)و«ستاديا Stadia» من «غوغل» التي تتيح جعل الألعاب موجودة على خوادم وليس على وحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي. ولا يحتاج اللاعبون في هذه الحالة سوى إلى أجهزة تحكّم وشاشة واتصال جيد بالإنترنت.

ولم تكشف مايكرسوفت عن الجهاز الذي سيتصل بالتلفزيون ووحدة التحكم دون ذكر تفاصيل محددة عنه حتى الآن.

ويظهر أن مايكروسوفت تعتمد أسلوبا مغايرا لشركة سوني التي تفرض أجهزة بلايستيشن فقط للمشاركة في ألعابها فيما بدأت مايكروسوفت تنتهج أسلوبا مفتوحا على كل المنصات.