أنظمة مؤتمرات الفيديو رالي بار لوجيتك تدعم حلول الاتصال المرئي عبر منصات جديدة

أعلنت شركة لوجيتك اليوم أن أنظمة وحلول مؤتمرات الفيديو Rally Bar وRally Bar Mini الجديدان في إصدارهما الأحدث من نظام التشغيل CollabOS 1.2 الذي أعلنت عنه الشركة مؤخراً، قد باتا يدعمان منصات الاتصال والتشارك السمعي والمرئي GoTo وPexip وRingCentral.

ومنذ إطلاق شركة لوجيتك للحزمة الجديدة المتكاملة والشاملة من أنظمة مؤتمرات الفيديو القابلة للربط بأجهزة الكمبيوتر، واصلت مفاهيم العمل الهجين انتشارها، حيث تمكن الشركات من تطوير قاعات وغرف الاجتماعات من مختلف الأحجام، وتجهيزها بأحدث معدات وأنظمة مؤتمرات الفيديو التي تمتاز بالمرونة والكفاءة وسهولة التوصيل.

وكانت شركة لوجيتك قد أكدت عند طرحها لنظامي Rally Bar وRally Bar Mini، أن مجموعتها الجديدة من الحلول المخصصة لقاعات الاجتماعات تمتاز بقابلية التَّوسُّع والتحديث لتشمل برمجيات الاتصال الجديدة التي يطورها الشركاء. وتفخر الشركة اليوم بتضمين عدد من منصات الاتصال السمعي والمرئي (GoTo وPexip وRingCentral)، حيث بات بالإمكان حالياً تشغيل هذه المنصات الثلاثة بشكل تلقائي عبر نظامي Rally Bar وRally Bar Mini (من فئة الكل في واحد) لتمكين المستخدمين من عقد مؤتمرات الفيديو دون الحاجة لوجود جهاز كمبيوتر في القاعة.

وأسهمت الشراكة بين “لوجيتك” ومنصة الاتصال المرئي GoTo في تبسيط آلية عمل مؤتمرات الفيديو من خلال تطوير قاعات الاجتماعات وتحويلها إلى بيئات عمل عصرية وتفاعلية مجهزة بأحدث قنوات الاتصال والتشارك المرئي، الأمر الهام بالنسبة لصانعي القرار في مجال تقنية المعلومات من المهتمين بالحصول على أنظمة اجتماعات تمتاز بالكفاءة وسهولة الإعداد؛ فقد أصبح بالإمكان بدء الاجتماعات بسرعة وبجودة بث فيديو عالية الدقة بفضل حلول لوجيتك وGoTo. وتمتاز نقاط التكامل هذه بالبساطة، كما أنها تستعين بنظام التشغيل لينوكس Linux، لضمان تنظيم اجتماعات فيديو أكثر مرونة واستقرار.

ويوفر التكامل بين نظام Rally Bar ومنصة الاتصال المرئي Pexip تجربة اتصال بسيطة وآمنة في غرف الاجتماعات. وبفضل ميزة الانضمام للاجتماع بلمسة واحدة One-Touch Join، أصبح بإمكان الموظفين حضور اجتماعات Pexip Service بأعلى درجات الأمان انطلاقاً من غرف Pexip، أو عبر مستعرض للصفحات الالكترونية، أو من خلال تطبيق Pexip، أو بواسطة تجهيزات تابعة لجهات أخرى مزودة ببروتوكول بدء الجلسة. وتتحد منهجية تصميم برنامج Pexip التي تؤكد على عوامل الخصوصية للمستخدم، بكل سهولة مع نظام Rally Bar من لوجيتك، وذلك بهدف تنظيم مؤتمرات فيديو وفق أعلى مستويات الدقة والجودة، ما يجعلها خيار مثالي للشركات، ومؤسسات الرعاية الصحية، والهيئات الحكومية. وبفضل خدمة Pexip Room، سيحصل العملاء على تجربة اجتماعات غامرة وغنية بالمزايا مباشرةً فور البدء باستخدامها.

في المقابل، توفر منصة RingCentral مزايا متنوعة وشاملة بـ “خيار واحد” قادر على تلبية احتياجات ومتطلبات مؤتمرات الفيديو للمستخدمين، إذ توفر هذه الشراكة حزمة كاملة من الحلول والمنتجات للشركات التي تحتاج لقنوات الاتصالات والمشاركة في بيئة عملها الهجينة، بدءاً من مؤتمرات الفيديو على سطح المكتب، وصولاً إلى أنظمة العميل والغرف الشخصية. واليوم، وفي ظل دمجها ضمن أنظمة مؤتمرات الفيديو من “لوجيتك”، باتت منصة RingCentral توفر للمؤسسات والشركات حزمة اتصالات شاملة ومتكاملة تتضمن الكثير من المزايا، منها قنوات مراسلة بين أعضاء فريق العمل، ومشاركة قنوات الفيديو، والمكالمات الهاتفية، ومشاركة الملفات بانسيابية عالية.

وبهذه المناسبة، قال سوديب تريفيدي، رئيس التحالفات واستراتيجيات الأسواق الجديدة لدى شركة لوجيتك: “في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركات من أجل تلبية المتطلبات الجديدة لبيئات العمل الهجينة، يسعدنا الإعلان عن شراكة جديدة ومستقبلية مع نخبة من منصات الاتصال المرئي والسمعي هي GoTo وPexip وRingCentral، بهدف مساعدة مستخدمي هذه البرمجيات على تنظيم اجتماعات وتجارب اتصال أكثر مشاركة وسهولةً. وقد بات بإمكان مستخدمي هذه المنصات حالياً دمج خدماتهم المعتادة والمعتمدة بشكل مباشر مع أنظمة Rally Bar وRally Bar Mini من “لوجيتك”، ما يوفر لهم تجربة تواصل عالية الدقة والجودة مع المشاركين داخل نفس الغرفة، أو عن بُعد”.