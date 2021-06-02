إتش بي تكمل استحواذها على شركة معدات الالعاب هايبر إكس

أليكس شو، رئيسة الأنظمة الشخصية في إتش بي علقت على الاستحواذ: “يسعدنا أن نرحب رسمياً بفريق هايبر إكس الرائع في HP. قامت هايبر إكس ببناء قاعدة متابعين مخلصين بين اللاعبين، ونتطلع إلى دعم وتعزيز علامة هايبر إكس التجارية. يعزز هذا الاستحواذ قدرتنا على إنشاء تجارب حسابية للمستقبل والتوسع في مجالات متجاورة قيمة، بالإضافة إلى فتح مصادر جديدة للنمو”.

تشمل مجموعة منتجات هايبر إكس الحائزة على جوائز ملحقات ألعاب مختلفة مثل سماعات الرأس ولوحات المفاتيح ووحدات الماوس ووسائد الماوس وميكروفونات USB وملحقات للأجهزة المنزلية.

وأُعلن في فبراير الماضي عن صفقة الاستحوذ لقاء 425 مليون دولار أمريكي. من المتوقع أن تكون عملية الاستحواذ تراكمية على أساس غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لشركة هايبر إكس في أول سنة كاملة بعد الإغلاق.