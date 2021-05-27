كاميرا تخفيك من المشهد بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات والمحاضرات لقاء 1200 دولار

إذا أردت تجربة مشاهدة مثالية وفرص متكافئة في التواصل مع فرق العمل أو حتى للمحاضرات والدروس فمن الضروري تقديم صورة واضحة لما يجري على اللوحة أو السبورة بدلا من الشخص الذي يدون أو يرسم عليها. ولقاء قرابة 1200 دولار كشفت لوجيتك اليوم عن منتجها الجديد الذي أطلقته وهو إطلاقها كاميرا السبورة البيضاء المعززة بالذكاء الاصطناعي “لوجيتك سكرايب” Logitech Scribe .

تقدم الكاميرا تجربة عقد اجتماعات افتراضية أكثر فعالية للمشاركين عن بُعد. حيث تبث هذه الكاميرا – المتوافقة مع أبرز الخدمات مثل مايكروسوفت تيمز و”زووم” – محتوى السبورة البيضاء ضمن اجتماعات الفيديو بوضوح متناهي الدقة، ناقلة جميع المشاركين افتراضيا إلى أجواء غرفة الاجتماعات ذاتها.

يأتي طرح كاميرا لوجيتك سكرايب في وقت حاسم يشهد انتشارا واسعا لأساليب متنوعة في الدراسة والعمل. وبفضل تصميمها سهل الاستخدام، تقدم كاميرا لوجيتك سكرايب لجميع المشاركين فرصاً متساوية للتواصل بفعالية سواء كانوا في اجتماعات العصف الذهني أو فصول التعليم أو اجتماعات العمل. وتقدم الكاميرا لطواقم العمل المتوزعة – في المكاتب أو عن بُعد – تجربة مشاهدة مثالية وقدرات متساوية على التواصل.

وبفضل تكاملها المعزز مع تطبيقات مايكروسوفت تيمز و”زووم”، فإن تجربة استخدام الكاميرا تصبح في غاية السهولة. حيث يمكن للمشاركين من الغرف البدء بمشاركة محتوى السبورة البيضاء ضمن لقاءات الفيديو بمجرد الضغط على الزر اللاسلكي المصاحب للكاميرا، أو النقر على نظام التحكم بغرف الاجتماعات، مثل نظام “لوجيتك تاب” Logitech Tap. ويعمل الزر اللاسلكي في الوقت الراهن مع غرف اجتماعات تطبيق زووم Zoom Rooms ، على أن يأتي الدعم لتطبيق غرف مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams Rooms في وقت لاحق هذا العام. ويمكن لكاميرا لوجيتك سكرايب أن تعمل بمثابة كاميرا “USB” لبث المحتوى مع أي تطبيق من تطبيقات عقد مؤتمرات الفيديو، متيحة مرونة الاستخدام ضمن غرف الاجتماعات والصفوف الدراسية أو حتى المكاتب المنزلية.

وقال سكوت وارتون، المدير العام ونائب الرئيس لدى شركة لوجيتك: “لقد عملنا بشكل دؤوب على حل مشاكل العمل التشاركي عن طريق الفيديو والصوت ضمن غرف الاجتماعات وأجهزة الحوسبة المكتبية البعيدة، لكن بقي هنالك فجوة في مسألة دمج المحتوى غير الرقمي، مثل السبورات البيضاء أو أوراق الملاحظات اللاصقة، ضمن اللقاءات المنعقدة افتراضيا”. وأضاف قائلا: “كاميرا سكرايب ناجحة لأنها تستفيد من المعرفة المسبقة لدى الناس، مثل التقاطهم القلم والكتابة على السبورة. وأصبح بوسعنا اليوم مع هذه الكاميرا إيصال المحتوى غير الرقمي ضمن اللقاءات الافتراضية إلى الجميع لرؤيته بدقة متناهية، فضلا عن سهولة الاستخدام والمشاركة والتي تعود لميزة توافق الكاميرا مع أكثر الخدمات السحابية شهرة اليوم وهي مايكروسوفت تيمز و’زووم‘”.

وتقدم كاميرا لوجيتك سكرايب للمشاركين في الاجتماعات الافتراضية رؤية واضحة عن محتوى السبورة البيضاء لحظة بلحظة. وتستطيع الكاميرا باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج فيها أن تجعل الشخص الواقف أمام السبورة شفافا، بحيث يمكن للمستخدمين عن بُعد رؤية السبورة دون أي عوائق، هذا مع قدرتها على التحسين التلقائي لألوان الخطوط بحيث يصبح من السهل قراءة المحتوى. وتمتلك الكاميرا أيضًا القدرة على اكتشاف أنواع أخرى من المحتوى غير الرقمي مثل أوراق الملاحظات اللاصقة، والتي تعتبر إحدى الأدوات المفضلة ضمن لقاءات العمل التشاركي.

وبفضل تصميمها الانسيابي وسهولة تثبيتها على الجدران مع الإدارة المدروسة لتوصيل الكابلات، تندمج كاميرا سكرايب بأناقة ضمن بيئة الفصل الدراسي أو مقر العمل المكتبي. وتأتي الكاميرا أيضا مصحوبة بكل ما يلزم لأجل إعدادها وتشغيلها بسرعة.

تعليقا على المنتج الجديد، قال ويل كول، مسؤول العمليات والمعايير لمؤتمرات الفيديو في شركة باي بال: “إن التغيير شبه الفوري الذي طال الشركات من ناحية الحاجة إلى العمل انطلاقا من المنازل، تطلب من شركتنا إجراء الكثير من التعديلات العام الماضي. ولعل شركة لوجيتك قد واجهت المشكلات نفسها التي واجهتنا لكنها لم تحيد عن العمل وخرجت بمنتج رائع. وكاميرا سكرايب تجلب شعور العمل التشاركي المعهود ضمن المكتب إلى الاجتماعات الافتراضية العالمية من خلال جهاز عصري وأنيق. وإن قدرات التصوير عالي الدقة والتوصيل السهل يجعل من الكاميرا أداة سهلة وفعالة وضرورة أساسية ضمن الصناعة”.

تتوفر كاميرا لوجيتك سكرايب Logitech Scribe الآن في أسواق محددة وبسعر يبدأ من 1,199 دولار. تتوافق الكاميرا حاليا مع غرف زووم Zoom Rooms ، وغرف مايكروسوفت تيمز Teams Rooms على نظام ويندوز، وسيتوفر الدعم للأجهزة المعتمدة في غرف زووم بعد الإطلاق. كما يمكن للكاميرا أن تعمل مع أي خدمة مؤتمرات فيديو تقريبًا ككاميرا تحتوي على منفذ “USB” مستقل لدى توصيلها بجهاز حاسوب مكتبي أو محمول.