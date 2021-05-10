الإمارات : أحدث منتجات سوني

تقدم سوني كاميرا زد في 1 التي تعد مثالية لالتقاط مقاطع الفيديو المميزة للتدوين. وتقول الشركة إنها تؤمن التقاط أروع اللحظات خلال العيد مع كاميرا سوني ZV-1، الكاميرا الرقمية ذات الحجم الصغير والوزن الخفيف. تم تصميم هذه الكاميرات خصيصاً لصنّاع المحتوى ومدوني الفيديوها، وهي تحتوي على مستشعر صور Exmor RS® CMOS من النوع 1,0 مع شريحة DRAM ومستشعر F1.8-2.8 *ZEISS® Vario-Sonnar T مقاس 24-70 مم ذو عدسة بفتحة كبيرة لتوفير تأثير بوكيه خلفية رائعة (خلفية ضبابية). يمكن استخدام زر تأثير البوكيه بكل سهولة لالتقاط صور سيفلي.

كما يسمح إعداد عرض منتج ZV-1 تغيير التركيز بسرعة وسهولة للانتقال من مشهد الصور إلى العنصر المتواجد أمام العدسة. وتضمن ميزة التعريض التلقائي الجديدة التي تعطي الأولوية للوجه من تصوير وجه الهدف بسطوعٍ مثالي في أي بيئة. وتتمتع كاميرا ZV-1 بتقنية علم الألوان المتطورة والتي أعيد تصميمها لالتقاط درجات ألوان بشرة بشكل أفضل والارتقاء بصور السيلفي. تتوفر هذه الكاميرا بسعر 2.999 درهم اًإماراتيآً مع مقبض تصوير GP-VPT2BT مجاني.

مستقبل الوسائط في السيارة XAV-AX5500 من سوني: لتجربة قيادة أذكى وأكثر أماناً

يجمع مستقبل الوسائط في السيارة XAV-AX5500 بين الترفيه الفائق والقيادة الآمنة، وهو الرفيق المثالي للتنقل بأسلوب أفضل من أي وقتٍ مضى. فهو يوفر ميزة عدم الحاجة إلى استخدام اليدين للبقاء على اتصال أثناء القيادة. يواكب مستقبل الوسائط في السيارة التصميم المبتكر للسلامة للحد من عدم التركيز أثناء القيادة من خلال ميزة التشغيل بلمسةٍ خفيفة ورؤيةٍ متطورة، وهو يسمح للسائقين برؤية التفاصيل على الشاشة بلمحةٍ واحدة. يوفر XAV-AX5500 حزمة اتصالٍ شاملة مع الهاتف الذكي تتضمن Apple CarPlay و Android Auto و WebLink™ Cast ويمكن الوثوق به للوصول إلى المعلومات بسرعة الاستجابة في أي وقت أثناء القيادة. كما زوّد مستقبل الوسائط في السيارة بمنفذي USB مزدوجين لسهولة الاستخدام.يتوفر XAV-AX5500 بسعر 1459 درهماً إماراتيآً.