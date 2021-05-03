اصدار جديد من مكيف سوني القابل للارتداء يستهدف الرياضيين

أعلنت سوني عن اصدار جديد من جهاز التبريد ريون بوكيت 2 بعد أن حقق الجهاز الأولي الذي طرحته العام الماضي شعبية كبيرة بعد أن طرحته مع قميص داخلي بجيب خاص للجهاز الذي يعمل كمكيف هواء على مبدأ التبريد الكهروحراري، الذي يستخدم ظاهرة “مبدأ بيلتيير” لتوليد تدفق حراري. وتعاونت الشركة مع علامات ألبسة مثل لي كوج سبورتيف Le Coq Sportif و ديسنت Descente

بملامسه الجهاز الذي يأتي بسعر 140 دولار، للجلد، يمتص الجهاز حرارة الجسم ويسحبها بمروحة صغيرة لتبريد منطقة التلامس في الجزء العلوي من العمود الفقري، كون تبريد هذه المنطقة من الجسم يمنح من يرتديه بالشعور بالانتعاش العام للجسم.

تقول الشركة إن الجهاز يؤمن خفض درجة حرارة الجسم بمقدار 12 درجة، وبالتالي لن يظهر التعرق على القميص في الأجواء الحارة أو في مناطق الرطوبة العالية وتحسنت قدرته على تخفيف الحرارة.

تتحكم بالجهاز ومستويات التبريد فيه وشحنه عبر تطبيق مخصص يحمل على الهواتف الذكية بقنية بلوتوث اللاسلكية، تتم إعادة شحن الجهاز مثل الهاتف المحمول، مع مقبس الناقل العام USB لشحن البطارية . ولم تكشف الشركة عن بيعه خارج اليابان حتى الآن.