منصة جديدة للألعاب الإلكترونية تنطلق من دبي لخدمة أكثر من 6 ملايين لاعب في الشرق الأوسط

أعلنت منظمة “إيسبورتس الشرق الأوسط” (Esports Middle East)، أول منظمة غير ربحية مخصصة للرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أعضاء الإتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، عن إطلاق منصة “إيسبورتس العرب” (Arab Esports) منصة الرياضات الإلكترونية الفريدة من نوعها والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. تساعد المنصة الثورية والأولى من نوعها في المنطقة على إدارة بطولات الرياضات الإلكترونية تلقائياً مع تحسينات كبيرة مقارنةً مع منافسيها بما في ذلك تقليل الجهود اليدوية التي يمكن أن تؤدي إلى خطأ بشري محتمل وفرص للغش.

صُممت “إيسبورتس العرب” على أربعة ركائز أساسية: النزاهة والمجتمع والتاريخ والاكتشاف. حيث تهدف المنصة إلى مساعدة قطاع الرياضات الإلكترونية بالمنطقة على النمو من خلال مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع بشكل مباشر. وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تسجل المنصة نتائج كل مباراة تلقائياً مما يقضي على الخطأ البشري المرتبط بذلك. كما تُسجّل المنصة أيضاً مقتطفات وأبرز اللقطات من المباريات وتضيف شعارات الفرق المشاركة تلقائياً، ما يمنح اللاعبين القدرة على مشاركة المقاطع والمحتوى بسهولة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

إلى جانب دعم اللاعبين، يمكن استخدام التقنيات ذاتها لعمل بث مباشر لأيّ مباراة والتقاط أبرز اللقطات لمساعدة المؤسسات في إنشاء عروض تشويقية وملخصات للبطولات والمزيد من المحتوى للأحداث الخاصة بهم. ما يتيح المزيد من الوقت للمنظمين للتركيز على لاعبيهم والبطولة نفسها.

وفي هذه المناسبة تحدث سعيد شرف، مؤسس ومالك كل من “إيسبورتس الشرق الأوسط” و “إيسبورتس العرب”، قائلاً: “إن منصة “إيسبورتس العرب” هي الخطوة الطبيعية التالية للرياضات الإلكترونية في المنطقة. بالنسبة إلى اللاعبين، تعتبر هذه البطولات البداية للدخول إلى دوري المحترفين. فهدف هذه المنصات هو محاكاة البطولات العالمية من خلال تطبيق قوانين واستخدام أنظمة مختلفة وتقديم جوائز للفائزين. ما يحفز المواهب الجديدة للوصول إلى الاحتراف وتساعد المستكشفين على توسيع فرقهم.

تُقدّر منظمة “إيسبورتس الشرق الأوسط” وجود 6 ملايين مُحب للرياضات إلكترونية في المنطقة، ولكن تم اكتشاف 500 ألف فقط منهم من قبل مختلف العلامات التجارية والمؤسسات. أسّست إيسبورتس العرب – Arab Esports لدعم هذه الإمكانيات غير المستغلة وغير المكتشفة ودعم نمو الرياضات الإلكترونية في المنطقة. تحصل الفرق التي تستخدم المنصة على سجل يشمل كل شيء يخص بطولاتهم مما يساعد اللاعبين في استكشافهم والتعرف عليهم بسهولة أكبر.