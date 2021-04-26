بوكو إكس 3 برو، هاتف ذكي مدجج بقدرات الألعاب الفائقة

لهواة الألعاب جهاز جديد باسم بوكو إكس 3 برو (POCO X3 Pro) وهو يجمع بين قوة وسرعة المعالج من الدرجة الأولى مع صوت وقدرات تصوير ذات أداء فائق.

هذه هي الانطباعات الأولى عن بوكو إكس 3 برو وسننشر تجربته بالتفصيل قريبا جدان بعد أن أطلقت بوكو مؤخرا أحدث أجهزتها من الهواتف الذكية وهو طراز بوكو إكس 3 برو (POCO X3 Pro) لهواة الألعاب ويأتي مدججا بترسانة قوية من المواصفات أولها المعالج القوي سناب دراجون (Qualcomm® Snapdragon ™ 870 5G Mobile Platform) ويقدم سرعة أساسية تصل إلى 3.2 جيجاهرتز يضاهي الجهاز بأبعاده ومواصفاته أقوى الهواتف الذكية الموجودة حاليا في السوق لكنه يأتي بسعر مميز ينافس به كل الهواتف الذكية في هذه الفئة خاصة مع دعمه لتقنيات اتصال الجيل الخامس.

كذلك الحال مع الشاشة التي تتيح تسريع استجابتها وإعداداتها بخيارات سهلة للتحكم بحساسية اللمس، و لتناسب الألعاب مع خيارات تسجيل مقاطع الفيديو والصور في الألعاب بطريقة سلسة فيما تتكفل المواصفات العالية لمنصة المعالج القدرة على المشاركة بالألعاب بسلاسة وجودة عالية حتى عند لعب الألعاب ثلاثية الأبعاد التي تمثل عادة عبئا ثقيلا في المعالجة لكنها تصبح سلسلة جدا في هذا الجهاز. تأتي شاشة الجهاز بتقنية عرض دوت دسبلاي DotDisplay المذهلة وهي بمقياس 6.67 بوصة FHD + مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز ، مما يضمن تجربة لعب فائقة الاستجابة وذات زمن انتقال منخفض. تستخدم الشاشة DynamicSwitch لتحسين معدل التحديث للتطبيقات المختلفة.

كما يأتي الجهاز باستطاعة هائلة تؤمن عمرا مديدا للبطارية طويل جدًا مع قدرة شحن سريعة بقوة 33 واط فالبطارية فائقة السعة بـ 5160 مللي أمبير في الساعة، كما أن عمر بطارية بوكو إكس 3 برو يصل إلى يومين كاملين ضمن الحد الأدنى من الاستخدام. تعمل تقنية MMT والشاحن السريع بقدرة 33 وات على التأكد من تشغيل الجهاز في بسرعة البرق. كما توفر إعداد مكبرات الصوت المزدوجة العلوية والسفلية صوتًا مذهلاً مناسبًأ للبث المباشر والألعاب، والذي يقترن بالاهتزازات الحية الناتجة عن المحرك الخطي للمحور Z المضبوط بدقة والمصمم من أجل الاستمتاع بالألعاب.

أما الصور، فجهاز بوكو إكس 3 برو يؤمن جودة الفيديو الاحترافي من خلال الإعدادات للكاميرا الرباعية وعدد كبير آخر لوظائف الكاميرا المميزة بدقة 48 ميجابكسل (للكاميرا الرئيسية) التي تقدم صورا واضحة وبتفاصيل مذهلة. مع عدسة كاميرا ذات اتساع يبلغ 119 درجة في الوضع الليلي لتتيح التقاط صور للمناظر الطبيعية الجميلة أو الصور الجماعية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويمكنك الاختيار في المواصفات بين سعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + سعة تخزين 128 جيجابايت: (سعر التجزئة الموصى به 899 درهمًا) و8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت سعة تخزين: (سعر التجزئة الموصى به 1099 درهم عبر قنوات البيع بالتجزئة الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة.