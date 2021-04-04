لأول مرة سوق الشرق الأوسط، حلول البيع عبر البث المباشر

أعلنت مرسانا كومينيكيشنز ، عن استحضارها لأحدث التقنيات في التجارة الالكترونية والتي تخول الشركات من استخدام مفهوم التسويق عبر البث المباشر على منصاتها الفعلية. كما كشفت عن إطلاق أول فعالية رقمية في الشرق الأوسط تعتمد الجيل الجديد لحلول البيع عبر البث المباشر الأسبوع المقبل.

استطاع هذا المفهوم الذي طورته الصين من التوسع بشكل كبير في جميع أنحاء العالم مستفيداً من النمو المتسارع الذي شهده قطاع التجارة الإلكترونية وتقنيات الفيديو خلال جائحة كورونا ، مما ساهم في تسريع عملية التحول في سلوك المستهلك نحو التسوق المباشر. ويعتبر قطاع مستحضرات التجميل والأزياء سباقين في تبني هذا المفهوم، ولكن سرعان ما توسع ليشمل قطاعات أخرى مثل السيارات والعقارات.

أوضحت مارسا فون ولزل، المؤسس والرئيس التنفيذي في الشركة، أن سوق البث المباشر في التجارة الالكترونية حقق نجاحاً ملموساً في أوروبا رغم حداثته، ويعتبر محوراً جوهرياً لمستقبل المبيعات في قطاع التجارة الالكترونية، كما يخلق تجربة شخصية مع العلامة التجارية عبر محتوى تفاعلي يستطيع المستهلك من خلاله إجراء عملية شراء مباشرة مما يحفز تجربة التسوق، فضلاً عن تأثيره المباشر على المبيعات.