سامسونج تستعرض أحدث منتجات التجارب الترفيهية المتكاملة في المنزل

استعرضت شركة سامسونج للإلكترونيات، خلال فعاليات حدثUnbox & Discover الافتراضية، أحدث منتجاتها من الأجهزة وشاشات العرض وملحقاتها للعام 2021 بما في ذلك تشكيلة تلفزيونات MicroLED وNeo QLED وLifestyle ومكبرات الصوت. ومع توجه غالبية المستخدمين لقضاء وقت أطول في منازلهم، ركزت سامسونج من خلال ابتكاراتها الجديدة على سُبُل تمكين المستخدمين من الاستفادة إلى اقصى حد ممكن من الميزات التي توفرها شاشات العرض الخاصة بهم – مما يتيح لهم تعزيز انتاجيتهم والتواصل بشكل فعّال واستكشاف اهتماماتهم الشخصية.

وقال جيمس فيشلر، نائب الرئيس الأول لقسم أجهزة الترفيه المنزلية في سامسونج أميركا للإلكترونيات: “تفخر سامسونج بريادتها في مجال تطوير الابتكارات الهادفة للإرتقاء بحياة المستخدمين اليومية. وقد أدت الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم في السنة الماضية، إلى تحول المستهلكين للعمل والتعلم وممارسة التمارين الرياضية وحتى التسوق من المنزل، حيث تحولت الكماليات إلى ضروريات خلال فترة قليلة من الزمن. وقد أدى تغير أنماط معيشتنا، إلى تزايد أهمية أجهزة التلفاز في كل مفاصل حياتنا. وفي إطار رؤيتنا الهادفة للارتقاء بحياة المستخدمين، يسرنا أن نواصل التزامنا خلال العام 2021، عبر إعادة تعريف دور التلفزيون بما يتناسب مع اهتمامات المستهلكين ويلبي احتياجاتهم”.

اقتصر دور أجهزة التلفاز لعقود من الزمن، على تمكين المستخدم من مشاهدة الأفلام والعروض والبرامج المتنوعة،إلا أن الأشهر القلية الماضية، أدت إلى تحول التلفزيونات لتصبح منصة تعقد عبرها الاجتماعات، ويتمكن المستخدمين من خلالها ممارسة تمارينهم الرياضية والحفاظ على نمط حياتهم النشط والصحي. الأمر الذي دفع المستهلكين للمرة الأولى على الإطلاق، وعلى ضوء المزايا التي استطاعت الارتقاء بنمط حياتهم، إعادة تعريف أجهزة التلفاز باعتبارها الأجهزة الأكثر أهمية في حياتهم اليومية عبر كافة مجالاتها ومستوياتها.

وقد استطاعت سامسونج بفضل نهجها المستمر في ابتكار المزايا الجديدة والمتقدمة، تعزيز ريادتها في مجال الأجهزة المرئية، وبالتالي الحفاظ على مركزها في طليعة الشركات المصّنعة لأجهزة التلفزيون العالمية لمدة 15 عاماً على التوالي. وتواصل العلامة حرصها على استمرارية إرثها المتمثل في تقديم منتجات رائدة للمستهلكين خلال العام 2021.

شاشات منزلية بتقنية MICRO LED

توفر شاشة MicroLED من سامسونج تجربة مشاهدة غير مسبوقة، تعيد تعريف تجربة المشاهدة التلفزيونة، بفضل السطوع الاستثنائي وكثافة اللون الأسود وجودة الصورة المذهلة، كما تساعد مصابيح LED ذاتية الانبعاث المصّنعة من مواد غير عضوية طويلة الأمد ومتينة – بإطالة عمر الشاشة والحفاظ على جودة الصور، بالإضافة إلى منع حصول مشكلة التطّبع.

شهد عام 2018، إطلاق أول شاشة بتقنية MicroLED من سامسونج بتصميم “The Wall” – وهو نظام من الوحدات القابلة للتشكيل، والتي يمكن تركيبها بشكل احترافي عبر عملية سلسة وبسيطة في المكتب أو المنزل، على شاشة بمقاس يصل إلى 292 بوصة لتجربة استثنائية غير مسبوقة.

وتقدم سامسونج عام 2021 تقنية MicroLED في جهاز تلفاز تقليدي لأول مرة، لتوفير تجارب سينمائية تخطف الأنفاس على شاشة تلفزيون منزلية ضخمة من الجيل التالي بتصميم أنيق يمتد من الحافة إلى الحافة إضافة إلى عملية تركيبه وضبط إعدادته فائقة البساطة. وسيتوفر تلفزيون MICRO LED بحجم 110 بوصة في مرحلة مقبلة خلال هذا العام.

وقامت سامسونج بابتكار وتحسين ميزات تلفزيونها الذكي، عبر تزويده بوظيفة Vue4، حيث يمكن للمستخدمين تقسيم الشاشة مقاس 110 بوصة إلى أربع شاشات مختلفة والاستمتاع بمتابعة ما يصل إلى أربعة برامج بشكل مريح في وقت واحد على شاشات منقسمة. عند استخدام هذه الميزة، يمكن للمشاهدين مواكبة الرياضات المتعددة في وقت واحد، أو بث الأخبار أثناء اللعب، بجودة وحجم مذهلين. سيستمتع المستخدمون عند تشغيل MicroLED، بتجربة غامرة على نحو مذهل بفضل جودة الصور التي تحاكي المشاهد الطبيعية، مع شاشة بإطار أكثر اتساعاً، رائدة على مستوى القطاع.

تلفزيونNeo QLED من سامسونج يوفر تجارب منزلية غامرة لجميع أفراد العائلة

دفع توجه المستخدمين المتزايد لاعتماد أجهزة التلفاز كمنصة للاستمتاع بتجارب من المستوى التالي، إلى إلهام سامسونج لإطلاق تلفزيون Neo QLED لتحسين تجربة المشاهدة على نحو متكامل.

وتعتبر مصابيح Quantum Mini LED، ومعالجNeo Quantum Processor ، من أهم العناصر التي تعزز الأداء القوي والمحسّن في تلفزيون Neo QLED. وتتحكم مصابيح Quantum Mini LED، المتميزة بحجم أصغر بـ40 مرة مقارنة بمصابيح LED التقليدية، بمستوى إضاءة مثالي بدقة وجودة فائقين. ويوفر الجهاز المتطور صور استثنائية بجودة عالية تحاكي المشاهد الواقعية، بفضل كثافة اللون الأسود ومستوى السطوع وتكنولوجيا الترقيات بالذكاء الاصطناعي غير المسبوقة في منظومة أجهزة سامسونج، ما يعزز إنغماس المشاهدين عند متابعة مبارايات كرة القدم أو عند اللعب.

يرتقي جهاز Neo QLED بتجارب اللعب، بفضل المزايا المبتكرة الأكثر تطوراً. وتوفر أجهزة Neo QLED و QLEDمن سامسونج إمكانات متطورة تجعلهما الجهازين الأمثل للاستمتاع بألعاب الجيل التالي. كما يتيح جهازي Neo QLED و QLED للمستخدمين تجربة مشاهدة رائعة، مع أدق التفاصيل وبدقة 4K المذهلة، بالإضافة إلى انسيابية تامة بسرعة120 إطار في الثانية، ووقت استجابة فائق السرعة يبلغ 5.8 مللي ثانية.

وتقدم سامسونج للمستخدمين أفضل تجربة ألعاب تلفزيونية، عبر جهازيNeo QLED و QLED2021، حيث دخلت العلامة في شراكة مع AMD لتطور أول جهاز تلفاز مع ميزة FreeSync Premium Pro لكل من ألعاب الكمبيوتر ووحدة التحكم، ليستمتع اللاعبون بتجربة لعب سلسة مع محتوى فائق الجودة بدقة HDR. ويتيح شريط الألعاب الجديد للاعبين القدرة على مراقبة اللعبة من كافة جوانبها وضبط الإعدادات على نحو أكثر سرعة – للوصول إلى ميزة Super Ultrawide Gameview والتي توفر نسبة عرض إلى ارتفاع فائقة، تحاكي النسبة المتوفرة تقليدياً على شاشات الألعاب. ويحول جهازNeo QLED ، المنزل إلى صالة ألعاب رياضية مخصصة.

سيتوفر طرازي(QN900A) و (QN800A) بدقة 8K و بأحجام 65 بوصة و 75 بوصة و 85 بوصة عام 2021، بينما تتوفر طرازات (QN85A) و (QN90A)بدقة4K ، بمجموعات أوسع تبدأ بحجم 50 بوصة.

أجهزة تلفاز متطورة تعكس شخصية وأنماط حياة المستخدمين

يتوقع المستهلكون اليوم الحصول على تجارب مصممة لتلبية احتياجاتهم، تتوافق مع أذواقهم الشخصية وأنماط حياتهم المتطورة. وعلى هذا الأساس توفر أجهزة التلفاز العصرية Lifestyle TV من سامسونج شاشات مصممة لجميع الأذواق والفئات، على نحو يتناسب مع جميع المساحات المنزلية، الداخلية والخارجية.

أعاد جهاز The Frame تعريف دور التلفاز ، عبر تحويل شاشات العرض إلى أعمال فنية مذهلة، تتلاءم مع جميع الديكورات المنزلية، حيث قامت سامسونج بعقد شراكات متنوعة مع أهم المنصات الفنية العالمية مثلNAVA Contemporary و Etsy، لتوسيع محفظة Art Store بمزيد من الأعمال الفنية الفريدة لتتناسب مع جميع الأذواق. وتعمل تقنية التنظيم التلقائي الجديدة المرتكزة على الذكاء الاصطناعي من سامسونج، على تحليل تفضيلات المستهلكين الفردية على النحو الأمثل، لاقتراح الأعمال الفنية المفضلة لديهم، وتمكينهم من تنظيم مجموعاتهم الفنية، عبر مكتبة ضخمة تضم أكثر من 1400 قطعة فنية تم اختيارها بعناية فائقة، من مؤسسات مشهورة عالمياً. يتميز The Frame أيضاً بمساحة تخزين أكبر للصور ترتقي من 500 ميغابايت عام 2020 إلى 6 جيجابايت عام 2021، بحيث يتمكن المستخدمين من تخزين ما يصل إلى 1200 صورة بجودة UHD. ويوفر متجرArt Store مجموعة متنوعة من المحتوى لتخصيص تجارب المستخدمين، بدءاً من الأعمال الكلاسيكية المشهورة إلى الصور الفوتوغرافية المذهلة.

يأتي تلفاز The Frame لعام 2021، بطرق جديدة لتخصيص الإطار – بدءاً من خيارات التركيب الجديدة مثل Slim Fit Wall Mount وصولاً إلى خمسة خيارات لتصاميم الإطار، بالإضافة إلى المزيد من النماذج التي يوفرها المزودون من الطرف الثالث. على صعيد آخر، تم تصميم 2021 Frame بنموذج أنحف أكثر من أي وقت مضى، بسماكة 24.9 ملم فقط، وبنفس عمق إطار الصورة الفعلي تقريباً، ما يجعل الجهاز بمثابة قطعة فنية في جميع وضعيات التشغيل وحتى عند توقفه عن العمل.

ويعتبر جهاز العرض العصري The Premiere، الابتكار الجديد كلياً والمصمم لتزويد المستهلكين بتجربة سينمائية منزلية شاملة. يتوفر جهاز The Premiere بتقنية الليزر الثلاثية الأولى من نوعها على مستوى القطاع، بالإضافة إلى توفير المحتوى بدقة 4K، بتصميم أنيق وصغير يتناسب مع المساحات الضيقة. واجه المستخدمون سابقاً، بعض التحديات مع أجهزة العرض التقليدية، تمثلت في الإضاءة شديدة السطوع، أو صعوبة الإعدادات- ورغم توفرها بأحجام كبيرة، إلا أنها تفتقر الدقة بأداء أقل جودة من التلفزيون العادي. يتناسب تصميم Premiere البسيط، بفضل الحواف الدائرية والتشطيبات القماشية، على نحو أنيق مع جميع المنازل.

شاشات مناسبة لكل الاحتياجات – من تعزيز الإنتاجية وحتى توفير تجارب لعب غامرة

شهد العام 2020، اهتماماً ملحوظاً من قبل المستخدمين بالشاشات المنزلية، حيث تحولت استخداماتها من التسوق عبر الإنترنت أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح الأجهزة الاكثر حيوية لإنجاز المهام اليومية، حيث استخدمها المستهلكون لضمات استمرارية أعمالهم وتعزيز إنتاجيتهم، أو متابعة الصفوف المدرسية عن بعد، أو الاستمتاع بالتجارب الترفيهية الغامرة.

وتلبية لهذه الاحتياجات المستجدة، أطلقت سامسونج شاشة Smart Monitor متعددة الاستخدامات – حيث تجمع بين أفضل ما في الشاشة والتلفزيون. وتتوافق الشاشة الذكية مع تقنيات الـWi-Fi و Bluetoothو Wireless DeXوApple AirPlay 2، ما يتيح للمستهلكين العمل من أي مكان دون الحاجة إلى الاتصال بجهاز كمبيوتر. وتوفر خدمة AirPlay 2للعملاء، القدرة على مشاهدة المحتوى المفضل لديهم والتحكم فيه ومشاركته مباشرة من iPhone أو iPad أو Mac إلى شاشتهم. كما سيتمكن المستخدمون من الاسترخاء، عبر الاستمتاع ببرامجهم المفضلة عن طريق تشغيل نظام التلفاز الذكي الأساسي والوصول إلى تطبيقات البث المفضلة لديهم. وتعتبر شاشة Smart Monitor مثالية لتمكين المستهلكين من تعزيز إنتاجيتهم وعيش تجارب ترفيهية غامرة.

أطلقت سامسونج عام 2020 شاشة Odyssey G9، التي تجسد الجيل التالي في مجموعة شاشات الألعاب المنحنية Odyssey، والتي لاقت اقبالاً استثنائياً على مستوى القطاع. وتعمل العلامة الرائدة هذا العام، على تحسين تجارب الاستخدام، عبر تطوير شاشة Quantum MiniLED مع مجموعة من مزايا الألعاب الاستثنائية. وتوفر شاشة الألعاب الجديدة ذات الانحناء 1000 راديان والأداء الفائق، بالإضافة إلى تقنية العرض Quantum MiniLEDتجارب لعب من المستوى التالي.

استطاعت سامسونج في الفترة الأخيرة، توفير جهاز جديد لتمكين المستخدمين من التعلم والعمل عن بعد، حيث تم إطلاق شاشة FLIP التفاعلية مقاس 75 بوصة، وهي عبارة عن لوحة بيضاء رقمية يمكن الكتابة والرسم والتحرير عليها. توفر Flip مزايا الاتصال للعمل والتعلم الهجين، وتمكين المستهلكين تحقيق أهدافهم، والارتقاء بإنتاجيتهم – سواء في الفصل الدراسي أو المكتب أو في المنزل. وتتميز الشاشة بجودة الصورة المحسّنة بدقة 4K وسهولة قراءة البيانات، حيث يمكن لفريق يصل إلى 20 شخصاً العمل في وقت واحد، عبر مزامنة الأجهزة الشخصية ومشاركة المحتوى في الوقت الفعلي. وتوفر Flip للمستخدمين القدرة على مشاهدة العرض التقديمي لزملائهم أو أساتذتهم على نحو يحاكي الواقع – ما يوفر القدرة على استمرارية عمل الفريق مع الحفاظ على سلامته. صُممت الشاشة مقاس 75 بوصة لتعزيز التعاون وزيادة الإنتاجية وتمكين التبادل السلس للأفكار، وهي جزء من مجموعة تضم الشاشة مقاس 55 بوصة و65 بوصة و85 بوصة.

الموثوقية والقوة وإمكانية الاستخدام طويل الأمد

تشكل قابلية الاسخدام طويل الأمد أحد الجوانب الأخرى التي تلعب دور أساسي في شعبية أجهزة تلفزيون QLED. فمع توجه المستهلكين أكثر من أي وقت مضى نحو اقتناء أجهزة التلفزيون كاستثمار طويل الأجل يلبي احتياجاتهم لسنوات عديدة، فإن عناصر الموثوقية والقوة وإمكانية الاستخدام طويل الأمد تُعد ميزات ضرورية لأي جهاز. ومع تلفزيونات QLED، قد يستغرق الأمر عقداً من الزمان قبل أن تبدأ الجودة المرئية في التراجع، بغض النظر عن عدد مرات استخدامها يومياً. علاوة على ذلك، اتخذت سامسونج أيضاً خطوات إضافية لضمان حماية أجهزة التلفزيون الخاصة بها في حالة وقوع أي حوادث مؤسفة. على سبيل المثال، شرحت سامسونج مسبقاً كيف تمنع أجهزة تلفزيون QLED مشكلة تطبع الصورة أو الاحتراق، كما أن تقنية Quantum dot لا تتدهور مع مرور الوقت، مما يوفر جودة صورة استثنائية ومتسقة وغامرة على المدى الطويل والتي لا تتوفر من خلال معظم شاشات العرض الأخرى. ولتوفير المزيد من راحة البال، تم إجراء سلسلة من الاختبارات الشاملة لقياس مستوى الاحتفاظ بالصورة والتحقق من جودتها لسنوات طويلة وذلك من جانب العديد من الخبراء الداخليين والخارجيين – مع نتائج إيجابية بالإجماع.

صوت فائق الجودة يحاكي دقة الصورة

تتميز أجهزة تلفاز سامسونج بقدراتها الصوتية الاستثنائية، إلا أن تجربة المسرح المنزلي لا تكتمل بدون مكبرات الصوت التي تطورها العلامة الرائدة على نحو مستمر. تشتمل مجموعة 2021 Qعلى تقنية Q- Symphony الحصرية، لمزامنة الصوت من مكبرات الصوت في التلفزيون بشكل متناغم مع جهاز الصوت من سامسونج لتقديم صوت محسن ثلاثي الأبعاد. ويتميز مكبر الصوت بقدرته على تحليل البيئة التي يتواجد فيها لتوفير أفضل التجارب الصوتية المخصصة.

وللحصول على تجربة غامرة على نحو متكامل، توفر مكبرات الصوتQ950A ، صوت استثنائي ذو 11.1.4 قناة، بينما تتيح ميزة Bass Boost الجديدة للمستخدمين تعزيز التجارب السمعية بنقرة بسيطة. وبالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون الموسيقى عبر أجهزتهم المحمولة، توفر ميزة Tap Sound القدرة على توصيل أجهزتهم بمكبرات الصوت بنقرة واحدة. ويتوافق جهاز Q950A مع المساعد الرقمي Bixby لتحكم بتجربة الاستماع على النحو الأمثل.

أجهزة أنيقة تلبي احتياجات جميع أفراد المنزل

تعمل سامسونج خلال العام 2021، على توفير تجارب غامرة، تتكيف مع أذواق جميع المستخدمين، وتوفر أداءً يرتقي بكافة جوانب الحياة. وتعيد العلامة تعريف دور أجهزة التلفاز في المنزل- في وقت أصبح فيه التلفزيون أكثر ملاءمة من أي وقت مضى.، بدءاً من الأداء الفاخر فيMICRO LED ، وصولاً لإلى التصميم الأنيق لجهازThe Frame .