موتورولا تركز على الجانب النحيف في إيدج 30

أعلنت موتورولا عن توفير أحدث إضافة إلى عائلة هواتف إيدج Motoroal Edge 30 في أسواق الإمارات العربية المتحدة بسعر 1,500 درهم إماراتي.

يأتي هاتف موتورولا edge 30 بسمك 6.79 مم، مما يجعله أنحف هاتف ذكي بتقنية 5G في فئته. وقد منحته موتورولا أيضاً مظهراً لافتاً، مع أنماط دقيقة تشبه الجواهر تتغير أثناء إمالة الهاتف من جانب إلى آخر. كما يأتي الهاتف بنظام كاميرا قوي بدقة 50 ميجابكسل، وشاشة FHD + OLED فائقة النعومة وعالية الدقة بتردد 144 هرتز، وحجم 6.5 بوصة، وصوت ®Dolby Atmos غامر متعدد الأبعاد والقوة، ومنصة Snapdragon® 778G + 5G الفعّالة.

يتميز هاتف 30 edge بمستشعر كاميرا واسع للغاية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مُخصصة بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا موتورولا عالية الدقة والأكثر تقدماً بدقة 50 ميجابكسل، والتي تستخدم المعيار الرائد الجديد للتركيز التلقائي، والتركيز الفوري لجميع البكسلات Instant All Pixel Focus. في حين تستخدم تقنيات التركيز التقليدية حوالي 3٪ من البكسلات، تستخدم تقنية التركيز الفوري لجميع البكسلات 100٪ من البكسلات في الأنماط الرأسية والأفقية للحصول على أداءٍ أسرع وأكثر دقة في أي إضاءة، لتمكن من التصوير بدقة بكسل أعلى ب 32 مرة.

كما تشمل مزايا الكاميرا الأخرى القدرة على التقاط تفاصيل دقيقة في النهار، وفي الليل، تسمح الكاميرا بدخول المزيد من الضوء من خلال الجمع بين كل أربعة بكسلات في بكسل واحد فائق الضخامة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة التثبيت البصري للصور (OIS) على التخلص من الاهتزازات غير المرغوب فيها. كما يمكن تسجيل مقاطع فيديو HDR10 بأكثر من مليار درجة من الألوان، لالتقاط لحظاتٍ أكثر واقعية من قبل.

غالباً ما تتأثر جودة كاميرات الهاتف عند تشغيلها على تطبيقات خارجية مثل التيك توك TikTok والوتساب WhatsApp والانستغرام Instagram، ولكن مع هاتف 30 edge، أولت موتورولا اهتماماً خاصاً بالأداء في مجالاتٍ مثل عرض الوجه، وتسجيل مقاطع الفيديو بالكاميرا الأمامية، والقيام بمحادثات الفيديو، وتقليل الضوضاء بشكلٍ كبير عند التقاط الصور الثابتة، مما يجعله الجهاز المثالي لصناعة المحتوى.

ويأتي الجهاز بشاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث بتردد 144 هرتز، وخاصية +HDR10 التي تفي بالمعايير السينمائية DCI-P3 لنطاق الألوان والسطوع ودقة الألوان ومستوى التباين. ومع مكبرتي صوت ستريو كبيرتين تمنحان صوتاً متعدد الأبعاد بتقنية ®Dolby Atmos، فإن للشاشة مرافق يدعمها ويساعد في تقديم تجربة مشاهدة غامرة بشكلٍ كبير.

أداء وقوة عاليين

يوفر الجهاز الجديد أداءً قوياً هائلاً بفضل معالج +Snapdragon 778G، و8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 256 جيجا بايت للتخزين2، مما يضمن عدم إبطاء السرعة أثناء التنقل من تطبيق لآخر. وصُممت البطارية القوية بسعة 4020 مللي أمبير في الساعة لتدوم وتدعم الميزات الرائعة لمحرك الهاتف، كما يمنح نظام TurboPower ™ 30 ساعاتٍ طويلة من الطاقة في دقائقٍ من الشحن5.