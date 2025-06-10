فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inإلكترونياتتكنولوجيا

ما الذي يقدمه هاتف أوبو القابل للطي بقدرات الذكاء الاصطناعي

هاتف أوبو الجديد من عائلة Find N هل ينافس الكبار بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي؟

فريق التحرير by فريق التحرير

 
تقدم أوبو ابتكارا متكاملا  بين هندسة مكونات الأجهزة والبرمجيات من خلال نظام تشغيل ColorOS والتجارب الذكية، في سلسلة هواتفها القابلة للطي Find N. ويتجسد ذلك في هاتف Find N5، الذي تعتبره الشركة الجيل الجديد من هواتفها القوية في مجال الإنتاجية في عالم الهواتف القابلة للطيّ الشبيهة بالكُتُب لتتعزز إنتاجية العمل بالشاشات الكبيرة. وبفضل تصميمه النحيف وأدائه القوي وشاشته مقاس 8.12 بوصة الأكبر بين جميع الهواتف القابلة للطيّ الشبيهة بالكتب، يُرسي هاتف Find N5 معايير جديدة تُمكّن المستخدمين من إنجاز المزيد والبقاء على اتصال دائم بجميع أجهزتهم أينما كانوا.

تصميم وأداء:

  • يتميز هاتف Find N5 بتصميم نحيف وشاشة كبيرة مقاس 8.12 بوصة، مما يعزز الإنتاجية أثناء التنقل.

خاصية Boundless View:

  • توفر تجربة تعدد مهام متقدمة، حيث يمكن للمستخدمين فتح عدة تطبيقات في وقت واحد بسهولة.

تحسين تجربة تعدد المهام:

  • اقتراحات تقسيم الشاشة تسهل استخدام التطبيقات المتعددة، مما يتيح عرض تطبيقات متعددة بجانب بعضها.

أدوات الذكاء الاصطناعي:

  • الهاتف يقدم ميزات مثل قراءة صفحات الويب بصوت عالٍ، تلخيص التسجيلات الصوتية، وكتابة مسودات للردود.

ميزة الترجمة الفورية:

  • تتيح للمستخدمين التحدث بلغتهم المفضلة وترجمة الكلام على الشاشة بسرعة.

دعم نظام macOS:

  • تطبيق O+ Connect يسهل مشاركة الملفات والتحكم بأجهزة Mac من الهاتف، مما يعزز الإنتاجية.

تجربة سلسة:

  • الهاتف مصمم لتقديم تجربة استخدام سلسة وفعالة، مما يجعله رفيقًا مثاليًا للمستخدمين أثناء التنقل.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...