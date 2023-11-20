سامسونج تطرح مُخزن بيانات محمول بسعة 8 تيرا بايت

كشفت شركة سامسونج، عن أكبر محرك أقراص محمول في السوق وهو”الهارد المحمول ” SSD T5 EVO، بسعة تصل إلى 8 تيرابايت وحجم عقلة الأصبع، والذي يأتي مدعوما بحماية من الصدمات الخارجية.

ويعتمد “الهارد ديسك المحمول” الجديد من سامسونج SSD T5 EVO، على منفذ USB 3.2 Gen 1.

ويوفر القرص الجديد SSD T5 EVO ، حسب موقع”Samsung”، سرعات قراءة وكتابة للبيانات تصل إلى 460 ميجابايت في الثانية، مما يعد طفرة في سرعة نقل الملفات الكبيرة الحجم، تمثل 3.8 أضعاف سرعة نقل البيانات لمحركات الأقراص الخارجية من نوع HDD.

مواصفات محرك أقراص سامسونج SSD T5 EVO

العرض: 9.5 سم

الطول: 4 سم

السُمك: 1.7 سم

الوزن: 102 جرام

اللون: أسود وحلقة رمادية

مزايا محرك أقراص سامسونج SSD T5 EVO

– الهيكل الخارجي للمحرك يوفر حماية من السقوط لمسافة تصل إلى مترين.

– المحرك المحمول يعمل بتقنية الحماية الحرارية Dynamic Thermal Guard، ضد ارتفاع درجة الحرارة، للحفاظ على درجات حرارة تشغيل مثالية.

– يدعم المحرك تشفير البيانات AES.

– متوافق مع كل أنطمة تشغيل أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف الذكية.

– يتمتع بمزايا برنامج Samsung Magician، من فحص صحة محرك الأقراص، ومعايير الأداء، وتحديثات البرنامج الثابت.

– متوفر بأحجام 2 تيرابايت، و4 تيرابايت، و8 تيرابايت.

– مزود بكابل USB Type-C-to-C.

– يباع بضمان محدود لمدة 3 سنوات.

أسعار محرك أقراص سامسونج SSD T5 EVO

متوفر للبيع في جميع أنحاء العالم بالأسعار التالية:

حجم 2 تيرابايت: 190 دولار.

حجم 4 تيرابايت: 350 دولار.

حجم 8 تيرابايت: 650 دولار.