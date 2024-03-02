رمضان في السعودية والإمارات.. الأجهزة الإلكترونية في صدارة الإنفاق

يسلط تقرير “يوجوف“ الأخيربعنوان “دليل رؤى التسوق الرمضانية 2024” الضوء على خطط ومواقف المستهلكين في دولة الإمارات والسعودية في شهر رمضان المقبل.

وكشف التقرير أن المستهلكين في كل من السعودية والإمارات يرجحون أن تكون الأجهزة الإلكترونية هي الأكثر احتمالاً للشراء في شهر رمضان، وبنسبة 40% في الإمارات و45% في السعودية.

وتأتي الموضة والملابس في المرتبة الثانية في تفضيلات شراء المتسوقين بنسبة 33% في الإمارات و35% في السعودية.

ويفضل 62% من المتسوقين في السعودية التسوق الإلكتروني عند شراء الأجهزة الإلكترونية فيما تبلغ النسبة 51% في الإمارات.

ويعتقد 70% من المتسوقين في الإمارات الذين شملهم الاستطلاع أن السيارات الكهربائية هي المستقبل، مقارنة بـ 65% في السعودية.

وعن اتجاهات العطاء خلال رمضان، كشفت نتائج التقرير أن 39% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في السعودية يتبرعون للجمعيات الخيرية على أساس مخصص فيما تبلغ النسبة 31% في الإمارات، ويقول 34% من المتسوقين في الإمارات أنهم يتبرعون على أساس منتظم، فيما تبلغ النسبة 27% في السعودية.

وقال 14% فقط ممن شملهم الاستطلاع في السعودية والإمارات أنهم لا يخططون لانفاق كبير خلال شهر رمضان، ما يدل على وجود غالبية عظمى تتطلع لانفاق كبير خلال رمضان.

وأظهر التقرير أن المتسوقين في الإمارات يتوزعون على رجال بنسبة 69% ونساء بنسبة 31، فيما تبلغ النسبة في السعودية 60% للرجال و 40% للنساء.

وأظهرت نسبة 28% من المتسوقين في الإمارات أن الأحداث المؤثرة في إنفاقهم هي التخطيط لتغيير وظيفتهم خلال سنة فيما يخطط 28% من المتسوقين في السعودية لشراء سيارة.