أوصت هيئة أمريكية رسمية بحظر استيراد نماذج من ساعة “آبل” الذكية إلى الولايات المتحدة، بسبب شكوى.

و يتضمن شكوى شركة تصنيع الأجهزة الطبية “ماسيمو” بأن هذه الساعات تقلّد تقنياتها بقياس مستوى الأكسجين في الدم.





وقالت “ماسيمو” التي تتخذ كاليفورنيا مقراً لها، إن لجنة التجارة الدولية الأمريكية أصدرت أمر استبعاد محدود لهذه النماذج من الساعات، يُفترَض أن يدخل حيز التنفيذ خلال 60 يوماً ما لم تعترض الحكومة الأمريكية، بحسب”أخبار24″.







ولم تحدد شركة “ماسيمو” النماذج التي يطالها هذا القرار، لكنها كانت ذكرت سابقا أن ساعة “آبل واتش 6″ التي طُرحت في السوق عام 2020 وتتضمن وظيفة لقياس مستوى تَشَبُّع الأكسجين في الدم، تقلّد إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والتي تعتمد على الضوء.







من جانبها، أعلنت “آبل” أنها ستستأنف على القرار أمام المحكمة الفدرالية، متهمة “ماسيمو” بأنها حاولت بشكل غير لائق استخدام لجنة التجارة الدولية الأمريكية لمنع ملايين المستهلكين الأمريكيين من الحصول على منتج قد ينقذ حياتهم.







وتُصمَم منتجات “آبل” ومنها الساعات الذكية في الولايات المتحدة، لكنّها تُصَنَّع في معامل لمقاولين من الباطن أهمهم شركة “فوكسكون” التايوانية، تقع في الصين أو تايوان أو فيتنام.