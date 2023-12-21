لماذا السعودية حولت منصة خدمات”اعتمرنا” إلى “نسك”؟

قال وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن تحول تطبيق “اعتمرنا” الإلكتروني الذي ولد من تجربة صعبة، إلى منصة “نسك” له قصة رقمية.

الوزير تحدث خلال جلسة ضمن ملتقى الحكومة الرقمية المقام بالرياض، عن قصة” اعتمرنا”التطبيق المشهور منذ أيام الجاحة “كورونا” كان يهدف إلى تنظيم الدخول إلى الحرم وأداء العمرة، وكان يركز على الخدمات الإلكترونية المباشرة لضيوف الرحمن “الحجاج” لتتطور الخدمة من “اعتمرنا” إلى “نسك”.

وأضاف، تطورت هذه الخدمة وتحولت إلى منصة رقمية تقدم خدمات أكثر، لأننا نريد التسهيل على كل من يأتي إلى المملكة و يحصل على الخدمات بكل يسر وسهولة، بجانب إثراء تجربة زوار السعودية للعيش بالتطور الحقيقي الذي نعيشه.

المنصة تضم كل الخدمات الموجهة إلى الحجاج و منحهم خدمات إضافية، ولازال هناك المزيد من الخدمات الجديدة التي سيتم إضافتها قريبا إلى منصة”نسك”، بحسب الوزير.

فيديو | وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة: خلال الجائحة طورنا خدمة "اعتمرنا" لتنظيم الدخول إلى الحرم وأداء العمرة.. وتطورت هذه الخدمة وتحولت إلى منصة "نسك"#ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/RvMcGSaetP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023