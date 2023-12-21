فريق التحرير by فريق التحرير

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لماذا السعودية حولت منصة خدمات”اعتمرنا” إلى “نسك”؟

هذه الخدمة وتحولت إلى منصة رقمية تقدم خدمات أكثر، لأننا نريد التسهيل على كل من يأتي إلى المملكة

فريق التحرير by فريق التحرير

قال وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن تحول تطبيق “اعتمرنا” الإلكتروني الذي ولد من تجربة صعبة، إلى منصة “نسك” له قصة رقمية.

الوزير تحدث خلال جلسة ضمن ملتقى الحكومة الرقمية المقام بالرياض، عن قصة” اعتمرنا”التطبيق المشهور منذ أيام الجاحة “كورونا” كان يهدف إلى تنظيم الدخول إلى الحرم وأداء العمرة، وكان يركز على الخدمات الإلكترونية المباشرة لضيوف الرحمن “الحجاج” لتتطور الخدمة من “اعتمرنا” إلى “نسك”.

وأضاف، تطورت هذه الخدمة وتحولت إلى منصة رقمية تقدم خدمات أكثر، لأننا نريد التسهيل على كل من يأتي إلى المملكة و يحصل على الخدمات بكل يسر وسهولة، بجانب إثراء تجربة زوار السعودية للعيش بالتطور الحقيقي الذي نعيشه.

المنصة تضم كل الخدمات الموجهة إلى الحجاج و منحهم خدمات إضافية، ولازال هناك المزيد من الخدمات الجديدة التي سيتم إضافتها قريبا إلى منصة”نسك”، بحسب الوزير.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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