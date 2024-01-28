“بايدن” يفتح خزائنه لصناعة الرقائق الإلكترونية لتقليص الاعتماد على الصين

إدارة الرئيس جو بايدن قررت فتح خزائنها بقيمة 53 مليار دولار لدعم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة في الولايات المتحدة. هدف الخطوة هو تقليل الاعتماد على المصانع الأجنبية بشكل عام والصينية بشكل خاص. من المتوقع أن تقدم الإدارة هذه الدعم لشركات أشباه الموصلات الكبرى، مثل “إنتل” و”تسماك” تايوان، لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة.

53 مليار دولار لصناعة الرقائق الإلكترونية

صحيفة وول ستريت جورنال تتوقع أن يتم الإعلان عن الإعانات في الأسابيع المقبلة، وتشير إلى أنها ستسهم في تعزيز صناعة أشباه الموصلات، التي تلعب دوراً حيوياً في تقنيات مثل الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي ونظم الأسلحة.

الإعانات ستكون جزءًا من قانون “بايدن” للرقائق والعلوم، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة شركات الرقائق الأمريكية وتقليل الاعتماد على المصانع الأجنبية، خاصة تلك في الصين. شركات مثل “إنتل” قد تستفيد من هذه الإعانات لتعزيز مشروعاتها في عدة ولايات بتكلفة تفوق 43.5 مليار دولار.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لتعزيز إنتاجها المحلي في قطاع أشباه الموصلات، وتعزيز الاقتصاد والأمان القومي.