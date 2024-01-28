فريق التحرير by فريق التحرير

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“بايدن” يفتح خزائنه لصناعة الرقائق الإلكترونية لتقليص الاعتماد على الصين

صحيفة وول ستريت جورنال تتوقع أن يتم الإعلان عن الإعانات في الأسابيع المقبلة، وتشير إلى أنها ستسهم في تعزيز صناعة أشباه الموصلات، التي تلعب دوراً حيوياً في تقنيات مثل الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي ونظم الأسلحة.

فريق التحرير by فريق التحرير
صناعة الرقائق الإلكترونية

إدارة الرئيس جو بايدن قررت فتح خزائنها بقيمة 53 مليار دولار لدعم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة في الولايات المتحدة. هدف الخطوة هو تقليل الاعتماد على المصانع الأجنبية بشكل عام والصينية بشكل خاص. من المتوقع أن تقدم الإدارة هذه الدعم لشركات أشباه الموصلات الكبرى، مثل “إنتل” و”تسماك” تايوان، لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة.

"بايدن" يفتح خزائنه لصناعة الرقائق الإلكترونية لتقليص الاعتماد على الصين

53 مليار دولار لصناعة الرقائق الإلكترونية

صحيفة وول ستريت جورنال تتوقع أن يتم الإعلان عن الإعانات في الأسابيع المقبلة، وتشير إلى أنها ستسهم في تعزيز صناعة أشباه الموصلات، التي تلعب دوراً حيوياً في تقنيات مثل الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي ونظم الأسلحة.

53 مليار دولار لصناعة الرقائق الإلكترونية

الإعانات ستكون جزءًا من قانون “بايدن” للرقائق والعلوم، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة شركات الرقائق الأمريكية وتقليل الاعتماد على المصانع الأجنبية، خاصة تلك في الصين. شركات مثل “إنتل” قد تستفيد من هذه الإعانات لتعزيز مشروعاتها في عدة ولايات بتكلفة تفوق 43.5 مليار دولار.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لتعزيز إنتاجها المحلي في قطاع أشباه الموصلات، وتعزيز الاقتصاد والأمان القومي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...