قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية، تعبر عن التطور الكبير، والضخم في صناعة الألعاب المجانية، التي أصبحت أكثر تنافسية مع تأسيس آلاف الشركات صناعة الألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، حتى بلغت قيمة شركات سوق الألعاب نحو 130 مليار دولار، وتنامي مبيعاتها إلى 300 مليار دولار عام 2023، مع توقعات بتجاوزها أكثر من 350 مليار دولار، بحلول عام 2027.

وتأتي أهمية قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية، من كون إيرادات الشركات من الألعاب المجانية، من الإعلانات التي يشاهدها اللاعبون أثناء ممارستهم اللعبة، ومن شراء بعض اللاعبين لبعض المميزات في اللعبة، أصبحت أكثر من إيرادات النسخة المدفوعة لنفس الألعاب، أو لألعاب أخرى تدفع مقابل لعبها.

أشهر 10 ألعاب المجانية 2024 في العالم العربي

“أريبيان بزنس” تقدم في هذا التقرير، قائمة أشهر 10 ألعاب المجانية في العالم العربي، وقائمة أكبر شركات لألعاب الفيديو، وأبزر البرمجيات والأجهزة التي حققت إيرادات للشركات الأكبر في قطاع ألعاب الفيديو، وأحدث ألعاب بلايستيشن 5، و4 لعام 2024، وأحدث العاب كونامي، وأحدث إصدار للعبة فيفا، وقائمة أفضل ألعاب الفيديو بالتاريخ، وأحدث ألعاب الأندر ويد دون نت، وأشهر ألعاب مجانية للجوال (الهاتف).

قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية بين اللاعبين العرب، تشمل ألعابا مجانية صدرت منذ سنوات، تتمتع بدعم تقني لإصلاح العيوب التي تظهر سريعا، وتحدث ألعابها مرة سنويا على الأقل، حتى جذبت ملايين اللاعبين.

وهذه هي قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية في العالم العربي، حسب منصتي “Twitch”، و “Steam” والتي اشتهرت بين اللاعبين العرب، ويلعبها عشرات الملايين من مختلف الأعمار بالدول العربية.

1- لعبة ليغ أوف ليجيندز “League of Legends”

لعبة ليغ أوف ليجيندز “League of Legends“، حجزت مكانا دائما بقائمة أشهر ألعاب مجانية، في العالم ، والمنطقة العربية، باعتبارها اللعبة الأشهر في عالم ألعاب الفيديو منذ ظهورها عام 2009، ويتجاوز عدد لاعبيها 180 مليون لاعب من جميع إنحاء العالم، ومنهم ملايين من اللاعبين العرب.

هذه اللعبة بوجودها بقائمة أشهر ألعاب مجانية، وتواجدها بشكل مستمر في قائمة الألعاب الأكثر مشاهدة على مختلف منصات الألعاب، مما حول شركة ريوت جيمز “Riot Games” المنتجة لها، إلى واحدة من أكبر شركات الألعاب من ناحية القيمة السوقية.

ولعبة “ليغ أوف ليجيندز”، هي لعبة فيديو جماعية، أكشن لتقمص الأدوار، وهي لعبة مجانية، مع إمكانية بيع اللعبة بعض المميزات للاعبين، وتعمل على أغلب أنظمة تشغيل أجهزة الألعاب، والكمبيوتر.

2- لعبة ببجي “PUBG”

ضمن قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية بين اللاعبين العرب، تحتل دائما لعبة PUBG، ونسختها للهواتف الذكية ببجي موبايل “PUBG MOBILE“، منذ صدورها في عام 2018، مكانا بارزا بالقائمة، ويصل عدد لاعبيها العرب إلي عشرات الملايين، وتعتبر لعبة المعارك الملكية الأولى، التي تحقق هذه الشهرة في العالم، والمنطقة العربية، وساعدت نسخة الهواتف الذكية من اللعبة في شهرة لعبة ببجي “PUBG” الأصلية أكثر، خاصة بعد توفير نسخ مجانية منها، حتى وصل عدد لاعبيها المتزامنين على منصة “Steam” لأكثر من 3 ملايين لاعب من جميع أنحاء العالم.

3- لعبة فالورانت “Valorant”

لابد من أن تحتوي قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية بين اللاعبين العرب، لعبة فالورانت “Valorant“، تنتجها شركة ريوت جيمز “Riot Games” تعتمد على منافسات ألعاب التصويب الجماعية بنظام قائم على الأبطال، وقد حققت اللعبة نجاحًا كبيرا منذ إصدارها، ومع كل تحديث جديد لها، تجذب لها لاعبين أكثر حتي وصل عدد لاعبيها من العرب، إلى عشرات الملايين.

4- لعبة فورتنايت “Fortnite”

لا تخل قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية في العالم العربي، حسب أي تصنيف، من لعبة فورتنايت “Fortnite“، التي حصدت شعبية عالية منذ صدورها عام 2017، وهي لعبة من ألعاب المعارك، والتصويب، وهي تعمل على أغلب أجهزة الألعاب، والكمبيوتر، ووصل عدد لاعبيها إلى أكثر من 250 مليون لاعب حول العالم، منهم عشرات الملايين من اللاعبين العرب.

5- لعبة أبيكس ليجندز ” Apex Legends”

تنافس لعبة أبيكس ليجندز ” Apex Legends“، على مكان بقائمة أشهر 10 ألعاب مجانية في العالم العربي، رغم أنها لا تأتي في هذا الترتيب المتقدم بقائمة أشهر ألعاب مجانية عالميا، وتعود شعبيتها بين ملايين اللاعبين العرب، إلى أسلحتها المتنوعة، وآليات لعبها الفريدة من نوعها، وهي لعبة معارك، وسوف يصدر منها نسخة للهواتف المحمولة قريبا، قد تهدد بعدها الترتيب العالمي للعبة “ببجي”، ولعبة “فورتنايت”.

6- لعبة كول أوف ديوتي وورزون “Call of Duty Warzone“

لعبة كول أوف ديوتي ورزون “Call of Duty Warzone“، تحافظ علي مكانها في قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية في العالم العربي شهريا، وهي لعبة التصويب الأكثر شهرة في العالم العربي، وقد استغرقت وقتا كبيرا حتى تنتشر بهذا الشكل بمختلف منصات الألعاب، مع حرص أكثر من 110 مليون لاعب على مستوي العالم، منهم عشرات الملايين اللاعبين العرب.

7- لعبة باث أوف اكسيل “Path of Exile”

لعبة باث أوف اكسيل “Path of Exile“، تعتبر النسخة المجانية من لعبة سلسلة Diablo المشهورة، ودخلت قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية في العالم العربي، بعد ظهورها بفترة قصيرة، وهي من ألعاب تقمص الأدوار، وفيها عدد من المستويات ما يسمح بلعبها لمئات الساعات دون ملل، ما جعلها من أكثر لعبة مجانية شهرة على منصة “Steam”.

8 – لعبة براولهالا “Brawlhalla”

لعبة براولهالا “Brawlhalla“، هي قتال مميزة، تعتبر الإصدار المجاني من سلسلة لعبة Smash bros، وهي لعبة عائلية تصلح لكل أفراد الأسرة، ولا توجد بها مقاطع غير آمنة، وطريقة لعبها سهلة، ومميزة، ما حقق لها شهرة كبيرة بين اللاعبين العرب، لتدخل قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية في العالم العربي.

9- لعبة دوتا 2 “Dota 2“

لعبة دوتا 2 “Dota 2 “، هي أكبر لعبة قتال مجانية جماعية تنافسية، على منصة “Steam”، ويلعبها في الوقت نفسه على المنصة أكثر من ربع مليون لاعب، وبسبب تطويرها المستمر على مر السنين، وتفرد أسلوب لعبها، تحجز دائما مكانا في قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية في العالم العربي، وهي لعبة معقدة تلعب بين فريقين، كلا منهما مكون من 5 لاعبين يختارون شخصياتهم من بين أكثر من 110 شخصيات في اللعبة، وللفوز فيها يحتاج كل فريق لتدمير أبراج الفريق، وقاعدة عمليات الفريق الآخر، وتقام لها بطولة عالمية سنويا جوائزها تصل لمئات الآلاف من الدولارات، كما يوجد عدد لها من البطولات الأصغر، بجوائز مالية أيضا، تقام علي فترات مختلفة لتحسين مهاراتك قبل البطولة الكبرى.

10- لعبة وارفريم “Warframe”

لعبة وارفريم “Warframe“، هي لعبة قتال جماعية “نينجا”، تم تحديثها وبناؤها على مدار الـ 10 سنوات الماضية، حتى وصل عدد لاعبيها في الوقت نفسه لأكثر من 54 ألف لاعب على منصة “سيتم”، وأصبحت توفر تجربة سمعية، وبصرية، فريدة للاعبيها، حفظت لها مكانا بقائمة أشهر 10 ألعاب مجانية في العالم العربي، وأكثر ما يميزها هو تجديد محتواها، ومستوياتها بصفة مستمرة، حتى تظل مرتبطا باللعبة.

ومن المقرر حسب موقع “phone arena”، أن تقوم شركة “Digital Extremes “، المنتجة للعبة بإصدار نسخة الهواتف الذكية عام 2024.

قائمة أكبر شركات لألعاب الفيديو

وتستحوذ أكبر 10 شركات على نسبة كبيرة من إيرادات سوق صناعة ألعاب الفيديو في العالم، ومن أجل استمرار هذا الاستحواذ تبذل جهودا كبيرة لتطوير برمجيات الألعاب، لإنتاج ألعاب تناسب احتياجات المستخدمين، وتطلعاتهم.

وتصدرت قائمة الشركات التي حققت أعلى إيرادات من ألعاب الفيديو على مستوى العالم، شركة سوني” Sony” اليابانية، بإيرادات من الألعاب بلغت نحو 26.6 مليار دولار في العام المالي 2022، وهو ما يمثل ضعف معظم الشركات التي تلتها في القائمة، وذلك حسب تقرير شركة ستاتيستا “Statista” الألمانية، الذي صدر في أغسطس الماضي، وهي شركة المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.

تلتها في المركز الثاني بقائمة الشركات التي حققت أعلى إيرادات من ألعاب الفيديو على مستوى العالم، شركة تينسنت ” Tencent” الصينية، بإيرادات من الألعاب بلغت نحو 24.8 مليار دولار، تمثل 31% من إجمالي إيراداتها.

وجاءت في المركز الثالث بالقائمة شركة مايكروسوفت “Microsoft“، بإيرادات بلغت نحو 16 مليار دولار في قطاع الألعاب.

وحلت بالمركز السابع بالقائمة شركة أكتيفيجن بليزارد “Activision Blizzard“، بإيرادات بلغت نحو 7.5 مليارات دولار، وقد استحوذت مايكروسوفت في أكتوبر الماضي علي هذه الشركة الأمريكية بقيمة 69 مليار دولار، بعد موافقة هيئة مراقبة المنافسة في بريطانيا على الصفقة، وهي أكبر صفقة في قطاع الألعاب الإلكترونية، وفقا لبلومبرغ.

وقد استبعدت شركة ستاتيستا، معدة التقرير شركتي غوغل، وآبل، من هذا التقرير بسبب عدم إعلانهم عن إيرادات قطاع الألعاب بشكل منفصل.

الترتيب الشركة إيرادات العام المالي 2022 1 سوني” Sony “ 26.6 مليار دولار 2 تينسنت ” Tencent” 24.8 مليار دولار 3 مايكروسوفت “Microsoft” 16 مليار دولار 4 نت إيز “NetEase” 14 مليار دولار 5 نينتندو “Nintendo Co” 14 مليار دولار 6 سي جارينا “Sea Garena” 12.4 مليار دولار 7 أكتيفيجن بليزارد 7.5 مليارات دولار 8 بانداي نامكو 7.3 مليارات دولار جدول بقائمة الشركات التي حققت أعلى إيرادات من ألعاب الفيديو على مستوى العالم.

أبزر البرمجيات والأجهزة التي حققت إيرادات للشركات الأكبر في القائمة

– سوني” Sony “:

أجهزة البلايستيشن، وألعاب Spider-Man، ولعبة The Last of Us، ولعبة Ratchet & Clank.

– تينسنت “ Tencent“:

هي المساهم الأكبر في شركة ريوت غيمز (Riot Games) منتجة لعبة “League of Legends”، وتركز على ألعاب الهواتف الذكية عبر الإنترنت، وأبرزها لعبتي “PUGB: Mobile”، و”Honor of Kings”.

– مايكروسوفت “Microsoft“:

أجهزة الاكس بوكس ” XBOX”، وبرمجيات تشغليها، وألعابها، واستحوذت على شركة أكتيفيجن بليزارد “ActivisionBlizzard”، في أكتوبر الماضي، بقيمة 69 مليار دولار، وهذه الشركة تحل بالمرتبة السابعة في قائمة أكبر شركات تحقق إيرادات في قطاع ألعاب الفيديو في العالم.

– نت إيز “NetEase“:

تركز على برمجة الألعاب المحمولة، وساهمت في تطوير عدد من أشهر الألعاب، وأبرزها لعبة ايدنتيفاي في فانتازي، ولعبة ويستوورد جورني، ولعبة لايف أفتر.

– نينتندو “Nintendo Co”:

هي منتجة لعبة ماريو، التي تعتبر من الألعاب الأكثر شهرة في العالم، وحاليا تنتج مجموعة من أشهر الألعاب، وأبرزها هي لعبة Mario Kart 8 Deluxe، ولعبة Animal Crossing: New Horizons، ولعبةThe Legend of Zelda: Breath of the Wild.

– سي جارينا “Sea Garena“:

تعمل في صناعة وتطوير الألعاب عبر شبكة الإنترنت، ولها مبيعات في 129 دولة بالعالم، ومن أبرز ألعابها، لعبة Free Fire.

– شركة أكتيفيجن بليزارد “ActivisionBlizzard”:

من أفضل شركات إنتاج الألعاب، وأبرزها، هيلعبة Call of duty التي حققت نجاحًا باهرًا، التي حققت إيرادات تجاوزت الـ 60 مليار دولار، لعبة Candy Crush Saga، ولعبة Overwatch.

– بانداي نامكو إنترتينمنت “ Bandai Namco Entertainment“: هي شركة يابانية متخصصة في ألعاب الفيديو، ومن أبرز ألعابها، لعبة تيكن 6 “Tekken6″، ولعبة إنسليفد: أوديسي تو ذا ويست، ولعبة دراغون بول هيروز.

ما هي أحدث ألعاب بلاي ستيشن لعام 2024؟

نقدم لك أحدث ألعاب جهاز بلاي ستيشن 5، وأحدث ألعاب جهاز بلاي ستيشن 4، حسب موقع بلاي ستيشن.

أحدث ألعاب جهاز بلاي ستيشن 5 “playstation 5” لعام 2024

هذه قائمة بأحدث أفضل 5 ألعاب خاصة بجهاز بلاي ستيشن 5 “playstation 5”:

1- لعبة لوردز أوف ذا فالين “Lords of theFallen“

عليك التغلب على الشيطان في هذه المغامرة الجديدة، والتي تدور أحداثها في عالم مترابط أكبر بـ 5 مرات من اللعبة الأصلية.

– تاريخ الإصدار: 13 أكتوبر 2023

– الثمن: 71.99 دولار.

2- لعبة سايبر بانك Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

تعد لعبة Phantom Liberty أحدث إصدار من لعبة سايبر بانك، وهي مغامرة تجسس جديدة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ رئيس NUS في Cyberpunk 2077،

– تاريخ الإصدار: 29 سبتمبر 2023

– الثمن: 26.99 دولار.

3- لعبة مورتال كومبات 1 Mortal Kombat 1

عالم جديد من سلسلة القتال الأسطورية، وحقبة جديدة أسسها صاحب القوة الهائلة Fire God Liu Kang، وسرد سينمائي للقصة، وخلفيات جديدة للمحاربين في لعبة Mortal Kombat، ونظام قتال مُحدث.

– تاريخ الإصدار: 19 سبتمبر 2023

– الثمن: 69.99 دولار.

4- لعبة تاور أوف فانتازي Tower of Fantasy

انطلق في رحلة ملحمية في لعبة تقمص الأدوار الجماعية المجانية في مرحلة ما بعد نهاية العالم، وحل الألغاز واشتبك في معارك عنيفة.

– تاريخ الإصدار: 8 أغسطس 2023

– الثمن: مجانية والمشتريات داخل اللعبة اختيارية

5- لعبة ديابلو 4 Diablo IV

إصدار متطور من اللعبة الأسطورية، وأحداث جديدة ممتلئة بالمغامرات، والغنائم الأسطورية، هل تنجح في إيقاف Lilith البغيضة من القضاء على العالم.

– تاريخ الإصدار: 6 يونيو 2023

– الثمن: 74.99 حتى 109.99 دولار، مع إمكانية شراء عناصر إضافية من 7 إلى 100 دولارات للعنصر الواحد.

أحدث ألعاب جهاز بلاي ستيشن 4 “playstation 4” لعام 2024

هذه قائمة بأحدث أفضل 3 ألعاب خاصة بجهاز بلاي ستيشن 4 “playstation 4”:

1- لعبة ستريت فايتر 6 ‏ ” Street Fighter 6“

هي أحدث إصدار من سلسلة ألعاب Street Fighter، وتتميز بثلاثة أوضاع لعب مختلفة، وتحسين للمؤثرات البصرية.

– تاريخ الإصدار: 2 يونيو 2023

– الثمن: 62.99 دولار.

2- لعبة ريو غا غوتوكو إيشن! Like a Dragon: Ishin

تطورت لإصدار عام 2014، يتضمن الترجمة، ومحتوى جديد كليًا، لقصة كفاح الساموراي Kyo، الذي يحاول تغيير مجرى التاريخ لتحقيق العدالة.

– تاريخ الإصدار: 21 فبراير 2023

– الثمن: 27.49 دولار.

3- لعبة تشيا Tchia

لعبة مغامرات تلعب في مجموعة جزر واسعة وجميلة، تعتمد على الفيزياء، مع العزف على القيثارة، لجذب الحيوانات، أو لهطول الأمطار.

– تاريخ الإصدار: 21 فبراير 2023

– الثمن: 26.99 دولار.

ما هي أحدث العاب كونامي لعام 2024؟

هذه قائمة بأحدث ألعاب كونامي، حسب الموقع الرسمي لشركة الألعاب الرائدة ” konami”:

1- لعبة CYGNI: All Guns Blazing

2- لعبة Super Crazy Rhythm Castle

3- METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1

4- SUPER BOMBERMAN R 2

5- WBSC eBASEBALL™: POWER PROS

6- Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL

7- Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

8- Amazing Bomberman

9- Bail or Jail

10- CRIMESIGHT

11- eFootball™

12- EDENS ZERO

ما هي أحدث إصدارات لعبة فيفا وأبرز اختلافات لعبة FC 24 ؟

أصدرت شركة إلكترونيك آرتس “EA SPORTS”، نسخة لعبة FC 24 ( فيفا سابقا)، كأحدث نسخة من لعبة كرة القدم المعروفة “فيفا”، في نهاية سبتمبر الماضي.

يتضمن الإصدار الجديد، عددا من مميزات جديدة عن النسخ السابقة، وهي كرة القدم النسائية في النسخ Ultimate Team™‎. وأكثر من 19 ألف لاعب مرخص، و700 فريق، و30 دوريا كرة قدم.

وهي أول إصدار جديد لسلسلة لعبة فيفا سابقا، بعد فض الشراكة شركة إلكترونيك آرتس، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي استمرت 30 عاما، بسبب مطالبة الفيفا بمضاعفة مقابل حقوق ترخيص محاكاة بطولاته، الذي يبلغ 150مليون دولار سنويا، ورفضه لشرط حصرية علامته التجارية “فيفا” للشركة، ومطالبته بالسماح له بحق بيع نفس الحقوق لشركات ألعاب أخري.

لا تقلق ستجد في نسخة FC 24، معظم الأندية والنجوم المشهورة في العالم قابلة للاستخدام لارتباطها بعقود حقوق الترخيص مع شركة إلكترونيك آرتس منفصلة، لكن بطولات الفيفا فقط لن تكون موجودة مثل كأس العالم، وغيرها.

وبلغت مبيعات شركة إلكترونيك آرتس من إصدارات لعبة فيفا السابقة، أكثر من 20 مليار دولار، على مدار 20 عاما من الشراكة بينهما.

ويتضمن الإصدار النسخ التالية:

1- Ultimate Edition

2- Standard Edition

الثمن:

نسخة أجهزة الكمبيوتر حسب منصة epicgames، وهي تقدم خصم 60%:

– نسخة : Ultimate Edition 49.99 دولار.

– نسخة Standard Edition : 27.99 دولار.

قائمة أفضل ألعاب الفيديو بالتاريخ

أجرت مجلة GQ الأمريكية، استطلاع للرأي بين كبار خبراء ألعاب الفيديو من كافة القطاعات، سواء مطورين، أو مخرجين، أو غيرهم لتحديد قائمة أعظم 100 لعبة فيديو على الإطلاق، وتضمنت القائمة عدة مفاجآت، وهي حلول لعبة GTA 5 بالمركز 48، ولعبة God of War نسخة عام 2018 التي جاءت بالمركز 47، أما لعبة Red Dead Redemption II فقد حلت بالمركز 15.

وتصدرت قائمة أفضل لعبة في التاريخ، لعبة The Legend of Zelda: Breath of the Wild ، تلتها في الترتيب لعبة The Last of Us، ثم حلت في المركز الثالث لعبة Tetris.

وهذه هي قائمة أفضل 10 ألعاب في التاريخ:

1- Breath of the Wild.

2- The Last of Us.

3- (Tetris (1985.

4- Bloodborne.

5- The Witcher III.

6- Mass Effect 2.

7- (Metal Gear Solid (1998.

8- Portal 2.

9- Dark Souls.

10- Half Life 2.

ويمكنك الاطلاع على القائمة كاملة من موقع مجلة GQ.

ما هي أحدث ألعاب الأندرويد دون إنترنت؟

يضم متجر غوغل بلاي google play store، المئات من الألعاب التي تعمل بدون نت “أوف لاين”، والتي تناسب جميع الهواتف الذكية، وجميع الأعمار، والأذواق، نرشح لك منها قائمة بأحدث وأشهر 10 ألعاب:

1- لعبة Alto’s Odyssey.

2- لعبة الأكشن Into the Dead 2.

3- لعبة Grand Mountain Adventure .

4- لعبة My Friend Pedro: Ripe for Revenge.

5- لعبة Hill Climbing Racing 2.

6- لعبة Need for Speed: No Limits.

7- لعبة Dadish 3.

8- لعبة Eternium.

9- لعبة Morphite.

10- لعبة Horizon Chase – Arcade Racing.

ما هي أشهر ألعاب مجانية للجوال (الهاتف)؟

تتضمن قائمة أشهر 10 ألعاب مجانية للجوال (الهاتف)، الألعاب التالية:

1- لعبة بارتي آي أو “PARTY.IO”.

2- لعبة بول هيد “BALL HEAD”.

3- لعبة أمونج أس “AMONG US”.

4- لعبة ببجي موبايل “PUBG MOBILE”.

5- لعبة لي تشيس “LICHESS”.

6- لعبة أسفلت “ASPHALT 9”.

7- لعبة Drive Zone Online: Car Game.

8- لعبة Epic Age.

9- لعبة Farlight 84.

10- لعبة Battle Prime.