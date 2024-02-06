بسبب أبل.. تحذير شديد من الحكومة الأمريكية لسائقي السيارات

حذرت وزارة النقل الأمريكية السائقين من ارتداء نظارات الواقع الافتراضي (في آر) والواقع المعزز الجديدة التي طورتها شركة الاليكترونيات الأمريكية العملاقة “أبل”، أثناء قيادتهم للسيارات.

وجاء التحذير الحكومي بعدما انتشرت مقاطع فيديو لسائقي شركة تسلا وهم يقودون سياراتهم أثناء ارتداء نظارات أبل.

ونشر وزير النقل، بيت بوتيجيج، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، “X”، لسائق يقود سيارة من طراز تيسلا سايبر تراك الكهربائية، وكان يرتدي نظارة أبل الذكية الجديدة “VR”، وكان يلوح بيديه بعيدا عن عجلة القيادة أثناء قيادته على طول طريق مزدحم.

وكتب وزير النقل الأمريكي في منشوره على “X”: “تذكير، تتطلب جميع أنظمة مساعدة السائق المتقدمة المتوفرة اليوم من السائق البشري أن يكون مسيطرا على السيارة وأن ينشغل بشكل كامل في مهمة القيادة في جميع الأوقات”.

وظهرت خلال الأيام الماضية، مقاطع فيديو لأشخاص يقودون السيارات وهم يرتدون نظارات “أبل” الجديدة وأيديهم بعيدة عن عجلة القيادة.

يأتي الانتشار الكبير لهذه المقاطع بعد أيام قليلة فقط، على طرح “أبل” لنظارة الواقع الافتراضي “VR”الذكية “فيجن برو” في الأسواق.

وتحتوي نظارة “فيجن برو” من “أبل” على كاميرات تعمل على التقاط المناطق المحيطة بها ونقلها لشاشات العرض أمام العينين.

وتؤكد شركة “أبل” في شروط استخدام نظارة الواقع الافتراضي (في.آر) الذكية “فيجن برو” على أنه لا يجب أبدا استخدام النظارات لقيادة السيارة.

وأعلنت شركة “أبل” الأمريكية أن النظارة “فيجن برو” تم تطويرها للاستخدام في العمل عن بعد أو في المكاتب، حيث تتيح للمستخدم تشغيل تطبيقات مماثلة على أجهزة آي.أو.إس وماك أو.إس عبر منصة اسمها فيجن أو.إس، لكي توفر لمن يرتدي النظارة إحساسا بالعمق، حيث تخلق التطبيقات ظلالا على الأشياء المحيطة به.

وأعلنت “أبل” طرح نظارتها للواقع الافتراضي (VR) للبيع في أمريكا بسعر 3449 دولارا للواحدة، ولم تكشف أبل عن موعد طرح جهازها الجديد خارج أمريكا حتى الأن.