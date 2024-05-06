أبل ستكشف عن منتجات منها أيباد غدا

تتجه الأنظار غدا نحو شركة أبل وما ستكشفه فيما أشارت بلومبرغ في نشرة إخبارية أن أبل ستعرض لقطات فيديو لمدة 35 دقيقة تكشف فيها عن طرازات جديدة من أيباد، وهما أيباد برو iPad Pro وأيباد إير iPad Air بقياس 12.9 إنش، فضلا عن ملحقات أبل بنسل وماجيك كيبورد.

ويقام هذا الحدث قبل ما يزيد قليلاً عن شهر من مؤتمر أبل السنوي للمطورين WWDC، والذي يستمر 4 أيام أي من 10 يونيو إلى 14 يونيو.

ويأتي ذلك في وقت يتطلع المراقبون فيها لتأخر شركة أبل في مواكبة تطورات جلبها الذكاء الاصطناعي لغالبية الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبرمجياتها.

كما شهدت مبيعات أبل انخفاضا كبيرا في كل الأسواق تقريبًا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لأحدث النتائج من الشركة التي أقرت أن الطلب على هواتفها الذكية انخفض بأكثر من 10% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بينما انخفض إجمالي المبيعات في كل منطقة جغرافية باستثناء أوروبا.

وقالت آبل إن الإيرادات الإجمالية في جميع أنحاء الشركة انخفضت بنسبة 4٪ إلى 90.8 مليار دولار (72.5 مليار جنيه إسترليني)، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عام.

وأضافت إنها تتوقع عودة المبيعات إلى النمو في الأشهر المقبلة، مشيرة إلى إطلاق المنتجات المقبلة والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وانخفض إجمالي المبيعات في سوق الصين الكبرى المهم بنسبة 8%. وحاول كوك طمأنة المستثمرين بشأن حالة الأعمال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مشيرًا إلى أن مبيعات أيفون ارتفعت بالفعل في “البر الرئيسي” للصين. وقال “لدي رؤية إيجابية كبيرة لسوق الصين على المدى الطويل”.