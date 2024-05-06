فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inإلكترونياتأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

أبل ستكشف عن منتجات منها أيباد غدا

سيتم الكشف غدا عن باقة من منتجات أبل الجديدة في مجموعة الاجهزة اللوحية أيباد

فريق التحرير by فريق التحرير

تتجه الأنظار غدا نحو شركة أبل وما ستكشفه فيما أشارت بلومبرغ في نشرة إخبارية أن أبل ستعرض لقطات فيديو لمدة 35 دقيقة تكشف فيها عن طرازات جديدة من أيباد، وهما أيباد برو iPad Pro وأيباد إير iPad Air بقياس 12.9 إنش، فضلا عن ملحقات أبل بنسل وماجيك كيبورد.
ويقام هذا الحدث قبل ما يزيد قليلاً عن شهر من مؤتمر أبل السنوي للمطورين WWDC، والذي يستمر 4 أيام أي من 10 يونيو إلى 14 يونيو.

ويأتي ذلك في وقت يتطلع المراقبون فيها لتأخر شركة أبل في مواكبة تطورات جلبها الذكاء الاصطناعي لغالبية الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبرمجياتها.

كما شهدت مبيعات أبل انخفاضا كبيرا في كل الأسواق تقريبًا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لأحدث النتائج من الشركة التي أقرت أن الطلب على هواتفها الذكية انخفض بأكثر من 10% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بينما انخفض إجمالي المبيعات في كل منطقة جغرافية باستثناء أوروبا.

وقالت آبل إن الإيرادات الإجمالية في جميع أنحاء الشركة انخفضت بنسبة 4٪ إلى 90.8 مليار دولار (72.5 مليار جنيه إسترليني)، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عام.

وأضافت إنها تتوقع عودة المبيعات إلى النمو في الأشهر المقبلة، مشيرة إلى إطلاق المنتجات المقبلة والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وانخفض إجمالي المبيعات في سوق الصين الكبرى المهم بنسبة 8%. وحاول كوك طمأنة المستثمرين بشأن حالة الأعمال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مشيرًا إلى أن مبيعات أيفون ارتفعت بالفعل في “البر الرئيسي” للصين. وقال “لدي رؤية إيجابية كبيرة لسوق الصين على المدى الطويل”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...