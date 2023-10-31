أبل تطرح ماك بوك برو فائق السرعة

أعلنت شركة “أبل” الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، عن أجهزة كمبيوتر جديدة من فئة “ماك بوك برو” MacBook Pro و”آي ماك” iMac، بالإضافة إلى معالجات “إم 3” M3، وذلك خلال حفل تحت عنوان “بسرعة مخيفة “.

وقال نائب رئيس شركة “أبل” جوني سروجي، إن جهاز “ماك بوك برو” الجديد يأتي بحجمين هما 14 و16 بوصة، مع لون جديد Space Black وتعمل بمعالجات جديدة “إم 3″ و”إم 3 برو” و”إم 3 ماكس”، والتي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر على غرار رقاقة A17 Pro، التي قدمت في إصدارات “أبل” الأخيرة من هواتف آيفون.

وأوضحت الشركة أن الرقائق الجديدة ستوفر لجهاز “ماك بوك برو” سرعات وجودة أعلى، إلى جانب عمر أطول للبطارية يصل إلى 22 ساعة، إضافة إلى قدرات عالية للمطورين والمحترفين.

The new MacBook Pro. Now in Space Black. Supercharged by the M3 family of chips. — Apple (@Apple) October 31, 2023

وتستهدف سلسلة رقاقات “إم 3” تحسينات في كرت الشاشة، مع تحسين دقة تتبع الأشعة من أجل تعزيز التجربة المرئية، بما يشمل هواة الألعاب الإلكترونية.

وبالرغم من تحول مخرج الشحن، أخيراً، في هواتف آيفون إلى USB-C، إلا أن لوحة المفاتيح والفأرة بأنواعها Magic و Magic Trackpad و Magic Mouse تأتي مع منافذ Lightning.

سعر “ماك بوك برو” من شركة أبل

وسيبدأ سعر الكمبيوتر المحمول “ماك بوك برو” مقاس 14 بوصة في الولايات المتحدة، بسعر 1599 دولاراً، ويبدأ سعر الإصدار 16 بوصة بسعر 2499 دولاراً. ويبدأ سعر جهاز “آي ماك” المكتبي الجديد المزود بمجموعة شرائح “إم 3” بسعر 1299 دولاراً. وسيكون بعضها متاحاً الأسبوع المقبل، بينما لن يتم شحن البعض الآخر حتى وقت لاحق من شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وهذا هو الحفل الثاني الذي قدمت خلاله “أبل” تحديثات جديدة لحواسيب “ماك”، فقد شهد مطلع كانون الثاني / يناير تقديم إصدارات من حواسيب “ماك بوك برو” بمعالجات جديدة “إم 2 برو” و”إم 2 ماكس”، إلى جانب تقديم إصدارات جديدة من جهاز “ماك ميني” المكتبي.