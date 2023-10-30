تاريخ آيفون.. قصة نجاح هزت عالم الهواتف الذكية

أبل (Apple) هي شركة تقنية أمريكية متخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية، والبرامج والخدمات عبر الإنترنت ومقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. وتعد أبل واحدة من أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، إلى جانب ألفابت، أمازون، ميتا، ومايكروسوفت، وبدأت أبل تطوير آيفون في عام 2004، عندما عملت على مشروع “Project Purple”. وكان هدف المشروع هو إنشاء هاتف ذكي يعمل باللمس بالكامل، ويتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

وقاد المشروع فريق من المهندسين والخبراء، بقيادة ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي لشركة أبل. كان جوبز يؤمن بشدة بإمكانيات الهواتف الذكية، وكان يعتقد أن آيفون سيكون منتجًا ثوريًا.

وكشفت شركة أبل عن آيفون لأول مرة في 9 يناير 2007، في مؤتمر ماك العالمي. كان آيفون أول هاتف ذكي تجاري ناجح يستخدم واجهة مستخدم تعمل باللمس بالكامل.

آيفون 2007

هو أول هاتف ذكي صمم وصنع من قبل شركة أبل يعمل بنظام آي أو إس (كان يطلق عليه عند الإطلاق iPhone OS)، طرح في الأسواق عام 2007، وبيع منه 6 مليون جهاز.

وسرعان ما أصبح آيفون أكثر منتجات شركة أبل نجاحًا ودفعها لتكون الشركة الأكثر ربحية في ذلك الوقت. وسمح إدخال متجر التطبيقات للشركات القائمة ومطوري الشركات الناشئة ببناء وظائف وكسب مليارات الدولارات عبر المنصة، مع تزويد المستهلكين بطرق جديدة للوصول إلى المعلومات والتواصل مع أشخاص آخرين.

واستقطب آيفون إلى حد كبير عامة الناس على عكس مجتمع الأعمال الذي ركز على هاتفي بلاك بيري وآي بي إم في ذلك الوقت، ومن خلال دمج التكنولوجيا الحالية والتوسع في قابلية الاستخدام قلب آيفون صناعة الهواتف الذكية “رأسًا على عقب”.

آيفون 3 جي

iPhone 3G)‏ ويعرف أيضًا بأيفون 2 من تصميم وتطوير وتسويق أبل، وهو الجيل الثاني من أجهزة آيفون ليخلِف جهاز آيفون (الجيل الأول). شابه آيفون 3 جي خصائص سابقه على مستوى العتاد، مع بعض الميزات الجديدة مثل إضافة دعم نظام التموضع العالمي (GPS) والجيل الثالث من شبكات الاتصالات ومنها تكنولوجيا الـ UMTS وHSPDA. أما على مستوى البرمجيات فقد زود بالجيل الثاني من نظام تشغيل آيفون أو إس التي وفرت لأول مرة على أجهزة آيفون دعم مثل تطبيق البريد الالكتروني الداعم للإشعارات، وتطبيقًا للخرائط الذي وفر مميزات التوجيه، مع إضافة متجر التطبيقات الآب ستور، منصة أبل الجديدة وقتها لتطبيقات الطرف الثالث.

آيفون 3 جي إس

هو هاتف ذكي تم تصميمه وتسويقه من قبل شركة أبل، وهو الجيل الثالث من أجهزة آيفون خلفًا لسابقه الآيفون ثري جي. ورمز حرف الـ S في تسمية الـ (3G S) إلى speed، أي السرعة باللغة الانجليزية (على حد وصف مدير التسويق آنذاك فيل شيلر). حيث أن الجهاز كان أسرع من سابقه بمرتين وفقًا لمواد أبل التسويقية، مع كاميرا بدقة ٣ ميجابيكسل ودعم لإمكانية تصوير الفيديو لأول مرة على أجهزة آيفون، ودعم التحكم الصوتي. مع تحسينات على أداء الشبكة وسرعة الانترنت التي تصل حتى 7.2 ميجابت في الثانية لشبكات (مع سرعات رفع محدودة عند 384 كيلوبت في الثانية حيث لم تضف أبل دعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لرزم البيانات). تم إصدار الجهاز رسميًا في أسواق الولايات المتحدة، كندا، وستة من دول الاتحاد الاوروبي في ١٩ يونيو 2009، وفي استراليا واليابان بتاريخ ٢٦ يونيو من نفس الشهر، ومن ثم باقي العالم ما بين شهور يوليو وأغسطس من نفس العالم.

آيفون 4

هاتف ذكي لمسي صُمِم وطور بواسطة شركة أبل وتقوم فوكسكون بتصنيعه، يتم التركيز في تسويقه على أنه جهاز قادر على القيام بالمكالمات المرئية وتشغيل الوسائط الإعلامية مثل الكتب والمجلات الرقمية، الفيديو والموسيقى، والألعاب وتفقد البريد الإلكتروني. وتم الإعلان عنه في مؤتمر آبل العالمي للمطورين 2010 في قاعة مركز موسكون في سان فرانسيسكو، وطرح في الأسواق يوم 24 يونيو 2010 في الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة واليابان.

آيفون 4 إس

يحتفظ بالتصميم الخارجي لسلفه، آيفون 4، ولكن يستضيف مجموعة من التحسينات على مواصفات العتاد وتحديثات البرمجيات بالمقارنة مع الطراز السابق. التغييرات البرمجية والعتادية المتكاملة تدعم إدخال واجهة مستخدم ووظائف جديدة من قبل شركة آبل

ويميز جهاز الآيفون 4 إس عن الإصدارات السابقة هو دقة الكاميرا الأعلى ونظام الأوامر الصوتية (سيري) ودقة الشاشة الأعلى والتصوير بتقنية الـ(HD).

آيفون 5

التصميم مختلف نسبياً عن جهاز الأيفون 4S خامات الجهاز مختلفة بشكل كامل (عدا الزجاج الأمامي). تناغم مختلف في الخلف لجعل تقنية الشبكات أفضل الخامة الخلفية للجهاز قوية جداً، وتعطي الجهاز إمكانية أقل لخدشه أو لكسره. زوايا أكثر نعومة من جهاز الـ4S (حدة الزوايا سببت عدم الراحة في الإمساك بجهاز الأيفون 4/S إلّا مع غطاء للجهاز). أزرار الـ+ والـ- الخاصة بالصوت مختلفة قليلاً، متحكم تمكين/ إغلاق الصوت متخلف أيضاً وأصبح أصغر، فتحة موصل السماعة الخارجية أصبحت في الجهة اليسرى السفلى للجهاز، تغيير شكل السماعات المكبرة الخاصة بالجهاز، تغيير مكان الكاميرا الأمامية.

5 إس

يتميز باحتوائه على معالج بيانات أسرع بمرتين من آيفون 5 وكذلك كاميرا فائقة الحساسية تفوق ما لدى النسخة السابقة بنحو 15 بالمائة، كما تسمح للمرة الأولى بتسجيل فيديو بحركة بطيئة. وله ميزة التعرف على بصمة الأصبع لفتح الجهاز وتحميل البيانات، ويحمل الهاتف معالجاً جديداً A7 حيث سيكون أول معالج 64 بت، كما أن المعالج يعمل على زيادة سرعة الرسومات بنسبة 65% وسرعة الهاتف بنسبة 40%.

آيفون 6

يحتوي على معالج A8 ونظام آي أو إس 8، وكاميرا 8 ميغابكسل. وكشف النقاب خلال المؤتمر الصحفي يوم 10 سبتمبر 2014 جنبا إلى جنب مع آيفون 6 بلس

آيفون 7

تم تطويره عن أيفون 6 بنسبة 40% مع مميزات تفوق الجهاز السابق، تم إزالة مدخل السماعة الخارجي ودمجه مع فتحة الشاحن، عند تمرير الجهاز ورفعه تضيء الشاشة، زر الـ Home لمس ولا يضغط كالنسخ السابقة، مع أحد المميزات الحديثة التي تقدمها شركة آبل والتي تعطي أحساس النقر على الزر في حين عدم وجود نقر فعلي. تم بيع أكثر من 5 ملايين جهاز خلال اليومين الأولين بعد الإصدار.

آيفون 8

يمتلك 8 شاشة إل سي دي بحجم 4.7 بوصة ودقة وضوح 1334×750، وبسعتان 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، ويعمل بمعالج بيونيك إيه 1، ويتميز هاتف آيفون 8 بشاحن لاسلكي قياسي ومقاومته للماء

آيفون X

يحمل تصميماً من الزجاج بحواف دائرية مع إطار معدني من الفولاذ المقاوم للصدأ، وذلك في أول تغيير من آبل لتصميم هواتف آيفون منذ أن أعلنت عن ايفون 6 وايفون 6 بلس في عام 2014، ومثل معظم الهواتف من الشركات المنافسة.

آيفون 11

تم تصميم المعالج باستخدام شريحة أبل إيه 13 بيونيك الجديدة، ونظام كاميرا مزدوج واسع للغاية. بينما يتميز 11 برو بشاحن جديد بسرعة 18 واط، وآيفون 11 يتميز بنفس الشاحن 5 واط الموجود على أجهزة آيفون السابقة.

آيفون 12

يتميز آيفون 12 بتصميم جديد ومتجدد مع حواف مسطحة ومظهر أنيق وبسيط. وجعلت أبل جهاز آيفون 12 أكثر متانة من خلال درع مصنوع من الألومنيوم والسيراميك المستخدم في صناعة الطيران، مما يوفر حماية معززة ضد السقوط والصدمات. الهاتف أيضًا مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، مما يسمح بغمره في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

آيفون 13

تصميم مماثل تقريبا لجهاز آيفون 12. ويتوفر آيفون 13 وآيفون 13 ميني بستة ألوان: الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والوردي والأخضر.

آيفون 14

تلقى جهاز آيفون 14 تطويرا واضحا على كاميراته الخلفية، إذ يأتي الحساس الرئيسي بمقاس أكبر مع بكسلات كبرى أيضا، فتحة العدسة f/1.5 وخاصية مطورة لتثبيت الصورة عبر الحساس.

وتحسن أداء كاميرات آيفون 14 عن الجيل السابق في أداء الضوء المنخفض بنسبة تقارب النصف، والوضع الليلي أيضا أصبح أسرع مع تحديث التعرض للضوء.

آيفون 15

يأتي آيفون 15 بشاشة OLED بحجم 6.1 بوصة، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة، ومزود بمعالج A16 Bionic من Apple مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وكاميرا سيلفي 12 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية رئيسية 48 ميجابيكسل مع عدسة 12 ميجابيكسل للتصوير الواسع. يأتي هذا الهاتف ببطارية بسعة 3349 مللي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي ومنفذ USB Type C 2.0.