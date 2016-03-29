“سكاي تليكوم” تطرح خدمة تمزج بين منصات التسوق الرقمي ومتاجر البيع بالتجزئة الفعلية

كشفت “سكاي تليكوم” والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن خططها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط للعام 2016.

وتتفرد الشركة، التي تأسست في دبي عام 2014، بتزويد المستهلكين بالمزيج المطلق بين منصات البيع بالتجزئة والمنصات الرقمية، وتوفير المنصة الرقمية الأكثر اكتمالاً وشمولاً في المنطقة لمزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع تكنولوجيا المستهلك.

وتقدم الشركة تجهيزات كاملة للمستهلكين، سواء داخل خط شبكة الإنترنت أو خارجها، تتضمن مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية.

وقبيل معرض “جيتكس للمتسوقين 2016” (دورة الربيع) أعلنت شركة “سكاي تليكوم” عن إطلاقها برنامج “المتاجر الموثوقة” الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف يربط هذا البرنامج المستهلكين بمجموعة واسعة من المزايا الفريدة، تشمل خدمات الأموال عبر الهواتف الجوالة، والمحافظ الاجتماعية، والمدفوعات الإلكترونية، والأسواق الرقمية، والمتاجر الافتراضية.

ومن خلال برنامج “المتاجر الموثوقة”، سيتمكن المستهلكون في الدولة من التواصل والتفاعل والتعامل مع الآلاف من منافذ البيع بالتجزئة التي تزاول تجارة أجهزة وإكسسوارات وخدمات الاتصالات، كما سيستفيدون من العديد من العروض والمكافآت، بالإضافة إلى تجربة العملاء المحسنة. ويندمج برنامج “المتاجر الموثوقة” في إطار العمل الحالي للشركة من أجل إنشاء روابط واتفاقيات ثنائية الاتجاه بين كل من تجار التجزئة والمستهلكين.

ويكون شريك “المتاجر الموثوقة” متجراً فعلياً تم فحصه والتصديق عليه من قبل شركة “سكاي تليكوم” تحت إجراءات صارمة لضمان الجودة، مما يصرح لهذه المتاجر بإتمام المعاملات عن طريق السوق المضمونة الخاصة بالشركة وهي Mysky.ae. ومن خلال سوق الاتصالات هذه، يمكن للمتاجر الموثوقة تحميل البيانات الخاصة بها على المنصة الرقمية وتوفير إمكانية الوصول إلى دليل خدماتها ومنتجاتها عبر الإنترنت، مما يتيح لها فرصة التواصل مع الآلاف من مستخدمي Mysky.ae على الإنترنت. كما ستحصل هذه “المتاجر الموثوقة” على مجموعة من الأدوات العملية الخاصة بإدارة ولاء العملاء، والمخازن، والمدفوعات الإلكترونية، والتسويق الرقمي، وذلك من أجل تحقيق نجاح أعمالها وجذب عملاء جدد إلى المتجر عبر جميع القنوات.

ويمكن للعملاء التعرف على “المتاجر الموثوقة” من خلال شارة “المتجر الموثوق” الخاصة بشركة “سكاي تليكوم” التي ستُمنَح من قبل الشركة بعد تنفيذ إجراءات صارمة لمراقبة الجودة، في حين تقوم منصة Mysky.ae بتزويد المستهلكين بمعلومات عن تحديد موقع أقرب “متجر موثوق” إليهم. وسوف يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط عبر السوق التي تربط تجار التجزئة بالمستهلكين، ثم سيتم إضافة مرحلة أخرى تشمل تسهيلات لدفع الفواتير، وزيادة رصيد الهاتف، ونظام مكافآت العملاء.

وسيتم الإطلاق الرسمي لبرنامج “المتاجر الموثوقة” خلال معرض “جيتكس للمتسوقين 2016” (دورة الربيع)، حيث سيحظى المستهلكون بفرصة تجربة مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية أول بأول عبر منصة شركة “سكاي تليكوم” داخل المعرض.

وفي دورة الخريف من معرض “جيتكس للمتسوقين” لعام 2014، تمكنت شركة “سكاي تليكوم” من تسجيل 20 ألف عميل يومياً، وما مجموعه 140 ألف عميل في غضون 7 أيام فقط. وتتوقع الشركة إقبالاً أكبر خلال دورة هذا العام من المعرض، وذلك بفضل العروض الترويجية المميزة والمجموعة الأوسع من الباعة.

وقال علي كسّاب، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاي تليكوم”: “سيعزز هذا المفهوم الرائد تجربة العملاء استناداً إلى التحليلات والإحصاءات التي تم جمعها عبر السوق الخاصة بالشركة. و’منصة سكاي الرقمية‘ هي عبارة عن منصة سحابية تعتبر الأولى في المنطقة، يكمن هدفها في تحقيق الكثير من المرونة والسهولة في الطريقة التي سيتفاعل فيها الناس مع قطاعات التجزئة والسفر والخدمات، على سبيل المثال”.

وأضاف كسّاب: “لدينا العديد من المبادرات المخطط لها والتي سوف تؤثر بشكل إيجابي على الطريقة التي يتبعها الناس في التسوق أو إدارة حياتهم، كما ستساهم هذه المبادرات في تطوير تجربة المستهلك. وسوف نكون قادرين على التكيف وفقاً للظروف، مثل قناة أو ديموغرافية معينة”.

وتُعَد سوق “المتاجر الموثوقة” جزءاً من “منصة سكاي الرقمية”، وهي منصة داخلية تتيح لشركاء شركة “سكاي تليكوم” توليد الدخل، واختراق السوق، وزيادة الحصة السوقية. ويوفر النظام البيئي للمنصة سوقاً رقمية، بالإضافة إلى العديد من البرامج والأنظمة، مثل برنامج إشراك العملاء متعدد القنوات، وبرنامج إدارة نقاط البيع ومنافذ البيع بالتجزئة، ونظام إدارة علاقات العملاء، ونظام إدارة الولاء، ونظام أتمتة التسويق، إلى جانب نظام تحليل وتنميط العملاء الذي يستند إلى البيانات الضخمة. وتُعتبَر “منصة سكاي الرقمية” فريدة من نوعها، إذ أنها تشمل نظاماً موحداً يتولى إدارة كافة سلاسل تجربة وإشراك العملاء عبر جميع القنوات. ويتضمن هذا النظام نقاط البيع والأكشاك، إلى جانب المتاجر الإلكترونية، ويُعَد شفاف للغاية وسهل الاستخدام والتطبيق. كما يرتكز هذا النظام على نموذج تقاسم الإيرادات، التي تبني وتدير شركة “سكاي تليكوم” حالة العمل الخاصة بها عليه.