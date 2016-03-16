“أكسيس” تعزّز عروضها من أنظمة المراقبة وتطرح أحدث إصداراتها

يعتبر نظام AXIS Camera Station 5 نظاماً متكاملاً لمراقبة الفيديو للاستخدامات المتوسطة، حيث يتألف من 4 كاميرات إلى 50 كاميرا تعمل عبر بروتوكول الإنترنت. وإلى جانب مجموعة مسجلات الفيديو AXIS S10 ومنتجات أكسيس القائمة على بروتوكول الإنترنت، يوفر النظام حلولاً متكاملة لرصد وتسجيل المراقبة بالفيديو.

تقدّم أكسيس كوميونيكيشنز نظام AXIS Camera Station 5 الذي يعتبر أحدث نسخة من منتجاتها لمراقبة الفيديو للاستخدامات المتوسطة. تتميز النسخة الجديدة بحلول فك ترميز الأجهزة وتكامله مع الكاميرات القائمة على بروتوكول الإنترنت من طرف ثالث، بالإضافة إلى تقنية تحسين الأداء Axis Optimized Rendering لمزيد من الوضوح والسلاسة في عرض مقاطع الفيديو بوضوح يصل إلى بث 3 مقاطع فيديو بتقنية 4K. ويسمح تطبيق جديد للمشاهدة عبر الأجهزة المتحركة بسهولة المتابعة عن بعد.

تم تصميم واجهة المستخدم في نظام AXIS Camera Station ليضمن سهولة الاستعمال، حيث يوفر نمط المشغّل Operator واجهة متخصصة لكفاءة التشغيل، تلبي متطلبات الاستخدام غير الدوري بالإضافة إلى الاستخدام النشط كما في المحلات الكبيرة والمدارس ومرافق التصنيع.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يقدم نظام AXIS Camera Station 5 الدعم لفك ترميز الأجهزة وتقنية تحسين الأداء، بينما تسمح وظيفة البحث السريع بسرعة تصفح تسجيلات الفيديو من عدة كاميرات في آن واحد.

كما يسمح تطبيق مجاني للأجهزة المتحركة، متوفر للأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل Android و iOS، باستعراض مقاطع الفيديو الحية من الكاميرات بالإضافة إلى مقاطع الفيديو المسجلة.

يسمح نظام AXIS Camera Station 5 للمستخدمين بالاستفادة الكاملة من مجموعة “أكسيس” الواسعة من كاميرات وتقنيات المراقبة بالفيديو، فهو يدعم رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، وضغط H.264 والبث لمشاهد متعددة إلى جانب تقنيات Corridor Format و Zipstream من “أكسيس” والكشف المتقدم عن الحركة في مقاطع الفيديو. ويمكن إضافة مزيد من الوظائف من خلال تطبيقات ACAP .

ويمكن استخدام حلول أخرى للأمن والمراقبة بالفيديو من “أكسيس” ومنها محطات الأبواب لسهولة التعرف، والتحكم بالدخول عن بعد أو السماعات المكبّرة للتحدث عن بعد في تطبيقات المراقبة بالفيديو، لتستعمل إلى جانب نظام AXIS Camera Station 5 أيضاً. ولتلبية المواصفات المطلوبة، تدعم النسخة الجديدة تكامل الكاميرات القائمة على بروتوكول الإنترنت من مزود ثالث.

في هذا الصدد قال بيتر فرايبرغ، مدير إدارة الحلول لدى أكسيس كوميونيكيشنز: “تعتبر اعتمادية النظام متطلباً أساسياً في أي نظام للمراقبة بالفيديو، ويوفر AXIS Camera Station 5 إلى جانب مجموعتنا الرائدة من المنتجات الأمنية القائمة على بروتوكول الإنترنت حلولاً أمنية مثبتة الفعالية وسهلة الاستخدام في تطبيقات متنوعة كالمدارس ومواقع التصنيع وغيرها.”

يستفيد عملاء AXIS Camera Station الحاليون ممن يستخدمون حتى 32 جهازاً، وجميع عملاء AXIS S10 Recorder بغض النظر عن حجم النظام، من الترقية المجانية إلى AXIS Camera Station 5.