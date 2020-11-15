إطلاق صندوق للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا من كایرو أنجلز المصرية

وتقول الشركة في بيان إن الصندوق يهدف لإغلاق الاستثمار في الربع الأول من عام 2021 للاستثمار في الشركات الناشئة التي لاتزال في مرحلة ما قبل الجولة التمويلية الأولى وتسعى إلى زيادة النمو والتوسع إقليمياً.

وتضيف الشركة إن الفريق التنفيذي ولجنة الاستثمار ومجلس إدارة الصندوق يتمتعون بالخبرات المطلوبة لتحقيق نمو أكثر فعالية للشركات المستثمر بها.

وقال علي الشلقاني، رئيس كايرو انچيلز و عضو لجنة الاستثمار بالصندوق: “نبحث دائمًا عن طرق لتقديم أفكار وابتكارات جديدة لمنطقتنا، وإطلاق الصندوق هو الخطوة التالية في تطورنا. لقد حققنا نجاحا كبيرا في الاستثمار في هذا المجال ونريد الآن الوصول إلى المستثمرين النشطين و غير النشطين ايضا، و يمثل هذا الصندوق نموذجا جديدا مختلفًا للسوق عن طريق توفير رأس المال المطلوب للشركات في مرحلة ما قبل الجولة التمويلية الأولى حيث توجد فجوة في تقديم التمويل لهذه المرحلة”.

واضاف نادر أبو شادي، عضو مجلس إدارة الصندوق: “إطلاق هذا الصندوق يعتبر خطوة مهمة لكايرو أنجلز. نظرًا لأننا كنا روادًا في هذا المجال، فنحن على ثقة من أن هذا الصندوق سيحقق الكثير من القيمة للمستثمرين والشركات الناشئة والمجتمع وسيخلق هذا الصندوق فرصة فريدة للاستثمار في أفكار مبتكره بطرق اسهل ومتاحة للجميع “.

لقد بدأ الصندوق بالفعل في جمع الأموال، ويدعو المستثمرين المهتمين بهذا النوع من الاستثمار بالتقدم للانضمام كشركاء ذات مسؤولية محدودة في الصندوق.

يذكر أن كايرو انجلز هي أول شبكة رسمية للاستثمار الأولي في مصر و مقرها الرئيسي بالقاهرة و يشمل قطاع أعمالها لندن و دبي و تغطي منطقتي الاتحاد الأوروبي والخليج العربي. تستثمر كايرو انجلزفي الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي عضو مؤسس لشبكة (MAIN) التي تتضمن شبكات الاستثمار الأولي الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.