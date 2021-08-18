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وصول خدمات الجيل الخامس إلى 60 محافظة في المملكة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2021، ليصل إجمالي المحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 60 محافظة في مختلف مناطق المملكة، مقارنةً بـ 53 محافظة خلال الربع الأول من هذا العام.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وصول خدمات الجيل الخامس إلى 60 محافظة في المملكة

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي “مقياس” لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة “STC” لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة؛ حيث نشرت الشركة خدمات الجيل الخامس في 56 محافظة، فيما حلّت شركة “زين” في المركز الثاني حيث نشرت خدمات الجيل الخامس في 43 محافظة، وشركة “موبايلي” في المركز الثالث بعد نشر خدمات الجيل الخامس في 21 محافظة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ورصد التقرير الصادر عن “هيئة الاتصالات” في نهاية الربع الثاني من العام 2021، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 370.12 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة “STC” لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 398.41 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة “زين” في المركز الثاني بمتوسط سرعة 351.25، وحلت شركة “موبايلي” في المركز الثالث بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 280.59 ميجابت في الثانية.
كما كشف تقرير “مقياس” عن تصدر شركة “زين” لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، ونجران، وعسير، والباحة، والمدينة المنورة، وتبوك. فيما تصدرت شركة “STC” منطقة الحدود الشمالية، وجازان، والجوف، بينما سجلت شركة “موبايلي” أفضل أداء في منطقة مكة المكرمة.

ويأتي تقرير “مقياس” في إطار عمل “هيئة الاتصالات” على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.
// انتهى //

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