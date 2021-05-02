أڤايا تكشف أهم التوجهات التقنية التي ستشكل المشهد التقني هذا العام

كيف استجابت أﭬايا، وكيف تتعامل حاليا مع الجائحة؟

أڤايا شركة منغمسة كليا في عالم التكنولوجيا والاتصالات، تعمل مستندة إلى مجموعة من المبادئ والمُثل وأخلاقيات الأعمال. ولهذا عندما ظهر وباء كوفيد 19 تجاوبت أﭬايا وقدمت التكنولوجيا لمساعدة الناس على تخطّي التحديات الصحية الخطيرة وانعكاساتها، ومارست قناعاتها. فالتكنولوجيا ليست جزيرة معزولة قائمة بذاتها، بل أداة لحياة أفضل، ولغد أكثر رفاها. عندما بدأت الأزمة في العام 2020، كان همّنا الأول تقديم حلولنا التكنولوجية الفعّالة، لمساعدة فرق العمل الطبية التي تصدت لموجات الوباء الأولى، وبذلت جهودا جبارة لمساعدة أعداد هائلة من المرضى الذين تدفقوا إلى المستشفيات. كانت تلك لحظات بالغة الدقة، أدخلت القلق إلى قلوبنا جميعا، فمؤسسات الرعاية الصحية لم تكن تتوقع أن تتعرّض لهذه الكمية من الضغوط بشكل مفاجئ. ثم شهدنا انتقال الوباء من بلد إلى آخر، وأيقنا أننا أمام كارثة كُبرى، ولا بد من تقديم يد العون.

بدأنا أولا بمساعدة الهيئات الطبية في الصين، بالتعاون والتنسيق مع شركائنا، وقدمنا الدعم والتبرعات التي تضمّنت أنظمة اتصالات فيديوية لتسهيل نشاطات فرق العمل الطبية “عن بُعد” بالإضافة إلى أنظمة اتصالات للمستشفيات بهدف تمكين المرضى وفرق العمل الطبية من التواصل عن بُعد، وخصوصا في المستشفيات الموجودة في بؤرة انتشار الفيروس.

وتدرّجت مبادراتنا بشكل تصاعدي جغرافيا وقطاعيا، فبعد الصين اندفعنا لتقديم مجموعة من الحلول التقنية بشكل مجاني لمدارس التعليم الثانوي والجامعات حول العالم، كما دعمنا المؤسسات الحكومية والجمعيات غير الربحية والشركات. في تلك الفترة كان لدينا تصميم على المساهمة في عرقلت انتشار الوباء ومحاصرته، ريثما تستكمل البلدان الأخرى استعداداتها.

وخلال فترة قصيرة جدا، تمكنا من تقديم دعم لتسهيل العمل عن بُعد لنحو 2 مليون مستخدم في 11 ألف شركة حول العالم. كما قدمنا رخص استخدام مجانية لحلولنا الخاصة بالعمل عن بُعد، فيما كانت فرق عملنا حول العالم تساعد الشركات على نقل الأعمال من المكاتب إلى المنازل، وبشكل يحافظ على الخصوصية والأمن الرقمي والفعالية واستدامة الحلول.

من الأمور التي لن أنساها في حياتي، هي مبادرتنا إلى تمكين الأهالي من التواصل عبر الاتصالات الفيديوية، مع اقربائهم سواء كانوا من العاملين ضمن الفرق الطبية، أو مرضى لا يستطيعون مغادرة المستشفيات، أو أشخاص مشكوك بإصابتهم وموجودون في مناطق الحجر الصحي أو حتى طلاب وموظفي مؤسسات حكومية ومنظمات إنسانية.

أما حاليا، فنستكمل تقديم الدعم للشركات والمؤسسات الحكومية حول العالم، من خلال ابتكاراتنا في عالم التكنولوجيا، خصوصا من خلال تطوير خدماتنا المستندة إلى السحابة. واليوم، نقدم مجموعة من الحلول المستندة إلى السحابة كالاتصالات الموحّدة ومراكز الاتصال ومنصة الاتصالات المستندة إلى السحابة. ليس هذا فحسب بل عزّزنا أيضا من قدرات تطبيقنا Avaya Spaces لخدمة قطاعات عدة، وأدخلنا المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي إلى حلولنا.

والأهم برأيي في تلك الفترة العصيبة التي اختبرناها كما اليوم، هو السرعة. ذلك إن سرعة التفاعل مع التطورات كانت أمرا جوهريا، لأن الأمر يتعلق بمسؤوليتنا الاجتماعية والإنسانية. مساهمتنا في مكافحة انتشار كوفيد 19 أعادت التأكيد على هويتنا والتزاماتنا الاجتماعية والانسانية.

-ما هي خطط الشركة للعام الحالي لمواكبة تبدل أساليب العمل والمشاريع التعاونية في العمل الجماعي؟

تتمتع أڤايا بموقع عالمي في عالم العمل عن بُعد، صحيح أنها تواكب المستجدات إلا أن دورها الرئيسي يتجسّد في قيادة التغيرات، وتلبية الحاجات المتزايدة لمساعدة كل أنواع الشركات والمؤسسات على تبنّي مفاهيم العمل عن بُعد. سرّ قيادة أﭬايا لهذه المسيرة ناتج عن عاملين، الأول هو استثماراتها الكبيرة في مجالات الأبحاث والتطوير والدراسات والثاني هو ابتكار الحلول التكنولوجية التي تلبي حاجات الأسواق حول العالم انطلاقا من فهمنا العميق للمتطلبات ومواكبتنا للتطورات.

وانطلاقا من ريادتنا في عالم العمل عن بُعد وتعزيز العمل الجماعي عن بُعد، أصدرنا مؤخرا دراسة استطلاعية بعنوان “الحياة والعمل في عالم ما بعد 2020” شملت 10 آلف مُستطلع من الموظفين والمستهلكين في 11 بلدا هي: مصر، السعودية والامارات، النمسا، كندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وكشفت هذه الدراسة أن نحو 46 في المئة من الموظفين يفضلون العمل عن بُعد، فيما اعتبر 56 في المئة أن العمل “الهجين” يحقق لهم سعادة في العمل. الدراسة التي حملت عنوان: “الحياة والعمل في مرحلة ما بعد 2020″، تألفت من ثلاثة أقسام رئيسية هي: الرفاه الاجتماعي، روتين الحياة والقِيم، علاقات المستهلكين بالشركات، والحياة المهنية.

وكان مُلفتا في الدراسة تعبير 65 في المئة من المُستطلعين عن قناعتهم بأن الشركات التي يعملون فيها، على ثقة من أنهم يقومون بأقصى طاقتهم في العمل، بغض النظر عن المكان الذي يعملون انطلاقا منه. وقال 60 في المئة أنهم على استعداد لدعم السياسات الحكومية، للمساعدة على تبنّي نمط العمل الهجين الذي يتضمن العمل من المنزل والمكتب وأي مكان آخر. وأجمع 46 في المئة من الموظفين على حبهم لنموذج العمل “من أي مكان”.

الدراسة التي أجريناها هي جزء من سلسلة الدراسات التي نُنفّذها باستمرار لرصد المتغيرات في الأسواق، واستباق التطورات وتوقّع مستقبل الأعمال والعلاقات المهنية، وأهمية التكنولوجيا وسط كل التحوّلات. لطالما تعمّقنا في أﭬايا بدراسة الأسواق العالمية وراقبنا سلوكيات الموظفين والمستهلكين وتجاربهم، وهذا جزء أساسي من مقاربتنا لأعمالنا وللأسواق التي ننشط فيها.

بالنسبة إلينا، واستنادا إلى نتائج دراساتنا، من الواجب توفير كل الحلول التكنولوجية التي تتيح للشركات والمؤسسات تحقيق استدامة الأعمال بأفضل أدوات الاتصالات والسحابة وحتى الذكاء الاصطناعي. ولهذا سنواصل خلال العام الحالي تطوير حلولنا للعمل التشاركي، بشكل نلبي فيه تطلعات الشركات والموظفين والمستهلكين على حد سواء.

وبهدف دعم مساعي الشركات الساعية لتوفير أفضل الحلول لدعم نموذج العمل التشاركي، حلولنا اليوم تندرج تحت مظلة الاتصالات الموحّدة والمستندة إلى خدمات السحابة، تساهم في تخفيض التكاليف وتسهيل الأعمال ومدّ فرق العمل بالأدوات الضرورية لإجراء الاتصالات والتواصل انطلاقا من أي نوع من الأجهزة، ومن أي مكان يتواجدون فيه. وما ينطبق على هذه الحلول يصحّ أيضا على حلول مراكز الاتصال المدعومة بالسحابة، إذ أنها تساهم أيضا بتفعيل عمل مراكز الاتصال. وتساعد هذه الحلول المؤسسات على تسهيل وتبسيط التفاعل بين الموظف والعميل، ما يؤدي إلى ولادة تجربة، أو تحقيق “رحلة” استخدام لا يمكن نسيانها بالنسبة للعملاء والموظفين على حد سواء.

-كيف ترون نتيجة تكامل بعض أنظمة أﭬايا مع أليكسا وMaxine platform وما هو مدى نجاح ذلك؟

أﭬايا حريصة على توافق حلولها مع حلول باقي الشركات، ونحن جزء من مجتمع الشركات المطوّرة للحلول التكنولوجية، ونلعب دورا أساسيا على هذا الصعيد. المستخدمون يتوقعون تجربة سهلة وفعالة من خلال حلولنا، لكي يقدموا بدورهم خدمة أفضل لعملائهم. وبذات الوقت يجب أن تكون الحلول قادرة على تلبية كل المتطلبات، ومبنية على منصات مفتوحة، يمكن تنفيذها بشكل سريع وفعال من حيث التكلفة. ويعد دمج أدوات مثل “أليكسا” Alexa ضمن كامل “رحلة” المستخدم أو تجربته، مثالا جيدا لأنه يتيح للشركات تقديم تجربة استخدام أسهل لعملائها. ذات المنطق تم اعتماده في الشراكة مع شركة NVIDIA لاستخدام منصتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، والهدف طبعا منح المستخدم تجربة سهلة في تطبيق Avaya Spaces. ونعتقد أن هذه الشراكة تسلّط الضوء بشكل كبير على ميزات الذكاء الاصطناعي من خلال السحابة. وهو الأمر الذي يمنح المستخدم قدرات مُلفتة مثل تخفيض الضجيج والخلفيات الجاهزة للاستخدام خلف المتحدثين وغيرها من الميزات.

-ما أبرز التطورات القادمة التي يمكن توقعها من الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي؟

نحن على ضفاف عالم جديد يولد اليوم، قد تكون انعكاسات جائحة كوفيد 19 ساهمت في تسريع عملية التحوّل الرقمي في كافة القطاعات الاقتصادية ومختلف الأسواق حول العالم، إلا أن الأكيد أننا نشهد تحوّلات متسارعة منذ ما قبل مرحلة الوباء. لا أريد التسرّع في وضع فرضيات ورسم توقعات مستقبلية، لكن الأكيد أن العالم تغيّر، الأسواق تتغيّر، حياة الناس تتغيّر، السياسات الحكومية تتغيّر، باختصار كل شيء يتغيّر.

وإذا صحّت التوقعات، قد نكون دخلنا في رحاب الثورة الصناعية الرابعة التي ستختفي فيها الحدود بين كل ما هو مادي من جهة وما هو رقمي من جهة أخرى. وأحد أهم أركان هذه الثورة هو الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ بالمساهمة في إيجاد حلول لمساعدة البشرية على تحسين نوعية الحياة والعمل والإنتاجية والأبحاث وغيرها من متطلبات عصرنا الحديث.

من هذا المنطلق بدأت أﭬايا منذ فترة طويلة بتركيز أبحاثها على الذكاء الاصطناعي، ومؤخرا دمجت فوائد هذ التقنية في صلب حلول الاتصالات التشاركية التي تُنتجها. وبدأنا بلمس الفوائد العظيمة للذكاء الاصطناعي كما الحلول السحابية، في أعمال الموظفين الذين يعتمدون على حلولنا. كما استفاد من الذكاء الاصطناعي المستهلكون، خصوصا من خلال مراكز الاتصال التي زوّدناها بحلول عظيمة في هذا المجال. وأؤكد هنا، أن الذكاء الاصطناعي سيوفر فرص وظيفية إضافية في عالم الأعمال، ويدفع بالجميع إلى تعزيز مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة متطلبات العصر.

على سبيل المثال، تمكنا من منح عملائنا خدمات جديدة نتيجة دمجنا للذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقاتنا وحلولنا، وبات بإمكان موظفي مراكز الاتصال وخدمات العملاء منح المستهلكين تجربة اتصال سهلة وفعّالة أكثر من أي يوم مضى. ويمنح الذكاء الاصطناعي فوائد أخرى عديدة لاستخدام البيانات التي تتيح اتخاذ القرار بشكل أفضل، وتحديد مكان الخلل في النظام العام، وعزل المشاكل والعثور على حلول لها، وتقديم خدمات بشكل استباقي، أي قبل أن ينتبه المُستهلك أنه بحاجة إلى الخدمة الجديدة. عندما يتحدث عميل مركز الاتصال وخدمات العملاء إلى المتصلين الذين لديهم مشاكل أو استفسارات، يمكنه من خلال الذكاء الاصطناعي تقديم الحلول بشكل استباقي والمبادرة إلى طرح خدمات مناسبة بشكل أكبر.

مستقبلا، سنرى المزيد من الفوائد للذكاء الاصطناعي، خصوصا مع تزايد البيانات الناتجة عن نشاطات الأفراد والشركات، فالذكاء الاصطناعي يحتاج إلى البيانات الكبيرة لكي يقدم أفضل قدراته، خصوصا مع دمجه بأنظمة تحليل البيانات. ومع التوقعات التي تشير إلى ارتفاع استخدام شبكات الاتصالات في مختلف أوجه حياتنا اليومية، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي الذي سنستخدمه بشكل يحترم القوانين الناظمة المحلية في كل بلد، سيقدم لمجتمع الأعمال والمجتمعات والحكومات فرصة لتحسين حياة الناس والاقتصادات والابتكار والتحديث.

– ما هي أهم التوجهات التقنية التي ستشكل المشهد التقني هذا العام؟

من المتوقع أن تلبي التطورات التكنولوجية متطلبات مواكبة التغيرات التي طرأت على الحياة والعمل خلال الفترة الماضية. وبحسب دراستنا “الحياة والعمل في عالم ما بعد 2020″، يقول الموظفون إنهم كانوا أكثر سعادة خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، ويعتبرون العمل من المنزل عاملا رئيسيا مساهما بتحقيق السعادة. نحو 52 في المئة أبدوا قلقهم من العودة للعمل من المكتب بدوام كامل. وتشير الدراسة، إلى أنه ولتحقيق أفضل النتائج ينبغي على الشركات الانتباه إلى أن 46 في المئة من المُستطلعين قالوا إن انتاجيتهم ارتفعت نتيجة شعورهم بالسعادة وأنهم طوّروا ممارسات مهنية تتناسب وظروفهم الجديدة. ولهذا على الشركات أن تدرس مسألة توفير أدوات العمل من أي مكان لتلبية توجهات الموظفين. وبناء عليه، نعتقد أن التقنيات الجديدة خلال العام الحالي ستأخذ بالاعتبار هذا التوجه لتلبية المتطلبات المُستجدة.

من جهة أخرى، بدأت التغيرات التي طرأت على أولويات الناس، بالتأثير على الطريقة التي يختار فيها العملاء العلامات التجارية ويتفاعلون معها. 33 في المئة من المُستطلعين سيختارون التفاعل مع المؤسسات والعلامات التجارية التي تجسّد القِيم التي يؤمنون بها بشدة. وبغض النظر عن الطريقة التي تتفاعل فيها العلامات التجارية معهم، عدد من المُستطلعين يقدّرون بعمق التفاعل الإنساني معهم، ويقولون إنهم مقبلون على زيادة معدلات المشتريات عبر الانترنت، وسيتعاملون بطريقة ودّية ومتفهمة أكثر مع موظفي المحال التجارية ومسؤولي المبيعات في أقسام خدمة الزبائن. ولهذا نتوقع أن تقدم التقنيات الحديثة حلولا لتحقيق هذه التوجهات لدى الموظفين والمستهلكين.

ونعتقد أن ثلاثة توجّهات ستقود الحياة والعمل في عالم ما بعد 2020: أولا، التركيز المُتجدد على الرفاه الإنساني. ثانيا، القوة الدافعة باتجاه زرع المزايا الإنسانية في تجربة العميل وتجارب الاستهلاك. وثالثا، الميل المتزايد نحو العمل الهجين. ونلاحظ حالة نفسية – عاطفية تترك آثارها على علاقات الاستهلاك، وكل ما يتعلق بالعلاقة التي تجمع المُستهلك بالشركات والمؤسسات التي تقدم الخدمات، ما يؤدي إلى ولادة زخم جديد لتقديم تجربة عملاء أكثر ودا وتعاطفا. والأهم أن تجربة الموظف باتت أهم من أي يوم مضى، ومن الضروري أن تولي المؤسسات والشركات مسألة تزويد الموظف بالأدوات الضرورية الاهتمام اللازم، فضلا عن تمكينه بكل ما هو ضروري لكي يقدم أفضل أداء مُمكن، بغض النظر عن المكان الذي يعمل انطلاقا منه.

كذلك ستترك مسألة تجربة المُستهلك تأثيرات كبيرة على قرارات الشركات والتقنيات التي ستعتمدها. وبحسب الدراسة، يقول المُستطلعون أنهم جاهزون للاعتماد أكثر على المشتريات الرقمية والصيرفة الرقمية، لكنهم في ذات الوقت يرغبون بإبقاء خيار التسوّق المباشر والصيرفة المباشرة متوفرا في بعض الحالات. ويقول 25 في المئة من المُستطلعين أن تجربة الاستهلاك السيئة تؤثر على نوعية حياتهم. لذلك سيكون على الشركات توفير تجربة استهلاك أكثر سهولة، باستخدام التقنيات الحديثة.

ومن العوامل التي ستلعب دورا إيجابيا في هذا السياق، استراتيجية التجربة الإجمالية أو الكلية (Total Experience) التي ستساهم في توفير تجربة موفّقة على ضفتي منظومة خدمة الأسواق أي الموظف والعميل. هذا النوع من الاستراتيجيات سيلعب دورا مفيدا في تعزيز التجربة التفاعلية التي تجمع الموظف والعميل، مع الأخذ بالاعتبار تعدّد قنوات الاتصالات بينهما سواء كانت افتراضية أو عبر الهاتف الذكي أو تلك الموزّعة ضمن أكثر من قناة. وهنا تبرز أيضا أهمية ما يمكن تسميته عملية “تجميع” التجارب الناتجة عن مختلف أنواع التفاعل بين العملاء والموظفين، وهو ما اصطلح على تسميته Composability. عملية “التجميع” هذه باتت أكثر واقعية ويمكن الوصول إليها نتيجة لتوافر حلول مثل تلك التي تقدمها أﭬايا وهي منصة الاتصالات المستندة إلى السحابة، إذ أنها تمكن الشركات من تسريع مساعي الابتكار للتعامل مع مروحة واسعة من حالات الاستخدام.

ولتحقيق هذه الأهداف نتوقع أن نرى المزيد من الشركات التي ستنقل أقساما إضافية من أعمالها إلى السحابة لتوفير تجربة استخدام أفضل للمستهلكين، وبذات الوقت ستستمر بتوفير مجموعة من الخدمات بالطريقة التقليدية. ولهذا قد نشهد نموا في عمليات الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لأنها تساعد على تحقيق تجربة استهلاك موفّقة. وقد نشهد أيضا ظهور المنصات التي تتيح جمع كل هذه التقنيات معا، لتوفير أفضل نموذج عمل ممكن. والأكيد هو أننا خلال العام 2021 سنشهد المزيد من حلول العمل عن بُعد لمواكبة الانتقال إلى مرحلة ما بعد كوفيد 19، ودمج التقنيات الحديثة لخدمة هذا الانتقال الكبير الذي يأتي متزامنا ربما مع أكبر عملية تحوّل رقمي في التاريخ.

– انتهى