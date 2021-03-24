نضال أبو لطيف، مسيرة حافلة في عالم التقنية والاتصالات بطموحات كبيرة للمستقبل

ما الذي كان وراء اختياره قطاع التقنية والاتصالات مجال للعمل وما الذي جذبه إلى هذا القطاع؟

يقول نضال أبو لطيف :” لطالما كنت شغوفا بعالم التكنولوجيا، وفي بداية حياتي المهنية كوّنت خبرة في مجال أجهزة الكومبيوتر المركزية MainFrame Computers التي كانت مخصّصة للصناعات الكُبرى وتساعد على إجراء العمليات الضخمة مثل معالجة البيانات لخدمة إحصاء السكان والتخطيط لموارد الشركات الكبرى وغيرها من المجالات الحسّاسة. هذه الأنواع من الكومبيوترات احتاجت إلى شبكات الاتصالات، لكي يتم تعظيم الاستفادة منها، وتفعيل قدراتها وتحسين نتائج عملياتها، وتسهيل وصول الناس إلى المعلومات. وغني عن القول إنه في تلك المرحلة، لعبت شبكات الاتصالات دورا في تزويد أنظمة الشركات التكنولوجية بميزات هائلة. لقد جذبني هذا المجال الجديد المتعلق بالاتصالات، وأيقنت أنه سيقود الأسواق مستقبلا، فضلا عن أنني وجدت أنه ميدان ممتع للعمل، ويشكل أرضا خصبة للإبداع والابتكار. ومن عالم الكومبيوترات المركزية واكبت التطورات وصولا إلى مجال الاتصالات، فتطوّرت خبراتي في هذا الميدان الممتع.

ما هي أهم محطات بداية مشوارك في قطاع تقنية المعلومات من الاهتمام إلى الدراسة الأكاديمية؟

بداية المشوار المهني كانت في شركة NCR التي كانت تحتل مركزا رياديا دوليا في مجال التكنولوجيا والحلول المخصّصة للبنوك، إضافة إلى أنها كانت تزوّد الحلول والخدمات المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي. لقد تلقيت التدريب وحصلت على خبرات واسعة في هذه الشركة. لاحقا انضممت إلى AT&T حيث راكمت خبرات في مجال الاتصالات. وربما أهم ما تعلمته في تلك الفترة، هو أهمية السعي لتحقيق فهم أكبر لحاجات ومتطلبات العملاء، والسعي لابتكار حلول ومنتجات تتجاوب مع حاجاتهم الفعلية. وكوّنت وعيا مهنيا أساسيا في تلك الفترة يقوم على تلبية الحاجات التقنية، لا السعي للبيع بغض النظر عن حاجات العميل الفعلية. وتدرّبت في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة لسنوات على كيفية الاهتمام بالزبائن، وتنقلت بين 3 شركات هي NCR وبعدها AT&T ومن ثم وصلت إلى أﭬايا. وفي أﭬايا أُتيحت لي فرصة العمل مع فريق عظيم، واستلام مهمات ومسؤوليات سمحت لي بالاندفاع قُدما نحو توسيع الأعمال، وترسيخ ثقافة أﭬايا التي تضع العميل في قمة أولوياتها. ولتحقيق أهدافنا نستند إلى ميزانيات الأبحاث والتطوير الكبيرة، فيما نواصل التزامنا بتقديم الابتكارات، التي تضع الحلول التكنولوجية في خدمة الأسواق حول العالم. والأهم هو أننا ملتزمون أيضا بمسؤولياتنا الاجتماعية ونعمل وفق قناعاتنا ومبادئنا.

كيف ترى فرص أصحاب المهارات التقنية في الدخول إلى هذا القطاع في هذه المرحلة المتقلبة سواء كان ذلك في لبنان أو الخليج والشرق الأوسط عموما؟

أشجع كل الشابات والشباب الذين يملكون مهارات تقنية سواء في تطوير البرمجيات أو لديهم شغف في مجال الاتصالات، على مواصلة التعلّم وبذل الجهود في هذا الميدان وتوسيع آفاقهم، ذلك أن قطاع الاتصالات باق ومستمر بغض النظر عن منحى تطوّر التكنولوجيا والمسار الذي ستسلكه مستقبلا. كما أن الاتصالات ستكون دائما جزءا رئيسيا من عالم التكنولوجيا، لأن أي مُنتج تكنولوجي ستبتكره الشركات، سيحتاج إلى الاتصالات. هذا قطاع سيرافقنا لزمن طويل، بغض النظر عن نوع المنتجات التكنولوجية التي سنعتمد عليها. وسواء كنا على الطرقات أو في المكاتب والمنازل أو في السماء وحتى في الفضاء، الاتصالات هي الركيزة الأساسية للتطوّر. ولهذا فأنا أشجّع على تكوين الخبرات في مجالي البرمجيات والمعدات والتقنيات، المتعلقة بقطاع الاتصالات وضمن مختلف أنواع الشبكات. لكن الأهم دائما هو مواصلة التعلّم في المجال الذي يجذبهم، وألا ينسوا أن عليهم تكوين صورة واضحة وعميقة عن مجال الأعمال المتصل بتخصّصهم التقني. ذلك أن مراكمة الخبرة في المجال التقني من دون تحقيق فهم عميق في مجال الأعمال، لا يكفي للنجاح في العالم التكنولوجي. قطاع الأعمال لديه أهداف، وهو يستخدم التقنيات لتحقيق مقاصده، والشركات ليست هاوية جمع تقنيات، بل تسعى لحلّ المشاكل وتلبية الحاجات من خلال الابتكار التكنولوجي.

ما أهم إنجاز شخصي تعتز به الآن؟ وما سر اختيار فريق العمل المناسب؟

لا أستطيع تذكر انجاز شخصي محدّد، لكنني أستطيع القول هو أننا كل يوم نحصل على فرصة لتحقيق الإنجازات وخدمة العملاء والتأكد من أننا نساعدهم ونقف إلى جانبهم. وهذا أمر أعتزّ به كثيرا، لأنني أحقق من خلاله هدفا جوهريا للعميل اعتمادا على المعرفة والخبرة التي تتمتع بها فرق عملنا على اختلافها. عندما تسنح فرصة مساعدة موظف على تطوير أعمال الشركة التي يعمل فيها والترقي في وظيفته، نقوم فورا ببذل كل الجهود لتحقيق ذلك، وهذا برأيي إنجاز. وعندما نتمكن من وضع التكنولوجيا في خدمة الانسان سواء في المجال الطبي أو التعليمي أو ميدان ذوي الهمم، فهذا برأيي المتواضع انجاز كبير وأعتزّ به كثيرا.

أما سرّ اختيار فريق العمل المناسب، فهو برأيي نابع من التركيز على من يملكون الشغف، ويسعون بكل طاقتهم للنجاح. طبعا امتلاك الشهادات والمعرفة العلمية أساسي، لكنه لا يكفي لتحقيق النجاحات. هذا أمر بغاية الأهمية، وأضيف إليه ضرورة الاهتمام بإختيار أفراد فريق العمل الملاصق للإدارة العليا، وتكوين معرفة كاملة عن تربيتهم واهتماماتهم وأفكارهم. ولا ننسى أهمية المساواة بين الأشخاص الذين نختارهم وعدم اعتماد الاستنسابية، وانتقاء الأشخاص بحسب علمهم وشغفهم وحبهم لعملهم وتربيتهم وإرادتهم وسعيهم للتعلّم والنجاح، وقدرتهم على الاندماج مع فريق العمل، لممارسة النشاط المهني بشكل مشترك لا بشكل فردي.

هل ترى أن التقنيات ساعدت في منح فرص متساوية لجيل الشباب في المنطقة؟ وما هي نصيحتك للمقبلين على سوق العمل في هذا الوقت؟

الموضوع واسع جدا، لكن الأكيد أن التقنيات تساعد على منح فرص متساوية لجيل الشباب في المنطقة، لكن ينبغي أن نسأل أيضا هل هناك برامج تدريب تساعد الشباب من خلال الشركات؟ هذا أمر بغاية الأهمية. نحن فخورون في أﭬايا لأننا نقوم بتدريب الخريجين الجُدد، وأنا شخصيا اعتزّ جدا بهذا الإنجاز. كل عام نستقبل مجموعة من الخريجين أو ممن يمتلكون خبرات، ونقوم بتدريبهم ومن ثم نختار منهم عددا، لنعرض عليهم فرصة العمل معنا. المهم أننا نقدم لهم كل الدعم، ونطوّر قدراتهم. أنا شخصيا، بدأت حياتي المهنية بهذه الطريقة، واستفدت كثيرا من هذا النوع من البرامج المؤسساتية، وأنصح كل الشركات باعتماد هذا النوع من البرامج. كما أدعو الحكومات لاعتماد سياسات تشجّع الشركات على تنفيذ البرامج التدريبية، ومساعدة الشركات على تطوير هذا الأسلوب من التدريب والتوظيف. هذا الأمر يمنح جيل الشباب فرصة لاستكمال التعليم الجامعي والتقني بتدريب ميداني، يجعله على دراية بسوق العمل ومتطلباته الفعلية لا النظرية. من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى الخريج أن تطول فترة انتظاره للحصول على فرصة التدريب والعمل، في وقت تكون فيه الشركات بحاجة لهذا النوع من الخريجين.

نصيحتي لمن يبحثون عن عمل حاليا، هي التصميم على التفوّق العلمي ودمج المعلومات الجامعية أو النظرية بالتجربة الميدانية العملية. وأدعو الفتيات إلى الإقبال على عالم التكنولوجيا، فهذا ميدان مناسب والأسواق تحتاج إلى ردم الفجوة الجندرية بين الذكور والإناث. والأهم هو التدريب، لأنه يزوّد الباحث عن عمل بقدرات تنافسية، ويجذب انتباه الشركات إليه، ويجعلها تسعى لضمّه إلى فرق عملها.

وأنصحهم أيضا بأن يعملوا في وظيفة خلال دراستهم الجامعية، والاطلاع على تطورات الميدان الذي يحبونه ويريدون العمل فيه، وألا يحصروا دراستهم بمقررات الجامعات والمعاهد. يستطيعون أيضا توسيع مداركهم من خلال مواصلة الاطلاع على أخبار القطاعات التي تثير اهتمامهم، من خلال وسائل الإعلام المتخصّصة. وحتى عندما يحصلون على فرصة عمل في شركة، أنصحهم بمتابعة الاطلاع على كل المستجدات في ميدان عملهم وأن يستمروا بالتعلّم، وأن لا يخجلوا من طرح الأسئلة، وأن يعلموا أن لا أحد يستطيع الادعاء بأنه اختتم المعارف والعلوم. والأهم هو ألا تتملكهم روح “الأنا” والزهو بالنفس، وأن لا ينسوا أهمية التواضع مهما تطوّروا في عملهم، وأن يتعلّموا فنّ الاستماع إلى الآخرين لكي يستفيدوا منهم علميا وعمليا.