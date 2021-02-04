ولاية أمريكية تدرس السماح للشركات بتشكيل حكومات محلية

سيسمح التشريع قيد الدراسة بإنشاء مناطق أعمال جديدة في ولاية نيفادا لجذب شركات التكنولوجيا من خلال السماح لها بتشكيل حكومات محلية منفصلة .

ويدرس الحاكم الديمقراطي ستيف سيسولاك خطة لإطلاق ما يسمى بمناطق الابتكار في ولاية نيفادا لتحفيز اقتصاد الولاية من خلال جذب شركات التكنولوجيا ، حسبما أفادت صحيفة لاس فيجاس ريفيو .

وفي حال الموافقة على القانون سيكون للشركات التي لديها مساحات كبيرة من الأراضي صلاحيات تشكيل حكومات تتمتع بنفس سلطة المقاطعات ، بما في ذلك القدرة على فرض الضرائب ، وتشكيل المناطق التعليمية والمحاكم وتقديم الخدمات الحكومية.

ولم يتم بعد طرح مسودة القانون في مجلس الولاية لكن سيسولاك قدم الفكرة في خطاب له الشهر الماضي بهدف تجنب منح الشركات اعفاءات ضريبية وتسهيلات مماثلة من أموال دافعي الضرائب كما حصل مع شركات مثل تسلا سابقا.

وقام الحاكم بالإشارة إلى شركة بلوكتشينز التي التزمت بتطوير مدينة ذكية شرق مدينة رينو بعد تمرير القانون.

وتلمح مسودة القانون إلى أن نموذج الحكومة المحلية التقليدي “غير كافٍ بمفرده” لتوفير الموارد اللازمة لجعل ولاية نيفادا رائدة في جذب الشركات والاحتفاظ بها وتعزيز التنمية الاقتصادية في التقنيات والقطاعات الصاعدة.

وسيشرف مكتب الحاكم على طلبات الشركات لمناطق الابتكار التي ستقتصر على الشركات العاملة في مجالات محددة مثل بلوك تشين والتقنية ذاتية القيادة وإنترنت الأشياء والروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات اللاسلكية وموارد الطاقة المتجددة.

ومن متطلبات مناطق الابتكار هناك ضرورة امتلاك الشركة لمساحة أراض لا تقل عن 200 كم مربع من الأراضي غير المطورة وغير المأهولة داخل مقاطعة واحدة ولكنها منفصلة عن أي مدينة أو بلدة أو منطقة زيادة الضرائب. سيكون لدى الشركات ما لا يقل عن 250 مليون دولار وتخطط لاستثمار مليار دولار إضافي في مناطقها على مدى 10 سنوات.

ستعمل المناطق في البداية مع إشراف أولي من هيئات المقاطعات لكنها ستتولى في النهاية المهام الحكومية المنوطة بمسؤولي المقاطعات وتصبح هيئات حكومية مستقلة.

ويلفت تقرير خاص إلى أن المبادرة بعد غض النظر عن التقنيات الحديثة، لا تعد بالأمر الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية فقد اثبتت مدن الشركات فشلها سابقا، أي قبل عشرينيات القرن الماضي. و عانى العديد من سكان تلك المدن التي بنتها الشركات من سوء الإدارة، ولم يمضي وقت طويل على فشل محاولة غوغل بناء مدينة في كندا، حين قامت الشركة الأم ألفابت والشركة الفرعية التابعة لها سايد ووك لابس Sidewalk Labs بالتخطيط لبناء حي في تورنتو بكندا باسم كويسايد(Quayside) لكن المشروع توقف هذا المشروع بسبب المخاوف بشأن كيفية سيطرة الشركة على بيانات السكان التي خططت لجمعها خلال تطوير التقنيات.