ترامب يعاود الظهور على غاب الشبكة الاجتماعية المثيرة للجدل

تمكن أندرو توربا الرئيس التنفيذي للشبكة الاجتماعية المثيرة للجدل غاب من نسخ كل تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل إغلاق حسابه في تويتر وقام بنشرها على موقع غاب التي تعود لشركة مقرها في مدينة مدينة فيلادلفيا، فيما بدأت الشبكة المذكورة بجذب عشرات الآلاف كل ساعة من مؤيدي ترامب بحسب ما ذكرته تقارير صحفية أمس.

“غاب”التي أصبحت منذ فترة ممنوعة من قبل العديد من مزودي خدمات الاستضافة والدفع وجدت سبيلا للنشر والانتشار بين مؤيدي ترامب المحافظين والقوميين البيض والنازيين الجدد.

وكانت الشبكة التي لديها قرابة 409 ألف متابع على تويتر، قد جذبت في أيامها الأولى المحافظين المتشددين ولكنها اليوم أصبحت متنفسا يجذب أصواتاً جمهورية تقليدية، فهناك مذيع فوكس نيوز معد البرامج شون هانيتي وأصبح لديه 7.6ملايين متابع على الموقع وكلك حال زميله تاكر كارلسون بقرابة 4.4 ملايين.

واستقبلت منصتا بارلر وغاب في الأيام الماضية المزيد من المشتركين الجدد، بسبب قرار شبكات التواصل الاجتماعي، حظر حسابات ترامب.

وقال اندرو توربا المساهم في تأسيس الشبكة في أغسطس (آب) 2016: “حوالي 600 ألف إلى 700 ألف” شخص من رواد الانترنت ينضمون يومياً في الوقت الراهن إلى غاب.

لكن شبكات التواصل الاجتماعي ستضطر على الأرجح للتكيف مع البنود الجديدة التي فرضها عمالقة الانترنت.