شراكة بين “اتصالات” و”أروبا” لتزويد خدمات الواي فاي المدارة والحلول الشبكية

وام / أعلنت “اتصالات” اليوم عن تعاونها مع شركة “أروبا” – إحدى الشركات التابعة لمجموعة هيوليت-باكارد العالمية – لتزويد خدمات الواي فاي المدارة والحلول الشبكية إلى عملائها في الإمارات بما في ذلك التحليلات المتطورة التي تشمل قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والضيافة.

وتغطي هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة “أروبا” المنصة المركزية المستضافة محلياً في مراكز البيانات التابعة لـ”اتصالات” والتي تساهم في تأمين خصوصية البيانات وتطوير تجارب المستخدمين.

كما تزود هذه المنصة أيضاً لوحة مخصّصة لإدارة الشبكات والتحليلات المتطورة لشبكة الواي فاي وأدوات التعاملات المالية .. كما تعاقدت “اتصالات” في إطار هذه الشراكة مع شركة /CADD Emirates/ لتزويد خدمات دمج النظم والدعم الفني.

ويُتاح لعملاء “اتصالات” الاستفادة من السرعة العالية للشبكة والتغطية الواسعة للشبكة اللاسلكية والدعم المرتبط بتقنية إنترنت الأشياء والحماية السيبرانية الشاملة وغيرها من المزايا التي تقدمها للعملاء بواسطة أحدث الأجهزة والمعدات وأدوات تقييم تجارب العملاء وغيرها من الحلول .. كما يمكن لقطاع الأعمال الانتفاع من هذه الخدمات المتخصّصة والتي تلائم مختلف احتياجاتهم.

وقال سلفادور أنجلادا الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في “مجموعة اتصالات” : يسرنا تقديم خدمات شركة أروبا إلى عملائنا حيث تستكمل هذه الخدمات ما نقدمه من حلول الواي فاي السحابية وشبكات الاتصال المصممة لتوفير السرعات العالية من الاتصال بزمن استجابة منخفض وبحماية إلكترونية تامة .. وتساهم هذه الشراكة أيضاً في تمكين عملائنا وتزويدهم بأحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية لرفع كفاءة العمليات والارتقاء بتجارب المستخدمين.

وعبر أحمد الخلافي المدير العام لشركة هيوليت-باكارد إنتربرايز في الإمارات عن سعادته بدعم “اتصالات” من خلال تسريع إطلاق الخدمات المدارة في الإمارات بالاستفادة من حلول الشركة المبتكرة ..وقال : من خلال هذه الشراكة يمكننا سويةً توفير باقة متميزة من الحلول المصمّمة لمساندة قطاع الأعمال في الإمارات أثناء رحلة التحول إلى النماذج السحابية لتكنولوجيا المعلومات التي تتسم بالمرونة والكفاءة.