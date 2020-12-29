السعودية: إنشاء أكبر خدمة سحابية عامة موجهة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وكالات/ أُعلن اليوم في السعودية عن شراكة استراتيجية بين مجموعة “علي بابا”، وشركة STC السعودية، بضخّ استثمارات تقدر بمليار دولار، لتقديم الخدمات السحابية العامة، عالية الأداء، في المملكة. وتتضمن هذه الشراكة اختيار العاصمة الرياض مركزاً إقليمياً للإدارة والتدريب للمجموعة الصينية في المنطقة.

وتأتي الشراكة التي قادها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي في البلاد، على ضوء “رؤية 2030” التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي قوي وتمكين رأس المال الجريء في استثمارات مبتكرة تقدم أفضل الحلول وفق أعلى الممارسات العالمية.

وأوضح فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز: “هذه الشراكة تُعد استراتيجية للمملكة وجوهرية لدعم البنية الرقمية الطموحة”، مبيناً أن الحوسبة السحابية حجر زاوية وأساس في تطوير أي بنية تحتية رقمية في أي بلد في العالم. ومن هذا المنطلق حرصنا على إتمام هذه الشراكة وأن ترى النور قبل نهاية عام 2021.

بدوره، اعتبر المهندس ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة STC الشراكة مع شركة علي بابا كلاود إنجازاً كبيراً يصب في جهود تحقيق “رؤية 2030”. مبيناً أن كلا الطرفين التزما بدفع استثمارات، يقدر مجموعها بمليار دولار، بواقع 500 مليون دولار لكل طرف. معتبراً عملاق التكنولوجيا الصيني شريكاً موثوقاً به في مجال الخدمات السحابية.

وتعتبر شركة “علي بابا كلاود” أحد أفضل مزودي الخدمة السحابية في العالم. وسوف تشمل الخدمات السحابية العامة، التي ستقدمها في إطار الشراكة الحالية في المملكة، أحدث التطورات في المنصة السحابية العامّة المستخدمة في دعم أعمال مجموعة علي بابا، مع الارتقاء برقمنة المؤسسات المحلية والشركات الصغيرة إلى مستويات أعلى، وفقا لما نقلته “الشرق الأوسط”.

يشار إلى أن المبادرات التي تبنتها السعودية في إطار رؤية 2030 حققت أرقاماً مهمة وضعت المملكة كأعلى دولة في العالم من حيث سرعة التقدم في ترتيب مؤشر البنية التحتية الرقمية حيث تقدمت المملكة 40 مركزاً، لتحتل المركز 8 بين مجموعة دول العشرين في تقرير عام 2020 الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية.

ويأتي ذلك بعد أن وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مذكرة تفاهم في أكتوبر الماضي، مع شركة “علي بابا للحوسبة السحابية” بهدف تأسيس شراكة استراتيجية لقيادة الابتكار في المدن الذكية في المملكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعمل كلٌ من “سدايا” و”علي بابا” على تطوير الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات؛ بما في ذلك: السلامة والأمن، والنقل، والتخطيط الحضري، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات منصات الذكاء الاصطناعي لدى “علي بابا” لتمكين مدن.