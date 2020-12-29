“طرق دبي” تطلق أوّل بطاقات نول الرقمية في الإقليم بالتعاون مع هواوي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات ومجموعة هواوي عن إطلاق بطاقات “نول” الرقمية الجديدة الحصرية، وتطبيق “نول باي” لمستخدمي هواتف هواوي الذكية، لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار خطة هيئة الطرق والمواصلات لتطبيق التقنيات المتطورة والأساليب الإبداعية في قطاع المواصلات بدبي ضمن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومواكبة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وجاء ذلك خلال حفل حضره بابلو ننغ، رئيس مجموعة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وجيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: إن تطبيق “نول باي” الجديد مع “محفظة هواوي” يهدف إلى تمكين سكان إمارة دبي من الدفع السريع لتعرفة المواصلات العامة وأي منشأة تستخدم بطاقات نول عبر هواتفهم الذكية من هواوي، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق مباشرة من منصة هواوي للتطبيقات “HUAWEI AppGallery”، وإنشاء هوية هواوي الخاصة بهم باستخدام تطبيق المحفظة، والبدء في استخدام هذه الخدمة على الفور لتعبئة بطاقات نول الرقمية الخاصة بهم والدفع أثناء التنقل من خلال هواتفهم، موضحاً أن محفظة هواوي تدعم تقنية الدفع عن طريق الاتصال قريب المدى “NFC” الخاص بتطبيق نول باي، ما يتيح تجربة دفع سلسة وآمنة لمتعاملي هواوي والهيئة.

ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية من هواوي في دبي الآن استخدام بطاقة نول الرقمية الأولى في المنطقة من خلال تحميل تطبيق “نول باي” المتوفر في تطبيقات متجر هواوي، الذي يتيح لمستخدميه شراء تذاكر مترو دبي والباص المائي والترام وغيرها من خلال التطبيق ومحفظة هواوي. ويمكنهم أيضاً إعادة شحن رصيد بطاقات نول الرقمية الخاصة بهم من خلال التطبيق مباشرة، علما أن عملية الدفع آمنة في إطار نظام الحماية والحماية الصارم والمتكامل لتطبيقات متجر هواوي، ونظام الحماية الذي يلبي أعلى المعايير الدولية لضمان خصوصية المستهلكين. يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق مباشرة من تطبيقات متجر هواوي، ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام حساب هواوي الخاص بهم باستخدام محفظة هواوي لتعبئة رصيد بطاقات نول الرقمية الخاصة بهم والدفع أثناء التنقل من خلال هواتفهم.