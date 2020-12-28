الإمارات تطلق نطاق 500 ميجاهرتز إضافية لشبكات الـ “واي فاي”

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن توسيع نطاق الطيف الترددي المتاح لشبكات الـ”واي فاي” بإضافة تردد 500 ميجاهرتز في نطاق 6 جيجاهرتز للجيل الجديد من شبكات الواي فاي لتكون دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق هذا التردد في النطاق 6 جيجاهرتز “بالتحديد 5925 – 6425 ميجاهرتزط مع السماح بقدرة إرسال قصوى تبلغ 250 ميللي واط “EIRP” متاحا للاستخدامات الداخلية لشبكات الواي فاي فقط.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سرعة الشبكات اللاسلكية الداخلية لمواكبة الاستخدام المتزايد من قبل الأفراد والمؤسسات ومختلف القطاعات. كما ويهدف لزيادة القدرة على استيعاب التطبيقات الجديدة التي تحتاج سرعات أعلى وبموثوقية أكبر وتكتسب شبكة الواي فاي أهميتها من خلال الربط بين الأفراد وأماكن العمل والشركات والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

ويأتي هذا القرار بالتوافق مع الوثيقة الاستشرافية للطيف الترددي في دولة الإمارات 2020-2025 التي تضع خارطة الطريق لتوفير موارد الطيف المتاحة لمختلف التقنيات اللاسلكية الناشئة وكنتيجة لإشراك أصحاب المصلحة من خلال المشورة العامة.

ويجسد هذا الإجراء حرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تعزيز الريادة الإقليمية والعالمية للإمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ويؤكد أنها واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية تطلعا للمستقبل.

وتعليقاً على ذلك قال حمد المنصوري مدير عام الهيئة.. إن الظرف الخاص الذي مر به العالم في الشهور الماضية أكد ضرورة دعم أنظمة شبكات الإنترنت الداخلية الواي فاي لتلبي الاحتياجات المتزايدة للشركات والأسر والأفراد خصوصا مع تبني أشكال العمل عن بعد والتعلم عن بعد والتجارة الإلكترونية والاتصال المرئي وغيرها من الأنشطة التي تتطلب سرعات إنترنت عالية و استخدام العديد من الأجهزة الذكية على نفس الشبكة وبنفس الوقت.

وأضاف: ” نتطلع إلى تلبية المتطلبات المتزايدة لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال في الدولة بما يخص خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات كما نعمل بشكل مستمر على تشجيع الاستثمار في شبكات الإنترنت الداخلي والتقنيات اللاسلكية الأخرى بما يساهم في تسريع عملية التحول الرقمي في الدولة وتحقيق تطلعاتها للخمسين عاما القادمة”.

وأعلنت الهيئة أن 99% من المنازل في الدولة تمتلك ميزة الوصول إلى الإنترنت وفقا لقاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات المنشورة في يونيو 2020 وتلعب شبكة الواي فاي دورا أساسيا في توفير الاتصال بالإنترنت وفقا لأحدث المعايير والتي يمكن أن تبلغ سرعة البيانات القصوى بها 10 جيجابـت في الثانية مما يوفر زمن وصول أسرع وكفاءة أعلى للاتصال بما يتناسب مع العدد المتزايد للأجهزة الإلكترونية المنزلية مثل أجهزة التلفزيون الذكية ومنصات الألعاب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التحكم عن بعد والأقنعة ثلاثية الأبعاد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وما إلى ذلك.

وحققت الإمارات تقدما كبيرا في مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات حسب تقرير استبيان الأمم المتحدة للحكومة الذكية 2020 فهي تحتل المركز الأول خليجيا وعربيا وفي غرب أسيا والسابع عالميا والثاني أسيويا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.