“سحاب للحلول الذكية” شريكاً تقنياً لهيئة الشارقة للوثاق والأرشيف

أعلنت شركة سحاب للحلول الذكية عن توليها مهمة الإشراف والتطوير على مشروع “دليل إدارة الوثائق اللكترونية للدوائر الحكومية في الشارقة” الذي يعدّ الأول من نوعه على مستوى الإمارة تطلقه هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف بهدف تقديم مجموعة من الارشادات المتعلقة بكيفية إدارة الوثائق الإلكترونية الحكومية وآلية أرشفتها.

جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة تنص على تأسيس نظام إلكتروني متكامل يساعد في عملية إدارة التوثيق في جميع مراحلها، وستعمل “سحاب” على تقديم حلول رقمية مبتكرة تعزز من ممارسات أرشفة وتوثيق البيانات والملفات إلكترونياً من خلال توظيف أحدث السبل التقنية المتاحة في هذا المجال، إلى جانب تقديم حلول الحماية الإلكترونية التي تحافظ على أمن البيانات والوثائق، وتسهّل عملية الوصول الأمن للمعلومات.

وأكد صلاح سالم المحمود، مدير عام الهيئة أن هذه الخطوة مهمة ضمن سعي الهيئة لتعزيز التواصل وتوطيد العلاقة بين الجهتين وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من الإمكانيات الحديثة والتكنولوجية في تحقيق كافة المتطلبات الحكومية بشأن تطبيق دليل معايير إدارة الوثائق الإلكترونية والتي ستجعل من إمارة الشارقة مثالًا رائدًا في تنظيم وإدارة وحفظ الوثائق والمعلومات.

ومن جهته، قال أمين الزرعوني المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية: “ندرك أهمية أرشفة الوثائق والمعلومات، خاصة في عصرنا الحالي الذي يوفر الكثير من الأدوات التكنولوجية المتطورة التي سهّلت من هذه العملية ورفعت من مستويات الامن والحماية والوصول إليها، حيث أن أرشفة البيانات إلكترونياً تسهم في الوصول إلى المعلومات والبيانات المطلوبة بسرعة وكفاءة عالية سواء عن طريق البحث والاستعادة أو غيرها من الخيارات، فضلاً عن التطور الكبير الذي لحق بالمعالجات الحاسوبية التي باتت اليوم تحفظ بيانات ضخمة وتخزّنها على شرائح صغيرة الحجم”.